Donáth Anna saját elveihez is hűtlen

Ahogy közeledik az önkormányzati választás, és a pártok hivatalosan is bejelentik jelöltjeiket, egyre inkább úgy tűnik, a DK által képviselt „hazugság kultúrája” már egyáltalán nem szúrja a Momentum szemét. A népszerűségi dugóhúzóban lévő liberális párt ugyanis egyre több helyen jelenti be közös indulását Gyurcsány Ferenc pártjával, melynek tavaly októberben Donáth Anna még kvázi hadüzenetet küldött.

Gyurcsány és a hazugság politikája

Emlékezetes, a Momentum EP-képviselője nyílt levélben fogalmazta meg kritikáját a DK-val szemben, eszerint a Demokratikus Koalíció a hazugság kultúráját képviseli, amely súlyos gátja a kormányváltásnak. Donáth szerint amellett, hogy a DK hazugságokkal kampányol, és nem mutat valós adatokat aktivistái számáról, a legkomolyabb gondot az jelenti, hogy korábban Gyurcsány Ferenc Magyarország miniszterelnökeként tudatosan, előre megfontoltan hazudott egy teljes országnak hatalma megtartása érdekében, majd a megnyert választások után, amikor kiderült, hogy nagy a baj, és megszorítást megszorítás követett, hogy a csőd elkerülhető legyen, nem vállalt felelősséget tetteiért.

– Az ilyen hazugságot ritkán bocsátják meg a szavazók. […] Márpedig ma Magyarországon esélye sincs valakinek kormányváltó többséget kovácsolnia anélkül, hogy vállalná a felelősséget a saját korábbi tetteiért – fogalmazott Donáth, aki szerint „ezért akadálya a Demokratikus Koalíció politikai kultúrája a kormányváltásnak. Hatalomgyakorlási elveikbe ugyanis a felelősségvállalás és a hibák elismerése egész egyszerűen nem fér bele”.

„Ez az egyik legfontosabb oka annak is, hogy a DK a legelutasítottabb párt az ellenzéki szavazók körében: elnökük soha nem ismerte el a felelősségét a magyar gazdaság csődközeli helyzetbe sodrásáért. Hazudott a választóknak, államcsőd szélére juttatta az országot, és sosem követte meg ezért a társadalmat” – írta tavaly a Momentum EP-képviselője, később pedig egy interjúban azt közölte, „a Momentum most olyan szövetség megépítésén dolgozik, amelyhez csatlakozni tudnak azok a pártok, politikusok és civil szervezetek is, amelyek szeretnének egy DK-mentes ellenzéket”.

