Donald Trump: Jó esély van arra, hogy hamarosan létrejöjjön egy találkozó az orosz és az ukrán fél között + videó

2025. augusztus 07., csütörtök 11:57 | HírTV
Vlagyimir Putyin Donald Trump Volodimir Zelenszkij

És most külföld: Személyesen találkozhat egymással Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij. A hármas találkozóról az amerikai elnök telefonon egyeztetett az európai vezetőkkel, és sajtóinformációk szerint tájékoztatta őket, hogy ezen az egyeztetésen nem lehetnek jelen. Eközben Donald Trump jelezte, bár hasznosak voltak különmegbízottjának moszkvai tárgyalásai, továbbra sem zárja ki, hogy bevezetik az Oroszországgal szemben kilátásba helyezett szankciókat.

  • Donald Trump: Jó esély van arra, hogy hamarosan létrejöjjön egy találkozó az orosz és az ukrán fél között + videó

