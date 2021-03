Dömötör Csaba: Brüsszel megpróbálja letagadni a felelősségét

10 625 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 571 596 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 194 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 262 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 563 242 fő a beoltottak száma, ebből 474 891 fő már a második oltását is megkapta. 528 ezren töltötték ki az újraindításról szóló online konzultációt - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Az oltásokkal és a járványügyi intézkedésekkel le fogjuk győzni mindegyik mutáns vírusvariánst - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Elkészült a Post Covid-19 szindróma hazai kezelésrendje - közölte az Emberi Erőforrások Minisztere. Kásler Miklós elmondta: a protokoll elkészítésére azért volt szükség, mert a jelenlegi megbetegedések után csaknem 40%-ban jelentkeznek panaszok és tünetek. A baloldali kerületek nem biztosítanak munkatársakat az oltáshoz - közölte a Fővárosi Kormányhivatal vezetője. Sára Botond híradónknak azt mondta: a háziorvosoktól az a jelzés érkezett, főként a baloldali kerületekből, hogy az önkormányzatok nem akarnak segíteni. A baloldal még a magyar emberek életét is hajlandó veszélybe sodorni a hatalomért - közölte a Fidesz. Az idén meghaladta az 5 százalékot GDP-arányosan a családtámogatásokra fordított összeg Magyarországon, az ország ezzel világelső - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A duplájára emeli a településfásítási program keretösszegét az Agrárminisztérium, ami így eléri az egymilliárd forintot - jelentette be Nagy István miniszter az erdők világnapja alkalmából a közösségi oldalára feltöltött videójában. A brüsszeli állításokkal ellentétben nem a tagállamok, hanem az Európai Bizottság szerződött a négy nyugati vakcinagyártóval - olvasható a borsonline.hu cikkében. A világon 122,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 69,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovéniában elkezdődött a járvány harmadik hulláma, miközben az ország még mindig a második hullám magas fertőzöttségi adataival küzd - közölte Mateja Logar, a ljubljanai kormány koronavírus-járvánnyal foglalkozó szakcsoportjának vezetője. Nagy-Britannia felnőtt lakosságának fele már megkapta a koronavírus elleni oltást - közölte Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Romániában több városban, Bukarestben pedig két helyszínen is tüntettek a járványügyi korlátozások, a maszkviselési kötelezettség és az oltások „kötelezővé tétele” ellen. Tüntetéshullám söpört végig Európán. A tiltakozók a járványügyi korlátozások ellen vonultak utcára. Németországban a demonstrálók összecsaptak a rendőrökkel, akik gumibotot és paprika sprayt is bevetettek. Utcára vonultak a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott korlátozó intézkedések miatt az emberek Szerbiában, Belgrád egyik főterén több ezren gyűltek össze, hogy kifejezzék nemtetszésüket. A miniszterelnöki rezidenciánál tartott tömegtüntetéssel zárta a választási kampányt az ellenzék Izraelben - jelentette a helyi média. Abszurd, hogy a civil hajók megtagadják a partra szállást a legközelebbi biztonságos kikötőben, és azt állítják a vádlottak padjára, aki a nemzetbiztonságot védi - mondta Matteo Salvini, a jobboldali olasz Liga párt vezetője. Az elmúlt 20 év legnagyobb menekültáradata van az Egyesült Államok déli határainál, a Fehér Ház felszólította a menekülteket, ne induljanak el a határ felé. Továbbra sem sikerült megállapodnia a BKV vezetésének a szakszervezetekkel. A dolgozói képviselet 6 százalékos bérfejlesztést és 10 százalékos cafeteriaemelést kér, ha ezt nem kapják meg, készek beszüntetni a munkát. Női kézilabda olimpiai selejtező: Magyarország - Szerbia 31:23, a magyar csapat kijutott a tokiói olimpiára. Korpási Bálint döntőbe jutott, ezzel tokiói kvótát szerzett a kötöttfogásúak 67 kilogrammos súlycsoportjában az európai birkózók budapesti olimpiai kvalifikációs versenyén. Barka Emese bronzérmet szerzett a nők 57 kilogrammos kategóriájában az európai birkózók olimpiai kvalifikációs versenyén. A sportlövők Újdelhiben zajló világkupaversenyén Péni István ezüst-, Dénes Eszter bronzérmet szerzett légpuskában. Férfi kosárlabda NB I: Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 79:77 Férfi vízilabda ob I: Metalcom Szentes - OSC 6:20 Jégkorong Erste Liga, elődöntő, 3. mérkőzés: DEAC - Corona Brasov Wolves 4:6, a párharc állása: 2:1 a DEAC javára.