Dömötör Csaba: Jakab Péter hazudik

A Pénzügyminisztérium és a tárcához tartozó háttérintézmények vezetőivel egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök az idei és a jövő évi költségvetésről, valamint a gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtásáról. Orbán Viktor elmondta: Magyarországon a válságkezelésben felhasznált eszközök súlypontja továbbra is a munkahelyteremtésen van. Amennyi munkahely a koronavírus miatt megszűnik, a kormány annyi újat fog létrehozni. 3284-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 krónikus beteg, ezzel 421 főre emelkedett az elhunytak száma, 958-an már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1905 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 61%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 56%-a budapesti vagy Pest megyei. 782 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 42-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig nagyon sikeres a járvány kezelése, a védelmi intézkedésekkel alacsonyan tudták tartani a fertőzöttek számát - mondta az országos tisztifőorvos. Százra nőtt az idősotthonban koronavírussal fertőzött elhunytak száma. A 100 elhunytból 74 Budapesten található idősotthonban hunyt el, közülük 65 a fővárosi önkormányzat által fenntartott intézményben, 26-an pedig vidéki idősotthonban. A kormány nevében köszönetet mondott a magyar pedagógus karnak Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere: a tanárok példamutató módon szervezték meg és bonyolították le az érettségi vizsgákat. Felháborító, hogy a főpolgármester önhatalmúlag újabb hajléktalanszállók nyitásával próbálkozik a kormánypárti vezetésű kerületekben - szögezte le a Magyar Nemzetnek Belváros-Lipótváros önkormányzata. Az év elejéhez képest mintegy 100 forinttal csökkent az üzemanyag ára, és főként ez áll annak hátterében, hogy az infláció mérséklődik, most 2,4 százalék - mondta Várhegyi Judit, az MNB főosztályvezetője. ÉVOSZ: 3-5 százalékkal csökkent a magyar építőipar teljesítménye, míg az uniósé 15-20 százalékkal. MNB: Márciusban 261 milliárd forint értékben vásároltak állampapírt a pénzintézetek a februári alig 3 milliárd forintnyit követően. A portfoliójukban lévő állomány ezzel az első negyedév végén 12 265 milliárd forintot tett ki. Több tíz milliárd forintos összeget ajánlhat fel egy százalék formájában mintegy négy és fél millió adófizető a civil szervezeteknek és az egyházi szférának - közölte a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. Izer Norbert szerint az adófelajánlásoknak most, a válság miatt talán nagyobb a jelentőségük, mint korábban bármikor. Nébih: május 31-ig kell elkészíteni a 2020. évi élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevallást. Újra lehet menni háziorvoshoz vagy fogászatra, és nyitnak a magánrendelők is. Szabály a telefonos időpontkérés, a betegek utáni fertőtlenítés és az is, hogy óránként legfeljebb négy beteget láthatnak el a rendelők. Március 22-e óta több mint 350 ezren töltötték ki a Szegedi Tudományegyetem munkatársai által üzemeltetett magyar adatszolgáltató kérdőívet, amelynek válaszaiból a koronavírus várható terjedését próbálják prognosztizálni magyar kutatók. Hévíz újranyitott, a hétvégén már több százan fürödtek a gyógytóban, a magánszállások már belföldi vendégeket is fogadtak - közölte Papp Gábor, a város polgármestere. Fokozatosan újraindul a termelés az Opel Szentgotthárd motorgyárban szerdától - közölte a gyár sajtószóvivője. Eddig 116 országból több mint 9500 magyar állampolgárnak segített a tárca hazajutni. A hazahozatal valószínűleg nem fog addig befejeződni míg tart a járvány - mondta el Menczer Tamás, a KKM államtitkára a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Kifejezetten alkalmasak a gyűlöletkeltésre Klaus Iohannis román államelnök magyarságot érintő közelmúltbeli kijelentései - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyarország és Szlovákia együttműködése az elmúlt évben sikertörténetek sorozatává vált - emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Richard Sulik szlovák miniszterelnök-helyettessel és gazdasági miniszterrel tartott közös tájékoztatóján. A Székely Nemzeti Tanács elnöke bízik abban, hogy május közepén döntés születik arról: egy pótlólagos időben újra elindulhat az európai nemzeti régiók védelmében indított uniós aláírásgyűjtés. Világszerte 4 102 849-en an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 282 719, a gyógyultaké pedig 1 411 619 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. 