Dömötör Csaba: A baloldal továbbra is csak rémhíreket kelt

A napirend előtti felszólalásokat Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője kezdte meg. A képviselő asszony beszéde elején azt mondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a homo christianusról a tippmixig mindenről beszél, azért, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy – Szabó szerint – a kormány szabadjára engedte a járványt.

A politikus úgy folytatta, hogy a Orbán Viktor az gondolja, hogy nem látható, hogy az emberek lassan, de biztosan életveszélybe kerülnek.

Szabó szerint nyár óta lehet tudni, hogy a koronavírus-járvány második hulláma bőven túl fog tenni az elsőn, a magyar kormány viszont semmilyen intézkedést nem tett, amivel a járvány terjedését csökkenteni lehet. (…)

Szabó Tímea (Párbeszéd) napirend előtti felszólalására Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára reagált a kormány részéről.

Az államtitkár a Párbeszéd által többször hangoztatott alapjövedelem kapcsán azt a javaslatot fogalmazta meg az ellenzéki pártnak, hogy érdemes lenne tanulmányutat szervezniük Finnországba, ahol az alapjövedelmet már korábban bevezették. De ez a kezdeményezés csúnyán elbukott, rengeteg forrást felemésztett, és nem dolgoztak tőle többen sem.

Dömötör Csaba válaszában kitért arra is, hogy a Párbeszéd erőteljes kampányt indított amiatt, hogy idehaza az elhunytak száma meghaladta az ezret, és a baloldal ezzel kapcsolatban egy kimunkált videót is köröztetett.

Az államtitkár felhívta arra a figyelmet, hogy világszerte tendencia, hogy emelkedik mind az új esetek, mind az elhunytak száma, de Magyarországon a halálozások aránya még mindig csak harmad annyi 100 ezer lakosra vetítve, mint a szomszédos Romániában.

Dömötör Csaba rámutatott arra is, hogy ez a videó is csak azt erősíti meg, hogy a baloldal most is inkább rémhíreket kelt cselekvés helyett. Elég csak Kálmán Olga (DK) maszkokkal kapcsolatos kijelentéseire vagy Szabó Tímea (Párbeszéd) azon korábbi felszólalásaira gondolni, amelyekben azt állította, hogy a világon a legrosszabb idehaza a halálozások száma.

Az államtitkár az álhírek cunamija kapcsán leszögezte, hogyha kell ezeket a kormány naponta fogja megcáfolni.

Kövér: A bolgárok kivívták a magyarok rokonszenvét és elismerését

Az Országgyűlés őszi időszakának hetedik ülésnapján a napirend előtti felszólalásokat megelőzően egyperces néma főhajtással emlékeztek meg három, a közelmúltban elhunyt egykori képviselőre, Mandur Lászlóra (MSZP), Szili Sándorra (MSZP) és Tarnóczky Attilára (MDF).

Kövér László, az Országgyűlés elnöke azt követően ismertette, hogy 2016-ban a magyar és a bolgár törvényhozás egyaránt úgy határozott, hogy október 19-ét a magyar-bolgár barátság napjává nyilvánítja, tovább erősítve a két nép közötti kapcsolatot és barátságot. A bolgár és a magyar nép e napon keresztény gyökereikről is megemlékezik - hangzott el. Kövér László felidézte, hogy az elmúlt évszázadok során a két nép többször is segítette egymást a csaták során, és 30 évvel ezelőtt egyszerre léptünk a szabadság útjára is.

Az Országgyűlés elnöke kitért arra is, hogy hazánk bolgár lakosságának döntő része azon bolgár kertészek leszármazottja, akik szakértelmükkel és teherbírásukkal sokat tettek magyar zöldség- és gyümölcstermelés felvirágoztatásáért, joggal vívták ki a magyar nép rokonszenvét és elismerését - húzta alá.

Hír TV