Dömötör Csaba: Karácsonyék nem veszik figyelembe a magyar családok élethelyzetét + videó

Karácsony Gergelyék úgy gondolják, hogyha valaki nem vadiúj, közel 20 milliós szolgálati autóval közlekedik, akkor az inkább ne is induljon el otthonról. A budapesti fiatalok nevében is kikérjük magunknak, nem elvárható a pályakezdőktől, a felnőtt életük elején állóktól, fiatal családos szülőktől, hogy vadiúj autójuk legyen