500 millió eurós segélycsomagot hirdetett az osztrák kormány a vendéglátóipar és a turizmus talpra állítására - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. Szerbiában és Észak-Macedóniában júniusban tartják meg a járvány miatt elhalasztott választásokat. Tovább enyhítették a koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozásokat több német tartományban, a vírus azonban ismét a terjedés és a visszaszorulás határán mozog. Két hónapos szünet után Csehországban újra megnyíltak a bevásárlóközpontok, a vendéglők teraszai, a fodrászatok és más szolgáltatások, amelyek a koronavírus-járvány miatt március közepe óta zárva voltak. Spanyolországban a fertőzésbe 123-an haltak bele egy nap alatt, és 26 744-en vesztették életüket a március elején jelentett első haláleset óta. Olaszországban negyedére esett vissza a Covid-19 fertőzés miatt intenzív osztályon kezeltek száma a tetőzés időszakához képest, valamint folyamatosan csökken a halottak napi száma. Giuseppe Conte kormányfő kijelentette, az olaszok készülhetnek a nyaralásra. Franciaországban az elmúlt 24 órában hetvenen veszítették életüket a koronavírus-járvány miatt, ilyen alacsony napi halálozásra a március 17-én kezdődött általános karantén kezdete óta nem volt példa. A koronavírus-járvány lassulásáról számoltak be a Benelux-államok illetékes hatóságai, amelyek szerint egy hét alatt mintegy felére esett vissza a fertőzéssel újonnan nyilvántartásba vettek napi száma. Nagy-Britanniában elkezdődhet a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítése, de a folyamat nagyon fokozatos lesz - mondta a brit miniszterelnök. Törökországban az új koronavírus-járvány gyógyultnak minősített eseteinek a száma meghaladta az igazolt fertőzöttek kétharmadát. Súlyos károkra kell számítani az Egyesült Államokban, ha elmarad a gazdaság újraindítása - közölte az amerikai pénzügyminiszter. A 328 milliós országban mintegy 25 millióra tehető a munkanélküliek száma. Több mint 250 embert vett őrizetbe a hongkongi rendőrség, miután városszerte több bevásárlóközpontban tartottak kormányellenes megmozdulásokat - adta hírül a South China Mornging Post. Az izraeli hadsereg lerombolta egy ciszjordániai merénylő családi házának azt a részét, ahol a terrorakciót elkövető férfi élt - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Több mint 500 ezer, Olaszországban eddig tartózkodási engedély nélküli bevándorló jogi helyzetének rendezéséről döntöttek a római kormányt alkotó pártok - értesült az olasz sajtó. Lengyelországban őrizetbe vettek négy tádzsik állampolgárt, akik az iszlám hitre áttért embereket próbáltak toborozni terrorcselekmények elkövetéséhez - közölték a hatóságok. Kőrös Gusztáv, a DK volt politikusa a főszereplője annak a bűncselekménynek, amely miatt egy fővárosi ügyvédnőt gyanúsítanak azzal, hogy bérgyilkost fogadott rokona férjének megölésére – erősítette meg a BRFK a PestiSrácok.hu információját. Több mint ötkilónyi marihuánát és feltehetően kokaint is találtak egy nigériai férfinél, akit Budapest VII. kerületében őrizetbe vettek. Fiatalkorú lányt futtatott egy pár, ezért emberkereskedelem bűntette, valamint káros szenvedélykeltés vétsége miatt vádat emeltek ellenük, egyiküknek kerítés miatt is felelnie kell - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Lezárult a veronai busztragédia kártérítési ügye: 1,89 milliárd forintot fizet a biztosító. Mától kötelező a szájmaszk viselése a Volánbusz járművein, és az első ajtón kell felszállni azokra a járatokra, amelyek nem érintik Pest megyét és Budapestet. Csökkentett teljesítménnyel üzemel a paksi atomerőmű 4. blokkja egy villamos berendezés meghibásodása miatt. Keddtől megkezdik a jeges edzéseket a magyar műkorcsolya-válogatott tagjai, de egyelőre csak a felnőttek. A koronavírus-járvány miatt idő előtt véget ért szezonhoz hasonlóan a következő idényben is a Vasas Óbuda csapata indulhat a női röplabda Bajnokok Ligájában.