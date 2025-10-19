Keresés

2025. 10. 19. Vasárnap
Belföld

Dömötör Csaba üzent a tiszásoknak: inkább vegyék ki Magyar Péter kezéből a telefont + videó

2025. október 19., vasárnap 12:38
Magyar Péter képtelen uralkodni a saját érzelmein és irigységén – erről a Fidesz európai parlamenti képviselője beszélt a Bayer show-ban. Dömötör Csaba úgy fogalmazott, a Tisza Párt elnökének kezéből ki kellene venni a telefont a munkatársainak, hogy ne írjon olyan valótlanságot, miszerint ő hozta tető alá a Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozóját. 

Magyar Péter közösségi oldalán büszkélkedett azzal, hogy neki köszönhető Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója Budapesten.

Ez az egész egy téboly valójában, tehát miről is van szó. Tehát egy ember, aki az ország vezetésére pályázik. Képtelen a saját érzelmein, irigységén uralkodni, egy mobiltelefonnal a kezében. Én nem vagyok kapcsolatban semmilyen tiszás munkatárssal, kabinetfőnökkel, de hogyha egyszer adhatnék egy javaslatot, akkor legalább a késő esti órákban vegyék a mobiltelefont a kezéből 

– fogalmazott Dömötör Csaba a Bayer show-ban. 

Kiemelte,

néha furcsa, helyesírási hiábbal teli posztot tesz ki a közösségi mádiába, néha ott sem tudja az ember, hogy mi történik, de egy dolgot tudunk, hogy ez az ember országot akar vezetni.

A teljes beszélgetés megtekithető vasárnap 21 órától a HírTV-n.

 

Hamász-támadásokról számolt be az izraeli hadsereg

 A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket, belépve a sárga vonalnak nevezett Gázai övezeti ütközőzónába, és ezzel súlyosan megsértették a két fél között csaknem egy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszünetet - közölte vasárnap az izraeli hadsereg.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Vezércikk - ajánló

Paláver - ajánló

