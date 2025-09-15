Dömötör Csaba: Az Európai Unió minél hamarabb végrehajtaná a migrációs paktumot + videó

Megosztás itt:

Dömötör Csaba kiemelte: a Patrióták frakció kérte az európai vezetőket, hogy vitassák meg a migrációs problémákat, azonban a brüsszeli vezetés erről hallani sem akar és csak az illegális migránsokat akarja elosztani az európai uniós országok között. A képviselő hozzátette: Magyar Péterék is pontosan ezt szeretnék, végrehajtani a brüsszeliek akaratát a migráció kérdésében is.