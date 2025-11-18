Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 18. Kedd Jenő napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Monitor 23:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Dömötör Csaba elemezte a Tisza/EPP háttéralkuját a magyar ellenállás letörésére + videó

2025. november 18., kedd 21:20 | MTI

Minden egyes euró, amelyet a háborús finanszírozásra fordítanak, közvetlenül az európai gazdaságból, a családok pénztárcájából vonja ki az erőforrásokat – hangsúlyozta Dömötör Csaba EP-képviselő Soltvadkerten. A fideszes politikus szerint az Európai Bizottság elnökének levele bizonyítja, hogy a brüsszeli politika legélesebb vitája most arról szól, hogyan intézményesítsék a háborús pénzszivattyút.

  • Dömötör Csaba elemezte a Tisza/EPP háttéralkuját a magyar ellenállás letörésére + videó

A brüsszeli politika legnagyobb vitája ma arról szól, hogy az egyes európai országok a jövőben is finanszírozzák-e a háborút és Ukrajna egészét – hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Soltvadkerten. A politikus a gazdasági racionalitás felől közelítve arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes háborúra költött euró az európai gazdaságból vonja ki az erőforrásokat, a családok pénztárcájából pedig nagy összegeket.

 A háborús finanszírozás intézményesítése

Az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a magyar miniszterelnökhöz küldött levele bizonyítja, hogy a pénzügyi nyomás intézményesítése a cél. A miniszterelnök EP-képviselője szerint, mivel az Egyesült Államok béketárgyalásokat szeretne, és kiszáll a finanszírozásból, Európa maradhat a háború egyetlen nagy támogatója.

A fideszes politikus úgy vélekedett, amennyiben Ursula von der Leyenen múlik, az európai családoknak kell majd kifizetniük ezt a számlát. A Bizottság ugyanis a következő hétéves költségvetésben is állandósítani akarja a háborús finanszírozást és Ukrajna támogatását.

Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy a következő hétéves költségvetésben 100 milliárd eurónak megfelelő összeget akarnak elkülöníteni Ukrajna közvetlen támogatására. A közvetett lehetőségekkel együtt ez az összeg elérheti a költségvetés 20 százalékát is. Dömötör Csaba értékelése szerint ez Európa egésze számára a gazdasági szakadékot jelenti. Az európai országok eddig már 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget költöttek a háborúra, ez az összeg pedig "fájóan hiányzik az utakból, a kórházakból, minden iskolából vagy éppen az otthonteremtési támogatásokból".

A gazdák a forráskivonás áldozatai

A brüsszeli tervek gazdasági irracionalitása a finanszírozási javaslatokban csúcsosodik ki. Az Európai Bizottság a szükséges pénzügyi forrásokat más, jól működő programokból venné el. Csökkenteni akarják a kohéziós forrásokat, és 20 százalékkal a már meglévő agrártámogatásokat.

Ez utóbbi különösen súlyos: Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy csak Magyarországon 150 ezer gazda számára okozna jövedelmi károkat ez a tervezett kurtítás. A gazdasági józan ész azt diktálná, hogy a forrásokat a belső versenyképességre költsük, nem pedig az agrárszektor meggyengítésére egy külföldi háború finanszírozásáért.

A politikai kiszolgálás kockázata

A fideszes politikus szerint ezeket az öngyilkos terveket a Tisza brüsszeli szövetségese, az Európai Néppárt (EPP) erőlteti. Az EPP nyíltan beszél arról, hogy egy olyan kormányt szeretne Magyarországon, amelyik "szépen beáll a sorba, nem ellenkezik, és segédkezik ezen tervek végrehajtásában".

Dömötör Csaba szerint rendkívül súlyos kérdéseket vet fel, hogy a Tisza Párt egy fő háttérembere, Raskó György, Lengyelországban tárgyal az ukrán csatlakozásról. Hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt a választásokig "mindent tagad", mert "azt is elmondják, hogy a választások után majd mindent lehet".

A politikus összegzésként kijelentette, a Fidesz álláspontja változatlan: a rendelkezésre álló pénzeket és erőforrásokat a magyar családokra és a magyar vállalkozásokra kell költeni, nem pedig mások háborújában kilőtt rakétákra.

Forrás: MTI

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Egy műsor, ahol valóban az Önök véleménye számít + videó

Tértisztítás – Szabadítsd meg otthonod negatív energiáitól: 7 egyszerű módszer a harmonikus térért

Ez lenne a magyar kudarc oka? Meglepő nyilatkozat az írek szövetségi kapitányától

PMS-barát étkezés: mit kerülj és mit részesíts előnyben, ha szeretnéd enyhíteni a kellemetlen tüneteket?

Zelenszkij meghátrál, újraindulhatnak a béketárgyalások

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen, tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Őrület! A Lidlben fele annyiért veheted meg ezt a háztartási gépet, mint máshol!

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

További híreink

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve

A sötétség ára? - Káoszba fulladt a kijevi parlament ülése, a korrupciós szálak az elnöki körig érnek

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó
2
Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó
3
Dmitrij Peszkov: Vlagyimir Putyin nem ül le Törökországban a tárgyalóasztalhoz
4
Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. – a vezérigazgató nagyinterjút adott
5
Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó
6
Nem kaviár, hanem csípős hot-dog: zseniális videón, ahogy Orbán Viktor az amerikai utcán falatozik a lányával + videó
7
Ezúttal az oroszok által elfoglalt erőművet lőttek az ukránok
8
Szuverenitásvédelmi Hivatal: Mintegy 245 millió forintnak megfelelő dollárt kapott Amerikából a Telex
9
Magyar Társadalomkutató: Nőtt a Fidesz-KDNP előnye a többi párttal szemben + videó
10
A sötétség ára? - Káoszba fulladt a kijevi parlament ülése, a korrupciós szálak az elnöki körig érnek

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!