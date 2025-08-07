Donald Trump: Jó esély van arra, hogy hamarosan létrejöjjön egy találkozó az orosz és az ukrán fél között + videó

És most külföld: Személyesen találkozhat egymással Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij. A hármas találkozóról az amerikai elnök telefonon egyeztetett az európai vezetőkkel, és sajtóinformációk szerint tájékoztatta őket, hogy ezen az egyeztetésen nem lehetnek jelen. Eközben Donald Trump jelezte, bár hasznosak voltak különmegbízottjának moszkvai tárgyalásai, továbbra sem zárja ki, hogy bevezetik az Oroszországgal szemben kilátásba helyezett szankciókat.
A WHO szerint a chikungunya-vírus egyre több népszerű európai üdülőhelyen bukkan fel. A fertőzés nemcsak heves fájdalmat, hanem hosszan tartó ízületi gyulladást és szervkárosodást is okozhat – különösen veszélyes lehet várandósokra. A szakértők riadót fújtak.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.