Dömötör Csaba üzent a tiszásoknak: inkább vegyék ki Magyar Péter kezéből a telefont + videó

Megosztás itt:

Magyar Péter közösségi oldalán büszkélkedett azzal, hogy neki köszönhető Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója Budapesten.

Ez az egész egy téboly valójában, tehát miről is van szó. Tehát egy ember, aki az ország vezetésére pályázik. Képtelen a saját érzelmein, irigységén uralkodni, egy mobiltelefonnal a kezében. Én nem vagyok kapcsolatban semmilyen tiszás munkatárssal, kabinetfőnökkel, de hogyha egyszer adhatnék egy javaslatot, akkor legalább a késő esti órákban vegyék a mobiltelefont a kezéből

– fogalmazott Dömötör Csaba a Bayer show-ban.

Kiemelte,

néha furcsa, helyesírási hiábbal teli posztot tesz ki a közösségi mádiába, néha ott sem tudja az ember, hogy mi történik, de egy dolgot tudunk, hogy ez az ember országot akar vezetni.

A teljes beszélgetés megtekithető vasárnap 21 órától a HírTV-n.