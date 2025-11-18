Dömötör Csaba elemezte a Tisza/EPP háttéralkuját a magyar ellenállás letörésére + videó

Megosztás itt:

A brüsszeli politika legnagyobb vitája ma arról szól, hogy az egyes európai országok a jövőben is finanszírozzák-e a háborút és Ukrajna egészét – hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Soltvadkerten. A politikus a gazdasági racionalitás felől közelítve arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes háborúra költött euró az európai gazdaságból vonja ki az erőforrásokat, a családok pénztárcájából pedig nagy összegeket.

A háborús finanszírozás intézményesítése

Az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a magyar miniszterelnökhöz küldött levele bizonyítja, hogy a pénzügyi nyomás intézményesítése a cél. A miniszterelnök EP-képviselője szerint, mivel az Egyesült Államok béketárgyalásokat szeretne, és kiszáll a finanszírozásból, Európa maradhat a háború egyetlen nagy támogatója.

A fideszes politikus úgy vélekedett, amennyiben Ursula von der Leyenen múlik, az európai családoknak kell majd kifizetniük ezt a számlát. A Bizottság ugyanis a következő hétéves költségvetésben is állandósítani akarja a háborús finanszírozást és Ukrajna támogatását.

Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy a következő hétéves költségvetésben 100 milliárd eurónak megfelelő összeget akarnak elkülöníteni Ukrajna közvetlen támogatására. A közvetett lehetőségekkel együtt ez az összeg elérheti a költségvetés 20 százalékát is. Dömötör Csaba értékelése szerint ez Európa egésze számára a gazdasági szakadékot jelenti. Az európai országok eddig már 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget költöttek a háborúra, ez az összeg pedig "fájóan hiányzik az utakból, a kórházakból, minden iskolából vagy éppen az otthonteremtési támogatásokból".

A gazdák a forráskivonás áldozatai

A brüsszeli tervek gazdasági irracionalitása a finanszírozási javaslatokban csúcsosodik ki. Az Európai Bizottság a szükséges pénzügyi forrásokat más, jól működő programokból venné el. Csökkenteni akarják a kohéziós forrásokat, és 20 százalékkal a már meglévő agrártámogatásokat.

Ez utóbbi különösen súlyos: Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy csak Magyarországon 150 ezer gazda számára okozna jövedelmi károkat ez a tervezett kurtítás. A gazdasági józan ész azt diktálná, hogy a forrásokat a belső versenyképességre költsük, nem pedig az agrárszektor meggyengítésére egy külföldi háború finanszírozásáért.

A politikai kiszolgálás kockázata

A fideszes politikus szerint ezeket az öngyilkos terveket a Tisza brüsszeli szövetségese, az Európai Néppárt (EPP) erőlteti. Az EPP nyíltan beszél arról, hogy egy olyan kormányt szeretne Magyarországon, amelyik "szépen beáll a sorba, nem ellenkezik, és segédkezik ezen tervek végrehajtásában".

Dömötör Csaba szerint rendkívül súlyos kérdéseket vet fel, hogy a Tisza Párt egy fő háttérembere, Raskó György, Lengyelországban tárgyal az ukrán csatlakozásról. Hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt a választásokig "mindent tagad", mert "azt is elmondják, hogy a választások után majd mindent lehet".

A politikus összegzésként kijelentette, a Fidesz álláspontja változatlan: a rendelkezésre álló pénzeket és erőforrásokat a magyar családokra és a magyar vállalkozásokra kell költeni, nem pedig mások háborújában kilőtt rakétákra.

Forrás: MTI