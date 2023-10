Donáth Anna szerint a DK az akadálya a kormányváltásnak, mégis összefogna a párttal

Megosztás itt:

„Hazugsággal nem lehet a hazugokat legyőzni” – ezzel üzent a DK-nak Donáth Anna. A Momentum EP-listavezetője a Válasz Online-on megjelent publicisztikájában úgy fogalmazott: Sajnos nem csupán a kormányoldalon látjuk megvalósulni a hazugság kultúráját. Hasonló politikai kultúrát képvisel a Demokratikus Koalíció is.

Donáth Anna kifejtette: szerinte Gyurcsány Ferenc hazudott a választóknak, államcsőd szélére juttatta az országot, és sosem követte meg ezért a társadalmat. A momentumos politikus ugyanakkor úgy véli, Dobrev Klára is kerüli a felelősségvállalást.

A felelősség kérdésében mégiscsak azt a kérdést is föl kell tenni, hogy vajon annak a pártnak van-e felelőssége 2022-ért, aki először állt be Márki-Zay Péter mögé – így reagált Donáth Anna nyilatkozatára Arató Gergely, a DK képviselője.

Én azt gondolom, hogy egy komoly párt, aki az országért érez felelősséget, az nem lehet sértődékeny, nem indulhat ki rosszul sikerült cikkekből vagy nyilatkozatokból... – tette hozzá a DK frakcióvezető-helyettese.

Donáth Anna a publicisztika után személyesen is nekiment Gyurcsány Ferenc pártjának. A Momentumos politikus azt állította: a Gyurcsány párt a gátja az ellenzék hitelességének.

Addig nem lesz kormányváltás, amíg az a politikai kultúra nem változik meg, ami miatt hiteltelennek tartják azt, amit az ellenzék együttese tud felmutatni és ennek a hiteles ajánlatnak akadálya a Demokratikus Koalíció – mondta Donáth.

Az ATV-ben a Momentum EP-képviselője pártja hitelességét bizonygatta.

A Momentum vállal felelősséget, most hoztam fel példaként azt, amikor kiálltam a színpadra, mondhatnám azt is, hogy én voltam az egyedüli pártelnök a választás után, aki elnézést kért a szavazóitól, mert nem ezt ígértem.

Néhány perccel később az európai parlamenti képviselő önmagának teljesen ellentmondva már arról beszélt, hogy 2026-ban újra összefogna a DK-val.

Együtt fogunk működni mindazokkal, akikkel tudunk.