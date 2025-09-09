Dömötör Csaba szerint Ukrajna nem élvezhet előnyt + videó

Még több pénzt ígér az Európai Unió Ukrajnának. A patrióták az Európai Parlament délelőtti vitájában bírálták az unió politikáját. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint nem szabad Ukrajnát a tagállamok kárára támogatni. A képviselő emlékeztetett arra, hogy Európa eddig 169 milliárd eurót költött a háborúra. Németh Andrea tudósít Strasbourgból.
Magyar Péter Brüsszel jelöltje, ezért az Európai Néppárt és a balliberális szövetségesei bármiben falaznak neki, még akkor is ha újságírókat fenyeget - erről beszélt a Fidesz EP-képviselője. László András emlékeztetett, hogy Lengyelországban Donald Tusk hasonló politikát folytat, amiről a brüsszeli elit továbbra is hallgat.
Sikeresen zárult a megújított tanár- és tanítóképzés modellprogramja, amelynek így, felmenő rendszerben, megteremtik a jogszabályi feltételeit is - jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a gyakorlat és értékközpontú pedagógusképzésről tartott konferencia sajtótájékoztatóján, Egerben.