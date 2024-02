Donáth Anna: Ha az LMP elindítja Vitézy Dávidot főpolgármesterként, akkor nyíltan kilép az összefogásból + videó

Megosztás itt:

Ez a vonat már elment.

Ez a véleménye a Momentum új elnökének a közös budapesti listáról. Donáth Anna azt azonban elismerte, hogy ettől függetlenül zajlanak az egyeztetések közöttük. A politikus a DK után most az LMP-t kritizálta. Azt állította a zöld párt puccsolta meg az együttműködést.

Ha tényleg igazak a folyosói pletykák arról, hogy elindítják Vitézy Dávidot főpolgármester-jelöltként, azzal ők vállalják fel nyíltan, hogy nem tagjai az ellenzéki együttműködésnek nem a részesei a továbbiakban. - mondta a Momentum elnöke.

Az LMP ugyanakkor emlékeztetett: nekik hivatalosan még mindig nincs jelöltjük. A párt politikusa hangsúlyozta: ha lesz azt jelezni fogják.

Mi a taktikázáson, meg a helyezkedésen már túl vagyunk, ezt egyébként a 22-es választási kudarc után vállaltuk és ehhez tartjuk is magunkat. Mi Budapest jelene és jövője szempontjából a legjobb jelöltet keressük, és amikor megtaláltuk azt be is fogjuk jelenteni. - fogalmazott Tetlák Örs, az LMP országgyűlési képviselője.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke ismét az előválasztás intézményét reklámozta. Márki-Zay Péter szerint azonban ez már lehet, hogy nem fog megvalósulni.

Nem személyes kudarcként élem meg, inkább azt gondolom, hogy ez az ellenzék kudarca. Ha két évvel ezelőtti közös együttműködés, legalább meglenne az ellenzékben, akkor most egy félelmetes ellenfele lehetne a Fidesznek. -nyilatkozta Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke

Az ellenzéki viták kapcsán ismét a kormány jutott az eszébe. Márki-Zay Péter szerint a Fidesz érdeke az hogy megosztott legyen az ellenzék.