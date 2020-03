Dömötör: Újabb tájékoztató filmeket jelentet meg a kormány

Rendkívüli műsorrend a Hír TV-ben: naponta háromórás, élő műsorfolyamban számol be a Hír TV a koronavírus járványról. A Híradó és a Magyarország élőben című háttérműsor különkiadása 17:00 - 20:00-ig a legfontosabb információkkal, élő bejelentkezésekkel és interjúkkal jelentkezik. Csütörtökönként elindul egy új esti beszélgetős műsor Bayer Zsolt és G. Fodor Gábor részvételével. A megszokott időpontokban továbbra is lesz Sajtóklub, Keménymag, Credo, Troll, Civil kör és Bayer show. 58-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Megtartotta első ülését a koronavírus elleni védekezés pénzügyi akciócsoportja - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Az MNB felszólítja a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a lakossági ügyfelekkel szemben is alkalmazzanak törlesztési moratóriumot. A Magyar Suzuki Zrt. vezetése 2020. március 23-tól április 3-ig az esztergomi gyártás leállítása mellett döntött. Újabb tájékoztató filmeket jelentet meg a kormány azzal a fő üzenettel, hogy a koronavírus-járvány miatt minimálisra kell csökkenteni a személyes találkozások számát - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A legfontosabb, hogy az emberek próbálják megelőzni a megbetegedést azzal, hogy otthon maradnak, adott esetben a munkájukat is otthonról végzik, és a gyerekeik sem járnak el más közösségekbe - mondta a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője az M1-en. A koronavírus miatt megnövekedett sürgős egészségügyi beszerzéseket a Közbeszerzési Hatóság soron kívüli ügyintézéssel támogatja. Rendben zajlik az átállás a digitális munkarendre a szakképzésben is - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Szerdától csak időponttal rendelkező ügyfeleket fogadnak a kormányablakok, okmányirodák és más kormányhivatali ügyfélszolgálatok, a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ügyfélfogadása pedig határozatlan ideig szünetel. Csütörtöktől felfüggeszti az ITM és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. a járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáit, alkalmassági vizsgálatait és utánképzéseit a koronavírus terjedésének megelőzéséért. Az elkövetkező két hétben több mint 850 tervezett, de halasztható műtétet törölnek a debreceni fekvőbeteg-ellátó intézményekben az új koronavírus-járvány miatt - közölte az egyetem sajtóirodája. Hajszoltak és kevesen vannak a bolti kiszolgálók az új koronavírus-járvány idején, szabályozást kérnek - írta a Magyar Nemzet. Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke azt mondta a lapnak, hogy már több mint két hete nem csitul a vásárlási láz: a veszélyhelyzet kihirdetése óta naponta elérik az év végi ünnepek előtti forgalom másfélszeresét. A vészhelyzet bejelentését követően hatalmas forgalomnövekedést tapasztaltak a gyógyszertárakban – mondta a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hankó Zoltán hozzátette: 3-3,5- szeres terhelésre sem a beszállítók, sem a gyógyszerészek nem tudnak reagálni, de attól nem kell tartani, hogy általános gyógyszerhiány alakul majd ki. Magyarország a koronavírus okozta helyzetben is folyamatosan képes biztosítani a lakosság számára az élelmiszereket - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közösségi oldalán uszít a kormány ellen Lamperth Mónika- írja a Pesti Srácok. A politikus napok óta sokszor alpári stílusban minősíti a kabinet munkáját. Még egy hétig, március 25-ig elektronikusan módosíthatók a középfokú felvételi jelentkezések - közölte az Oktatási Hivatal. Minden eddiginél komolyabb helytállást kell tanúsítaniuk a rendvédelem tagjainak a fokozódó migrációs nyomás és a koronavírus-járvány miatt - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Magyarország különgépet küld azért a 146 magyarért, aki Marokkóban rekedt, amiért az észak-afrikai ország az új koronavírus-járvány miatt leállította a menetrend szerinti repülőjáratokat - jelentette be a külügyminiszter. A megszokott időpontokban továbbra is lesz Sajtóklub, Keménymag, Credo, Troll, Civil kör és Bayer show. Tizenegy magyar állampolgárt menekített ki a külképviselet egy panamai zenei fesztiválról, amelyet a koronavírus-járvány miatt zártak le a helyi fegyveres erők - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az Európai Unió tagországainak vezetői elfogadták az uniós bizottság korábbi javaslatát a harmincnapos beutazási korlátozás elrendeléséről az Európai Unión kívül eső térségekből - közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Románia