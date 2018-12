Dömötör Csaba: Szeretnénk jelezni, ez nem egy banánköztársaság

Dömötör Csaba mindig is úgy gondolta, hogy az Országgyűlésben dolgozni a legnagyobb megtiszteltetés, ezért is volt számára megdöbbentő, az, amit szerdán tapasztalat az Országgyűlésben. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára volt a Péntek 9 vendége.

Már több mint egymillióan töltötték ki a nemzeti konzultációt. A részvétellel kapcsolatban Dömötört Csaba – műsorvezetői kérdésre – úgy fogalmazott, akkor lesznek elégedettek, ha minél többen vesznek részt. De az már látszik, hogy fontosnak, egy stratégiai jelentőségű ügynek tartják a családok támogatását az emberek. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Péntek 9 stúdiójában megismételte, miután az ellenzék végig támadta a konzultációt, így, aki részt vesz benne, az a kormány családpolitikájának egésze mellett is kiállhat. Erre december 21-ig van lehetőség levélben, vagy az interneten.

Az eredmény pedig nem csak a kormányt, hanem minden politikai szereplőt kötelez, húzta alá Dömötör Csaba. „Ha több mint egymillióan részt vesznek ezen a konzultáción […], akkor az ellenzék utána sokkal kisebb legitimitással tudja ezt az egészet támadni. Azért mondom ezt külön, mert bár a kampányban kisebb figyelmet kapott, de az adókedvezmények rendszerét, illetve az otthonteremtési programot is támadták” – fogalmazott.

Dömötör Csaba a szerdai parlamenti események vonatkozásában, amikor az „ellenzék el akarta foglalni az elnöki pulpitust az Országházban”, kifejtette: mindig is úgy gondolta, hogy az Országgyűlésben dolgozni a létező legnagyobb megtiszteltetés, ezért is volt számára megdöbbentő, az, amit látott. Kemény viták vannak, molinókra is volt már példa, de az, hogy a döntéshozatalt meg akarják akadályozni, arra még nem, jegyezte meg, hozzátéve: szét akarták verni az Országgyűlés működését. „Lehet, hogy az ellenzék, az banánellenzék, de az ország, az nem banánköztársaság” – emelte ki Dömötör Csaba.

A történetnek viszont van egy másik része, mondta, miszerint a szokásos szervezetek rácsatlakoztak erre az akcióra, és bár az ürügy a Munka törvénykönyve volt, de az általános balhékeresés céljából tüntetést kezdtek szervezni, és aztán ott kiderült, hogy semmit sem tisztelnek, tette hozzá. „Sem a törvényeket, sem a rendőröket, most az, hogy a politikusokat nem tisztelik, az nem lényeges, mert engem Tordai Bence ne tiszteljen, nem vágyom erre, de a karácsonyfát sem, az adományszánkókat sem, a választók akaratát sem tisztelik, ami azt is jelenti, hogy a magyarok sem tisztelik, hogyha így viselkednek” – fogalmazott.

Az államtitkár szerint az elmúlt hónapokban az volt tapasztalható, hogy az ellenzéki pártok között, ide értve a Jobbikot is, egy egyfajta feltűnési verseny van, amelynek a jutalma általában egy Magyar Narancs címlap, fogalmazott. „Nem szeretnénk, ha azokat a radikális baloldali eszközöket, amelyeket több országban bevetettek már, azt itt is a mindennapok részévé tennék.”

