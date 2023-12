Dömötör Csaba: Nagyon sokan szeretnének állást foglalni Ukrajna uniós tagságának és finanszírozásának ügyében + videó

Megosztás itt:

„A Nemzeti konzultáció egy jó eszköz. Az arra való, hogy tegyük fel a nagyon jó kérdéseket. Most is van 11 nagyon jó kérdés” - így jelentette be Orbán Viktor, hogy újra kikérik az emberek véleményét. A kormányfő akkor azt mondta: ha nagy támogatás van, akkor orkánszerű szélben is be tudják navigálni az ország hajóját a kikötőbe.

„Szeretnék tájékoztatást adni a Háznak a konzultáció állásáról. Még zajlik a kérdőívek kézbesítése, még majd egy hónap van hátra a visszaküldési határidőig, de már most látszik, hogy nagyon sokan vannak, akik elmondják a véleményüket. A mai napig 280 ezer kérdőívet küldtek vissza. Ez már most azt mutatja, hogy nagyon magas lesz a résztvevők száma” - december közepén így adott tájékoztatást a nemzeti konzultáció részeredményeiről a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Ekkor startolt el a kérdőívek online kitöltési lehetősége is.

Az államtitkár most kifejtette: jóval a határidő vége előtt már egymillió tizennégyezren nyilvánítottak véleményt. A politikus szerint ebből is látszik, hogy nagyon sokan szeretnének állást foglalni Ukrajna uniós tagságának és finanszírozásának ügyében.

Deutsch Tamás pedig a közösségi oldalán arra kérte az embereket, hogy minél többen mondják el véleményüket. A Fidesz európai parlamenti képviselője azt is hozzáfűzte, idézem: ,,Ne táncoljunk úgy, ahogy Brüsszel fütyül!”

A nemzeti konzultációt postai úton és online formában is január 10-ig lehet kitölteni.