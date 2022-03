Dömötör Csaba: A válságok találkozásának korát éljük

Megosztás itt:

Dömötör Csaba államtitkár egy korábbi kijelentésében elmondta, hogy

semmilyen pártpolitikai megfontolás, semmilyen kampányszempont nem lehet fontosabb a magyarok biztonságánál.

Ennek kapcsán kifejtette: az említett mondatot az ihlette, hogy a baloldali vezetők egy rakás meggondolatlan kijelentést tettek az orosz-ukrán háború első napjaiban. Magyar katonákat és fegyvereket is küldenének a hadszíntérre.

Nem tudni, hogy kapkodásról van szó, a kormányzati politika pavlovi reflexszerű tagadásáról, vagy arról, hogy valaki kérte őket erre, de a végeredmény szempontjából mindegy is. A felelőtlen kijelentések emberéleteket veszélyeztetnek.

Történelmi tapasztalataink is azt mondatják velünk: nekünk ki kell maradnunk a most kirobbant konfliktusból. A miniszterelnök elítélte az orosz katonai beavatkozást, Ukrajna területi épségét is fontosnak tartjuk, ugyanakkor az a legfontosabb, hogy a magyarok biztonságban legyenek – értékelt az államtitkár.

Korábban Dömötör Csaba minden közéleti szereplőt arra kért, hogy ne tegyenek felelőtlen nyilatkozatokat. Ezzel összefüggésben közölte, hogy a baloldal beszállt egy rendkívül rosszindulatú álhírkampányba is. Megjegyezte:

békeidőben sem szeretnénk hozzászokni az álhírekhez, de háborús helyzetben kimondottan nehezen viselhetőek. Az államtitkár felidézte, azt, amikor azt híresztelték, hogy Magyarország egyedüliként nem támogatta a SWIFT-rendszerrel kapcsolatos pénzügyi szankciókat. Felszállt erre az álhírvonatra Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke, na meg rengeteg hazai baloldali vezető. Elárasztották vele a netet.

A valóság ezzel szemben az, hogy Magyarország nem bojkottált, nem vétózott semmilyen pénzügyi szankciót, ez egy szépen kifejlett hazugság.

Nemcsak morális probléma van ezekkel az álhírekkel, hanem biztonsági is. Ugyanis a kárpátaljai magyarokat tehetik ki atrocitásoknak. Legalább rájuk legyenek tekintettel – szögezte le Dömötör Csaba.

A politikus reagált arra is, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje Márki-Zay Péter azon túl, hogy katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába, korábban azt mondta, hogy „Orbán Viktor egy személyben felelős az ukrajnai háborúért”. Ennek kapcsán Dömötör Csaba elmondta:

az utóbbit a komolytalan mondatok dobozkájába raknák, ha nem háborúról lenne szó. Megjegyezte:

maradjunk annyiban, hogy nem lehetnek annyira kampányüzemmódban, hogy ilyen címeres sületlenséget állítsanak.

„Mi nem okozói szoktunk lenni a háborúknak, hanem elszenvedői. Ezért is teszünk meg mindent azért, hogy a mostaniba ne sodródjunk bele. Ezért sem szeretnénk fegyvereket küldeni a hadszíntérre. Azért nem tudom nem megemlíteni, hogy egy végletekig legyengített honvédséget örökültünk. Csak hogy pár példát mondjak,

háborús héjajelölt baloldali elődeink elajándékoztak közel 80 tankot és 36 csapatszállító járművet, és úgy selejteztek le tüzérségi eszközöket, hogy nem vettek helyettük semmit. 2010-ben 17 tartalékos katona volt az országban, szemben a mai 11 ezerrel.

Ezek után végülis nem meglepő, hogy a baloldal lesajnálóan a stadionépítésekhez hasonlította az új haderőfejlesztési programot, amelynek most látszik igazán a jelentősége. Csapatszállító és kiképző repülőgépek, helikopterek, harckocsik és páncéltörő eszközök is szolgálatba álltak. Képesnek kell lennünk arra, hogy megvédjük magunkat. A békéhez erő is kell” – szögezte le az államtitkár az Origónak.

Magyar Nemzet

Fotó: Mirkó István