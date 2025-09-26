Donald Trump: Orbán Viktor remek ember, aki közeli barátom és nekik most nagyon nehéz

Megosztás itt:

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója így fogalmazott facbookos oldalán:

"Rossz hír a hivatalos kárörvendőknek.Amikor az újságírók arról kérdezték Trumpot, miért engedi az orosz energia vásárlását egyes országoknak, azt válaszolta: Tudja ki nem tud máshonnan olajat venni? Magyarország. Tudja, Magyarország szárazfölddel körülvett ország. Nincs nekik tengeri kijáratuk, ahol a szállítóhajók ki tudnak kötni a világ minden tájáról. […] Beszéltem vele [Orbán Viktorral], remek ember. Közeli barátom, és nekik most nagyon nehéz. Illetve Szlovákiának is. Egy vezetéken múlik az ellátásuk. Szóval nem szeretném, ha az emberek hibáztatnák őket ezért. Tudja, hosszasan beszéltünk velük ma." Orbán Balázs posztja végén hozzátette: "Úgy tűnik, eredményes beszélgetés volt."

Forrás: Facebook / Orbán Balázs

Fotó: Facebook / Orbán Balázs