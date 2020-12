Dömötör Csaba: A baloldallal szemben a jobboldalon van következménye a cselekedeteknek

Az azonnali kérdéseket a Párbeszéd frakcióvezetője, Szabó Tímea kezdte. A képviselő szerint a miniszterelnök elvakult és züllött. Szabó Tímea azt mondta, ha Orbán Viktor valóban kormányozna, akkor a koronavírusnak nem kellett volna annyi áldozatot szednie, mint emennyit már szedett vagy szedni fog.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Orbán tétlenül nézi, hogy egyre több ember hal meg nap, mint nap. Aljas játékot játszik a miniszterelnök. Azt gondolja, hogy inkább haljanak meg emberek, csak nehogy leálljon a gazdaság, nehogy veszítsen a népszerűségéből” – fogalmazott a párbeszédes politikus, aki hozzátette Orbán Viktor a saját népe ellen vív szabadságharcot Brüsszelben. Szabó Tímea szerint ugyanis abban az esetben, ha Orbán Viktor megvétózza a magyar költségvetést, minden magyar családtól egy millió forintot vesz el. A képviselő Szájer József ügyét is felhozta, melyről úgy vélekedett, az EP-s politikus a pénzért és hatalomért nevetve tönkretette mások életét, miközben ő maga is elmenekült az országból.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszolt. A politikus szerint Szabó Tímea és az ellenzék úgy tesz, mintha a járvány egyedül Magyarországot érintené és máshol rendben lennének a dolgok, de ez nincs így. Dömötör Csaba kiemelte Magyarország jobban áll, mint az uniós átlag.

Az uniós költségvetéssel kapcsolatban azt mondta a migráció ügyében próbálja az ellenzék elfogadtatni az akciótervet.

„Az a zsarolási eljárás, amelyet be akarnak vezetni az nem konkrét jogszabályi helyekre vonatkozik, hanem bemondásos alapon működne és ez a fő problémánk vele. (…) Az van benne, hogy több tízmillió embert kéne beengednünk, az van benne, hogy politikai szavazati jogot kellene biztosítani az ide érkezőknek, az van benne, hogy otthont kellene biztosítani az ideérkezőknek. De jól emlékszünk arra, hogy önök egyébként a laktanyákat is megnyitották volna a bevándorlók előtt és még a kötelező kvótát is támogatták, közben a határzárat támadták” – mondta Dömötör Csaba.

A politikus elmondta a jobboldalon van, a baloldalon viszont sosincs következménye a cselekedeteknek, hiszen a baloldal csak kioktatni tud.

„Nincs szembenézés, nincs bocsánatkérés és nincs lemondás. (…) Ha azok után, hogy megtűrik soraik között a kokainos korrupcióval kérkedőket, az antiszemitákat. Azok után, hogy az ország képébe hazudtak és hazudott ön is a statisztikákkal kapcsolatban vagy kamu mentősöket emlegetett az ország házában, semmilyen alapjuk nincs arra, hogy erkölcsileg bárkit is számon kérjenek. Ettől függetlenül a jobboldalon van és lesz mérce, amely mindenkire érvényes. A tettekért mindenki vállalja és vállalni fogja a felelősséget és ez nagy különbség a baloldali pártokhoz képest.”

Varga Zoltán, DK-s politikus szerint a kormánynak tisztáznia kell magát pár kérdésben.

„Önök évek óta benézték nem csak a 10 parancsolatot, hanem a Bibliát is. Önök azon ugyanis, akik a keresztény erkölcsre és a konzervatív értékekre hivatkozva teszik tönkre, hordják szét hazánkat. Maguk akarják megmondani, hogy ki a jó magyar. Hogy az anya nő, az apa pedig férfi. De ha jól értem a brüsszeli fideszes gyakorlat szerint az apa, ha a család éppen nincs ott vagy elaludt, akkor nyugodtan menekülhet ereszcsatornákon, hátán egy nagy puttony kábítószerrel a drogos, illegális szexorgiáiról”- mondta Varga Zoltán, aki szerint erkölcsről, nemzetről, hazáról papol a kormány, pedig nincs hozzá joga.

Dömötör Csaba szerint már az is sokat mond, hogy Varga Zoltán felszólalása alatt egyetlen képviselőtára sem volt a teremben.

„Szóhasználat tekintetében én annak a híve vagyok, hogy az Országház az őszinte szónak a terepe, szükség is van kemény vitákra, de egy dolgot kérnék, hogy az ország házát ne keverje össze egy kocsmával.”

Az államtitkár szerint, ha a DK-s politikusok folytatták volna a kormányzást, akkor már nem lenne érdemi magyar tulajdon az országban a nagy – és közepes vállalatok között. Dömötör Csaba szerint, ha a Mikulás osztana virgácsot az álhírgyártás miatt, akkor a baloldalnak már külön raktárakat kellene nyitnia.

HírTV