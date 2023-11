Dömötör Csaba az uniós pénzek visszatartásáról: világos nyíltsággal kimondták, mi is a bajuk + videó

Dömötör Csaba ismertette, két európai parlamenti szakbizottság összevont ülést tartott, ekkor megszólalt a területért felelős uniós biztos is, bizonyos Nicolas Schmit, aki elmondta, miért nem adják oda Magyarországnak az uniós forrásokat.

„Az igazságszolgáltatással és az egyetemekkel kapcsolatos állításaikat, aggodalmaikat már ismerjük, de ezenfelül azt is világos nyíltsággal kimondták, hogy mi is a bajuk igazán. Először is a gyermekvédelem: az, hogy Magyarországon törvény tiltja a nemváltoztatásról szóló tartalmakhoz való hozzáférést 18 év alatt. Emellett az is bajuk, hogy Magyarország nem nyitja meg határait és nem enged be százezres számban migránsokat, ahogy azt nyugatabbra megtették”.