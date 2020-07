Dömötör: Gyurcsány Ferenc párjánál kell érdeklődni az Index körüli bortányról

8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4456 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3331-en már meggyógyultak Már több mint 1 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban - jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Erőszakba torkolló tüntetéseket szeretne látni a Momentum józsefvárosi önkormányzati képviselője - írja a Magyar Hang. Szarvas Koppány Bendegúz az augusztus 3-ára meghirdetett demonstrációhoz írt kommentet a Facebookon. Az anarchista hangvételű felhívás szerint: folyjon vér, égjen kuka, törjön be szélvédő, robbanjon pártház, vagy maradj otthon. Gyurcsányékkal élne túl a szocialista párt vezetése - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint az MSZP öt befutó helyet kérne a Demokratikus Koalíciótól a párt jelenlegi és tényleges vezetői részére a 2022-es választásra. Kiárusítja bérlakásait Vác, Eger és Budapest baloldali vezetése - írja a Magyar Nemzet. A lap kiemeli, hogy a balliberális összefogás polgármesterjelöltjei kampányukban szinte kivétel nélkül az önkormányzati vagyon megőrzésére, sőt gyarapítására tettek ígéretet, de megválasztásuk óta ennek épp az ellenkezőjét hajtják végre. Nem minden Index újságíró gondolta komolyan a felmondást - mondta a lapot tulajdonló alapítvány kuratóriumának elnöke az ATV-ben. Bodolai László szerint még mindig az Index három főszerkesztő-helyettese irányítja a lapot, és többen kérték, hogy a felmondási idő alatt se mentsék fel őket a munkavégzés alól. Gyáván viselkedett Újbuda baloldali vezetése - közölte a KDNP frakció-vezetője, miután A 11. kerületi Fidesz politikai nyilatkozatot szeretett volna elfogadtatni László Imre polgármester Hitlert dicsérő kijelentése miatt. Simicskó István emlékeztetett: az ellenzéki pártok képviselőinek lehetőségük lett volna arra, hogy elítéljenek minden kirekesztő és elnyomó rezsimet éltető kijelentést, de ők ismét megfutamodtak, és mondvacsinált okokkal távol maradtak a szavazástól. Nem a kiszolgáltatottsághoz vezető nemzetközi hitelek, hanem a magyar emberek munkája jelenti a magyar gazdaság sikerének zálogát - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Meghaladhatja a várakozásokat, és az uniós átlagot a magyar gazdaság idei teljesítménye - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságszabályozásért és stratégiáért felelős államtitkára. Több mint húszmilliárd forintos beruházássorozat indul a Homokhátságon, amelyből öntözés- és infrastruktúrafejlesztés is megvalósul - jelentette be Nagy István agrárminiszter. Negyvenkét új tornaterem építéséről döntött a kormány, közülük 22 csarnokot már át is adtak - mondta Simicskó István, a KDNP frakció-vezetője. Magasabb fokozatba kapcsolt a székely petíció nemzetközi kampánya, amelybe megpróbálják bevonni Renée Zellweger kétszeres Oscar- és négyszeres Golden Globe-díjas amerikai színésznőt, producert is -írja a Magyar Nemzet. A román hatóságok 2020 első félévében két és félszer több határsértőt fogtak el, mint az elmúlt év hasonló időszakában - derült ki a román határrendészet féléves mérlegéből, amelyet az Agerpres hírügynökség ismertetett. Elszökött 500 migráns egy újabb szicíliai karantén-táborból. Az illegális bevándorlók engedély nélkül hagyták el a Porto Empedocle kikötőjében kialakított vesztegzárat, még keresik őket. Az illegális migráció egészségügyi veszélyeire figyelmeztetett Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter a Corriere della Sera című lapban. Agyonlőttek három szudáni migránst a líbiai hatóságok Homsz városában, amikor megpróbáltak elszökni, miután a parti őrség a Földközi-tengeren feltartóztatta és visszaszállította őket az észak-afrikai országba. A világon 16,4 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 653 ezer, a gyógyultaké 9,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában továbbra is meghaladja az 1100-at az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma, a hatóságok a legfertőzöttebb térségekben regionális szintű korlátozásokkal próbálják megfékezni a járvány terjedését. Továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, ismét kilencszáznál