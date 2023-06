Dömötör Csaba: Az unió úgy kér pénzt, hogy ő nem fizet

Megosztás itt:

"Az Európai Bizottság pénzt kér a tagországoktól. Tehát úgy állunk, hogy a háború és Ukrajna finanszírozása miatt kiürült az uniós kassza, ezért több tízmilliárd eurót kell beletolni pluszban az uniós költségvetésbe. Azt is elmondták, hogy mire költenék ezt a plusz forrást. Először is, és ez a legnagyobb összeg, Ukrajna további finanszírozására: ez 50 milliárd euró lenne, ami körülbelül 18 ezer milliárd forint. Aztán fedezni kellene az elszállt kamatterheket, erre is kell plusz forrás, mint ahogy a brüsszeli bürokraták inflációval növelt fizetésére is" – magyarázta a politikus, aki szerint lényeges körülmény, hogy az uniós költségvetés módosításához egyhangúságra, azaz minden tagállam beleegyezésére szükség van. Dömötör Csaba szerint ezért ez "érdekes és furcsa vita lesz".

"Mert hogy van az, hogy miközben többletbefizetést várnak el, mi még egyáltalán nem kaptuk meg, egy petákot sem kaptunk a nekünk egyébként járó uniós forrásokból? Pedig azok is szerepelnek a költségvetésben, és azokat is szerződések rögzítik" – mutatott rá az államtitkár.