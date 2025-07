Dömötör Csaba: A Tisza Párt támadja a magyar gazdákat segítő intézkedést

Megosztás itt:

Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva kifejtette, a magyar kormány arról döntött, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is ingyenessé teszi az öntözővizet az állami vízművekből, azaz aki állami vízszolgáltatótól vesz igénybe öntözővizet, annak, köztük a gazdáknak nem kell vízszolgáltatási díjat fizetnie.

A Tisza Párt ezzel szemben támadja ezt az intézkedést - hívta fel a figyelmet Dömötör. Emlékeztetett: az Európai Parlamentben szavazás volt az európai vízstratégiáról. Az előterjesztés egyik pontja erőteljesen támadja azokat az országokat, amelyek nem érvényesítik a teljes költségeket az árszabásban. Ez egyértelműen Magyarországra vonatkozik, tehát hogyha a szocialisták és az Európai Néppárt (EPP) vezette brüsszeli nagykoalíción múlik, akkor nincsen öntözővíz-díjcsökkentés - emelte ki.

Közölte: ezt a dokumentumot minden tiszás képviselő megszavazta. Magyar Péter is megszavazta, nem tudja letagadni, ott van rajta minden tiszás képviselő neve a május 7-i ülés jegyzőkönyveiben - hívta fel a figyelmet.

"Magyar Péter akkor nyaral, amikor az Európai Parlament még javában ülésezik. De azt látjuk, hogy az önmagáról készített képekre van energiája" - fogalmazott Dömötör Csaba, majd hozzátette: ezért adjon választ arra, hogy miért szavazott az Európai Parlamentben az öntözővíz-díjcsökkentés ellen és miért tette ezt minden tiszás képviselőtársa, mint ahogy a saját frakciója is.

"Az öntözővíz-díjcsökkentés elleni érvelés Brüsszelben ugyanaz, mint amit már a rezsicsökkentéssel kapcsolatban megszokhattunk" - fogalmazott.

Szavai szerint nem véletlen, hogy a tiszások korábban az energiaár-támogatásokat is támadták. Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő szerint az ilyen díjcsökkentések hasztalanok, ezért véget kellene vetni azoknak. Tehát azt az alapvetően a nagy cégeknek kedvező politikát, amit az energiaárak ügyében korábban is képviseltek, azt most az öntözővíz ügyére is kiterjesztették - mondta.

"Mérhetetlen képmutatás, hogy a tiszás képviselők a magyar gazdákra hivatkoznak, de elhallgatják előlük, hogy mit szavaznak meg Brüsszelben az Európai Parlamentben" - fogalmazott.

Amikor eléjük állnak a túráikon, akkor miért nem mondták a szemükbe, hogy ellenzik az öntözővíz-díjcsökkentést? Akkor miért nem mondták el nekik, hogy brüsszeli jelölőik és szponzoraik az agrártámogatások leépítésére készülnek? És miért nem mondják el nekik, hogy az Európai Bizottság ezen a héten egy piacnyitási megállapodást kötött Ukrajnával, aminek a részleteit, pontos részleteit még nem is ismerjük? - tette fel a kérdést Dömötör.

"Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy minden lehetséges módon csökkentsük a gazdák terheit" - fogalmazott.

Közölte: egész Európát súlyos aszály sújtja. Magyarországon a 2022-es aszálynál is rosszabb lehet a helyzet. Az idén eddig lehullott csapadék a sokéves átlag alatt van, a talajok felső rétegeiből nagyon sok helyen hiányzik a víz. A kormány ilyen körülmények között döntött úgy, hogy átvállalja a vízdíjakat a gazdáktól. Emellett közel ötmilliárdot költ ereszek, zsilipek és szivattyúk javítására és fejlesztésére. Ezt megelőzően a gazdák 176 milliárdot igényelhettek infrastruktúrafejlesztésre és egy 65 milliárdos pályázat ezen a téren most is nyitva áll előttük. A kormány jelentős forrásokat különített el annak érdekében, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a vízmegtartás - emlékeztetett.

Olyan vízgazdálkodást kell folytatni, amely figyelembe veszi a megváltozó éghajlati viszonyokat, az egyre gyakrabban előforduló aszályokat, miközben érdemi segítséget nyújt a gazdáknak és figyelembe veszi az ő öntözési igényeiket - jelentette ki.

Az említett körülmények miatt a vízdíjcsökkentések ügyében a gazdák csak a kormányra és a kormánypártokra számíthatnak - tette hozzá nyilatkozatában a Fidesz EP-képviselője.

Forrás: MTI

Fotó: MTI