is több új esetet regisztráltak egy nap alatt, az eddig igazolt fertőzöttek száma ezzel meghaladta a 66,5 ezret. Aggodalmát fejezte ki a koronavírusos esetek növekvő száma miatt a Robert Koch német közegészségügyi intézet. Étteremtulajdonosok és üzemeltetők tüntettek a koszovói kormány pristinai épülete előtt, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások okozta veszteségeikért nem kaptak ellentételezést a kormánytól. A koronavírus okozta, egyre súlyosbodó járványhelyzetre hivatkozva éjszakai, 23 órától reggel hat óráig tartó kijárási tilalmat rendeltek el Belgium második legnagyobb városában, a flandriai Antwerpenben. Az igazolt fertőzések száma 5395-tel 823 515-re emelkedett egy nap alatt Oroszországban, ez a legalacsonyabb mutató április 23. óta, de még mindig 0,7 százalékos növekedést jelent - közölték az orosz hatóságok. Egyre nehezebben birkóznak meg a koronavírus-betegek növekvő számával az izraeli kórházak, négy kórházban már beteltek a koronavírus-osztályok - jelentette a helyi média. Több mint 57 ezer új koronavírus-fertőzést regisztráltak egy nap alatt az Egyesült Államokban a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. Tesztelési fázishoz ért a koronavirus elleni oltóanyag fejlesztése az Egyesült Államokban. Az amerikai elnök szerint akár már az év vége előtt is készen lehet a szer. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztetett, hogy az északi féltekén nem szabad nyáron sem könnyedén venni a koronavírus terjedését, mert ez a kórokozó nem viselkedik az influenzához hasonlóan szezonálisan. Új lengyel-litván-ukrán együttműködési formátum, az úgynevezett „lublini háromszög" létrehozását jelentette be a kelet-lengyelországi Lublinban a három ország külügyminisztere. Az amerikai republikánusok a szenátusban előterjesztették újabb, ezer milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagtervüket. Háromnapos tűzszünetet hirdettek július 31-ével kezdődően az afganisztáni tálibok az Íd al-Adhá áldozati ünnepre - jelentette be a kabuli kormány ellen fegyveres harcot folytató szélsőségesek szóvivője. Izrael megsértette Libanon szuverenitását - jelentette ki Hasszán Diáb libanoni miniszterelnök a Twitteren a két ország határán kialakult feszült katonai helyzettel kapcsolatban, és elővigyázatosságra intette a határ közelében élő libanoniakat. Rakétatámadás érte a Bagdadtól mintegy húsz kilométerre északra található Tadzsi támaszpontot, amelyen amerikai katonák is szolgálnak - jelentette az iraki Safak News hírportál. Észak-Korea nukleáris elrettentő erőinek köszönhetően nem lesz többé háború, azok szavatolják az ország hatékony védelmét és biztonságát - mondta Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Phenjanban, egy ünnepi találkozón. Új-Zéland kormánya bejelentette, hogy felfüggeszti a Hongkonggal kötött kiadatási egyezményt, válaszul a kínai törvényhozás által a különleges közigazgatási területre vonatkozóan elfogadott nemzetbiztonsági törvény által keltett aggodalmakra. Iránban bebörtönöztek két svéd állampolgárt kábítószer-csempészet gyanúja miatt. Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság azt a férfit, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2006 júliusában megölte élettársát, holttestét pedig elrejtette. Elfogott a rendőrség egy férfit, aki egy sátoraljaújhelyi egészségügyi intézmény alkalmazottjaként a gyanú szerint szexuális bűncselekményt követett el egy női beteg sérelmére - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogott a rendőrség egy román férfit, aki 147 millió forintot csalt ki 2012-ben, majd egy évvel később, házi őrizetének elrendelése után ismeretlen helyre távozott - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Vádat emeltek két betörő ellen, akik mintegy százmillió forint értékű zsákmányra tettek szert Budapesten és Somogy megyében. Kisbusz gázolt halálra egy nőt Jászberénynél. Új pszichoaktív anyagot árult egy szalmatercsi házaspár, a rendőrség büntetőeljárást indított ellenük. A Gyöngyös férficsapata északmacedón, az Alba Fehérvár női együttese svájci ellenféllel találkozik a kézilabda Európa-liga selejtezőjének második fordulójában. Pozitív lett a koronavírustesztje Mariano Diaznak, a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójára készülő Real Madrid labdarúgójának.