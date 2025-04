Dömötör Csaba: A tiszás képviselők teljes mértékben támogatják Ukrajnát + videó

Megosztás itt:

"Egy furcsa vita bontakozott ki azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt hogyan is viszonyul Ukrajna EU tagságához. Tagadják a kérdés jelentőségét és azt is, hogy ők támogatnák ezt. A helyzet azonban az, hogy Brüsszelben a Tiszás képviselők megszavazták azt, amit most tagadnak. Április másodikán megszavaztak egy állásfoglalást, amely az uniós költségvetésről szól, de vannak benne külön Ukrajnára vonatkozó részek. A Tiszás képviselők ezzel a határozattal megszavazták azt, hogy teljes mértékben és feltétel nélkül támogatják Ukrajnát - itt a szövegből idéztem - támogatják, hogy az EU még több pénzt költsön Ukrajnára, katonai kiadásokra."