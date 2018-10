Dömötör: Az SZDSZ által hagyott résekbe szivárgott be a Jobbik

A kormány elárulta a határon túli magyarokat – Vadai Ágnes szerint. A DK-s politikus a Parlamentben, napirend előtti felszólalásában azt mondta: a kárpátaljai magyarok adatai csak a magyar kormányon keresztül juthattak az ukrán szélsőségesek kezébe, akik viszont félelemben tartják az ott élő magyarokat.

„Önök annyi szavazatot vásároltak meg Ukrajnában a kampányban, amennyit csak tudtak, majd a választás után odadobták az ottani oroszoknak, akik Ukrajnában is a szélsőjobbot használják a konfliktusok szítására. Az ukrajnai magyarok ennek következtében ma komoly veszélyben vannak. Ez a magyar árulás, nem az, ha valaki azt mondja, hogy csak az szavazzon Magyarországról, aki itt él, vagy itt élt” – mondta az ellenzéki képviselő.

A Külügyminisztérium államtitkára válaszában arról beszélt: a DK-nak nincs joga számon kérni a magyar kormányt, politikusaik ugyanis 2004-ben nemmel szavaztak a kettős állampolgársági népszavazáson és erre buzdították híveiket is.

„Önök mindig csak uszítottak, Önök soha nem léptek fel a határon túli magyarság érdekében, mindig ellenük léptek fel. Szeretném még egyszer aláhúzni, hogy egy volt magyar miniszterelnök, miniszterelnök-jelölt politikai mondandója semmi másból nem áll, csak a határon túli magyarság és egyébként a keresztény egyházak elleni uszításból és fellépésből. Ez az önök politikája a miénk meg nem ez” – mondta Menczer Tamás.

A Jobbik képviselője az 56-os forradalmárok követeléseit kérte számon a kormányon. Mirkóczki Ádám szerint új választási rendszert, az adórendszer átalakítását és a bérek felzárkóztatását követelték 60 éve, amik ma is aktuálisak, a kormány viszont bolsevik tempót diktál.

„Az Önök által irányított rendőrség, hol volt akkor, amikor az Önök fizetett emberei országszerte, nemcsak Budapesten, hanem az utolsó kistelepülésre is elmeneve az óriásplakátokat tették tönkre, legyenek azok magántulajdonban, álljanak azok magánterületen, vagy sem. Akkor Önök azt mondták, és az Önök rendőrsége is azt mondta, hogy ez a véleménynyilvánítás szabadságába belefér. Mi meg azt mondjuk, hogy a tegnapi nap, minden egyes mozzanata a véleménynyilvánítás szabadságába belefér, függetlenül attól, hogy Önök most nyilván másképp fogják értelmezni azt, ami történt” – mondta Mirkóczki Ádám.

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára komcsi kollaboránsnak nevezte a Jobbikot viszontválaszában. Dömötör Csaba szerint a kisnyilas párt fordult ebbe az irányba és beszivárgott az SZDSZ által hagyott résekbe.

„Tisztelt képviselő Úr! Hogyha összerakjuk a kijelentéseiket, akkor Önök szerint a magyaroknak nincsen véleménye, ezt Ön mondta, három forintért bármire képesek, azt is Ön mondta, és egyébként is szolgalelkűek, ezt pedig a pártelnöke mondta. És hogyha ehhez hozzáveszem, hogy a határon túli magyarokat olyan indiánokhoz hasonlították, akiket egy marék üveggyönggyel meg lehet venni, na akkor már nem is lehetne pocsékabb az összkép. Hát tudják kik a szolgalelkűek? Azok, akik egy zsák pénzért elmentek egy oligarcha zsoldjába. Egy olyan képviselőt küldtek Brüsszelbe, aki egy másik országnak kémkedett. Akik a baloldallal együtt, a most bekiabáló baloldallal együtt odaadnának egy rakás jogkört Brüsszelnek, akik egyszerre képesek gárdás oroszlánt, pillangós tetkót és Heller Ágnes kitűzőt is viselni” – fogalmazott Dömötör Csaba.