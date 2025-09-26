Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 26. Péntek Jusztina napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Donald Trump: Orbán Viktor remek ember, aki közeli barátom és nekik most nagyon nehéz

2025. szeptember 26., péntek 09:46 | HírTV
Orbán Balázs telefonbeszélgetés Orbán Viktor Donald Trump energiaellátási kérdés

Orbán Balázs közösségi oldalán idézte Donald tTrumpot az Orbán Viktorral való telefonbeszélgetése kapcsán.

  • Donald Trump: Orbán Viktor remek ember, aki közeli barátom és nekik most nagyon nehéz

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója így fogalmazott facbookos oldalán:

"Rossz hír a hivatalos kárörvendőknek.Amikor az újságírók arról kérdezték Trumpot, miért engedi az orosz energia vásárlását egyes országoknak, azt válaszolta: Tudja ki nem tud máshonnan olajat venni? Magyarország. Tudja, Magyarország szárazfölddel körülvett ország. Nincs nekik tengeri kijáratuk, ahol a szállítóhajók ki tudnak kötni a világ minden tájáról. […] Beszéltem vele [Orbán Viktorral], remek ember. Közeli barátom, és nekik most nagyon nehéz. Illetve Szlovákiának is. Egy vezetéken múlik az ellátásuk. Szóval nem szeretném, ha az emberek hibáztatnák őket ezért. Tudja, hosszasan beszéltünk velük ma." Orbán Balázs posztja végén hozzátette: "Úgy tűnik, eredményes beszélgetés volt."

Forrás: Facebook / Orbán Balázs

Fotó: Facebook / Orbán Balázs

További híreink

Ez az olcsó őszi zöldség a rák ellen is hatásos

Fidesznek bejött a stratégia: míg Szlovákia siratja a BMW-t, a Tisza Párt elvenné a magyarok sikertörténetét

Októberi pénz horoszkóp: durva gazdagság vár 2 csillagjegyekre

Tudta, hogy már egy Suzuki Vitarával is tilos felhajtani a Szabadság hídra?

A cseheknek megvan a véleményük Varga Barnabásról

Újabb magyar sokk Romániában, Varga is reagált a kapott büntetésre

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Bejött Keane óriási húzása, tíz emberrel tett csodát a Fradi az El-ben

Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett

További híreink

Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó
2
Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra
3
Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le
4
Vezércikk - Botrányos hét: papot zaklattak, fegyverrel járkálnak és pedofilvádakról hazudoztak az ellenzékiek + videó
5
Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó
6
Napindító – Ursula von der Leyen megfenyegette Putyint a NATO nevében + videó
7
Háttérkép - Több, mint politika: Trump mozgalma az, amit az elit nem tud megállítani? + videó
8
Komment - Állampuccsot terveztek a Szőlő utcai rágalomhadjárattal + videó
9
Újabb leleplező felvétel: Magyar Péter alelnöke szerint a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe” + videó
10
Feljelentették Hadházy Ákost

Legfrissebb híreink

Hárman sem tudták megállítani az agresszív rablót

Hárman sem tudták megállítani az agresszív rablót

 „A komáromi eset főszereplője egy visszaeső bűnöző, aki lakásán kereste fel ismerősét, miután megtudta, hogy annál egy viszonylag nagyobb összeg van. Bár erőszakos fellépésének köszönhetően végre tudta hajtani tervét, a rendőrök rövid időn belül elfogták.”

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Lázár János: tényleges életfogytiglan és kémiai kasztrálás járjon a pedofiloknak! - Radikális javaslatot tett a miniszter + videó

Lázár János: tényleges életfogytiglan és kémiai kasztrálás járjon a pedofiloknak! - Radikális javaslatot tett a miniszter + videó

 „A pedofíliával vádolókat szintén következetesen meg kell büntetni” – jelentette ki Lázár János Sopronban, élesen reagálva az elmúlt 72 óra politikai vádjaira. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar államot meggyengítsék alaptalan vádakkal, és azok, akik fizetnek a kérdezőknek és az újságíróknak, Magyarországot akarják ellehetetleníteni. A vádak elutasítása mellett Lázár János radikális gyermekvédelmi szigorítást javasolt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!