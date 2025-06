Dömötör Csaba: Eddig sem törtünk meg, ezután sem fogunk + videó

Megosztás itt:

Dömötör Csaba: "Súlyos gázáremelkedéseket jelentene Magyarországon, így a rezsicsökkentés végét. Ilyen körülmények között semmi meglepő nincs abban, hogy mi ezt nem támogatjuk, mert mi meg szeretnénk védeni a családokat, nem pedig további terheket rakni a nyakunkba. Most az EU Observer egy hosszadalmas cikkben felsorolta azokat a nyomásgyakorlási eszközöket, amiket be kell vetni Magyarország és Szlovákia megtörésére. Ezek közé tartozik az uniós pénzek visszatartása a különböző eljárások, a nyilvános megszégyenítések, és itt még van egy hosszas felsorolás, és külön bekezdésben foglalkoznak azzal, hogy az egyes tagországoknak a titkosszolgálatokat is használniuk kellene Magyarország megtörésére. Ez azért szintlépés, hogy ezt leírják."