mától betiltott minden beltéri - kulturális, tudományos, vallási, sport és szórakoztató - rendezvényt az új típusú koronavírus-járvány miatt. Szlovákiában újabb 25 embernél mutatták ki a Covid-19 vírusfertőzést, és így már 97-re emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma. Szerbiában az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében a kormány este 8 és reggel 5 óra között szerdától kijárási tilalmat vezet be, az április 26-ra tervezett választásokat határozatlan időre elhalasztották. Montenegróban is megjelent a koronavírus, az első két esetet kedden regisztrálták, a koszovói elnök pedig a járvány megfékezésének érdekében szükségállapot kihirdetését kérte a parlamenttől. Franciaországban megkezdték az olaszországihoz és spanyolországihoz hasonló, legalább két hétre szóló általános karantént. Jelenleg 699 koronavírussal fertőzött személyt kezelnek súlyos állapotban intenzív osztályokon. A belga kormány kijárási korlátozásokat rendelt el az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lelassítása végett. Fertőzésgyanús emberek kényszerkivizsgálásának elrendelését, a repülőterek időleges bezárását és sok egyéb rendkívüli intézkedést lehetővé tévő jogszabálytervezetet terjesztett elő a brit kormány. Az új koronavírus okozta járvány visszaszorítását célzó törvényjavaslatot a parlament a jövő héten vita nélkül, közfelkiáltással jóváhagyja. A szerbiai központi bank 90 napos türelmi időt ad a magánszemélyek és a cégek hiteltörlesztésére is, hogy így segítse átvészelni a koronavírus-járvány időszakát. Horvátország és Szlovénia gazdaságélénkítő csomag bevezetését tervezi a koronavírus okozta gazdasági nehézségek ellensúlyozására. A koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítésére újabb, ezúttal 200 milliárd euró értékű intézkedéscsomagot fogadott el a spanyol kormány. A brit kormány 330 milliárd font értékű pénzügyi segítséget nyújt az új típusú koronavírus okozta járvány miatt bajba került üzleti vállalkozásoknak, mindenekelőtt hitelgaranciák formájában. A jelenleginél lényegesen rugalmasabbá teszi az Európai Unió az állami támogatásra vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy a tagállami kormányok hatékonyan tudják támogatni a vállalatokat - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Bizottság tudományos szakértőkből álló csoportot hozott létre az új típusú koronavírus-járvány megfékezésére irányuló intézkedések összehangolása érdekében. Ezermilliárd dolláros újabb pénzügyi csomaggal élénkítené a koronavírus-járvány miatt gondokkal küszködő amerikai gazdaságot az amerikai szövetségi kormány - jelentette be Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter. Most már biztosan Donald Trump jelenlegi elnök lesz az amerikai Republikánus Párt elnökjelöltje a novemberi választáson - jelentette több amerikai médium. A demokraták elnökjelöltségére pályázó Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke a kedden tartott előválasztásokon meghatározó győzelmet aratott Floridában és Ilinois államban. Washington az Iszlám Állam nevű terrorszervezet új vezetőjét a nemzetközi terroristák feketelistájára helyezte, és szankciókat léptette életbe vele szemben - jelentette be Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. A Szövetségi Nyomozó Iroda vizsgálja az amerikai emberi erőforrások és egészségügy minisztériuma elleni kibertámadás hátterét - közölte William Barr amerikai igazságügyi miniszter. Csütörtöktől tanszüneti menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok Budapesten. Csaknem tíz kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópálya hegyeshalmi határátlépési pontjánál a kilépő oldalon - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Az Európában a koronavírus miatt kialakult járványügyi és veszélyhelyzetre való tekintettel néhány határállomás kivételével szinte teljesen leállt a nemzetközi vasúti személyszállítás - tájékoztatott a Mávinform. Az Európai Labdarúgó-szövetség által összehívott videókonferencián abban egyeztek meg a nemzeti szövetségek, a top bajnokságok és a klubok képviselői, hogy a nyári Európa-bajnokságot egy évvel elhalasztják, jelentette be hivatalosan az UEFA. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség a koronavírus-járvány terjedése miatt kedden törölte a magyar válogatottat is felvonultató, április 27. és május 3. között kiírt ljubljanai divízió I/A-s világbajnokságot. A koronavírus-járvány miatt májusról októberre halasztották a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt. A hatszoros bajnok Tom Brady húsz év után távozik a New England Patriots amerikaifutball-csapatától.