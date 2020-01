Dömötör: Álhíreket terjeszt a Népszava

Büntetőeljárást indíthatnak a Szeviép-ügyet tárgyaló bírák ellen - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint erre akkor kerülhet sor, ha a fegyelmi eljárás során olyan adatok kerülnek elő, amelyek megalapozhatják a vesztegetés és más korrupciós bűncselekmények gyanúját. Újlipótvárosban autó nélkül is le lehet élni egy életet - nyilatkozta az Indexnek a frissen kinevezett főkertész. Bárdóczi Sándor radikálisan csökkentené az autóhasználatot a fővárosban. Szerinte a belvárosban élőknek felesleges autóval közlekedniük, hiszen a tömegközlekedéssel bárhova el lehet jutni Budapesten, hosszabb vidéki utakra pedig lehet bérelni autót, de a vonat is jó megoldás. Álhír - így reagált a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Népszava cikkére, mely szerint a kormány meg akarja vonni az uniós forrásokat a fővárostól. Fürjes Balázs az MTI-nek úgy nyilatkozott, ilyen kormányzati döntés nem született, sőt ilyen előterjesztés sincs. Álhíreket terjeszt a Népszava! - jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba közösségi oldalán hangsúlyozza: nincs még döntés a következő hét évre vonatkozó uniós költségvetésről sem Budapesten, sem Brüsszelben, ezért az, hogy a kormány megvonja a támogatásokat a fővárostól, hazugság. Az MSZP elnökének tisztáznia kellene azokat a feketepénzekről szóló állításokat, amelyeket Szanyi Tibor fogalmazott meg egy múlt heti interjúban - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorában. Hollik István elmondta: ilyen vádak nem először fogalmazódnak meg a szocialistákkal kapcsolatban, de a válaszok helyett próbálják eltussolni az ügyet. Időközi polgármester-választást tartanak vasárnap a Győr-Moson-Sopron megyei Szakonyban, miután október 13-án szavazategyenlőség alakult ki a két független jelölt között, ezért a választás eredménytelen volt. 2010 óta vége a segélyalapú Magyarország korszakának, a gazdaság pedig egy olyan fejlődési pályára állt, amire az elmúlt ötven évben nem volt példa - jelentette ki Bánki Erik, az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnöke. A foglalkoztatás és a bérek növelése idén is a kormány legfontosabb céljai közé tartozik - jelentette ki Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Idén is 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben a magyar ipar fejlesztését szolgáló Irinyi Tervre - közölte György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az M1-en. Az év első hónapjaiban több tízezren felejtik el igénybe venni az adókedvezményeket, pedig az időben leadott nyilatkozatok nemcsak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek - hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium. Az energiapolitika célja, hogy a fogyasztók számára egy megbízható, olcsó energiaforrást biztosítson és erősítse az ország energiafüggetlenségét - közölte a területért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kaderják Péter hangsúlyozta: mindezt környezet-és klímabarát módon kell biztosítani. A gyermekvállalást nemcsak anyagilag, de lelkileg is támogatni kell - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A tervek szerint pluszforrást biztosítana a kormány az iskolaorvosok számára - mondta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár az M1-en. Budapest a nemzetközi cirkuszi világ figyelmének középpontjába került - értékelte a XIII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál sikerét Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. Makaóban számos területen mutatkozik komoly igény a magyar prémium termékekre és szolgáltatásokra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter, miután találkozott Ho Jat Szeng makaói főkormányzóval. Horvátország reméli, hogy megkapja a többi európai uniós tagország támogatását ahhoz, hogy megkezdje az EU-csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával - jelentette ki Andrej Plenkovic, Horvátország miniszterelnöke. Az Európai Bizottság 100 milliárd eurót különít el azon pénzalap számára, amely segítséget fog nyújtani a tiszta energiaforrásokra történő átálláshoz az olajpalától vagy széntől függő gazdaságok számára - közölte Frans Timmermans EU-biztos. A német rendőrség razziákat tartott négy tartományban csecsen iszlamisták után kutatva, akiket azzal gyanúsítanak, hogy „komoly államellenes bűncselekmény" elkövetését tervezték. Mintegy 120 menedékkérőt talált a ciprusi rendőrség egyik járőrhajója a földközi-tengeri szigetország partjai előtt egy bárkán - közölte a RIK közszolgálati rádió. Országos elfogatóparancsot adott ki 176 katona ellen az égei-tengeri török kikötőváros, Izmir főügyészsége azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-i törökországi puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal. Magas rangú bírókból és szakértőkből álló különbíróság létrehozását szorgalmazta Haszan Róháni iráni elnök a Teherán közelében lelőtt ukrán repülőgép ügyének kivizsgálására. A teheráni vezetés kihágásai miatt Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság közösen elindította az iráni atomprogramról kötött nemzetközi megállapodás vitarendezési eljárását - közölte a német külügyminisztérium. Az orosz katonai hírszerzés meghekkelte az ukrán Burisma gázipari cég számítógépes rendszerét - jelentette egy bostoni kiberbiztonsági cégre hivatkozva több amerikai lap. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint ha az Egyesült Államoknak nem kell az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről kötött többhatalmi megállapodás, akkor új egyezményt kell kötni. Elutasította az újabb skóciai függetlenségi népszavazás engedélyezését Boris Johnson brit miniszterelnök. Az iráni atomprogramról kötött nemzetközi egyezmény jelentősége a jelenlegi, nemzetközileg feszült helyzetben nagyobb, mint valaha volt, és a megállapodásnak nincs alternatívája - jelentette ki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Nem írta alá a líbiai tűzszüneti megállapodást Halífa Haftar tábornagy, a nemzetközileg elismert kormány ellen harcoló Líbiai Nemzeti Hadsereg parancsnoka és elhagyta Moszkvát - közölték egybehangzóan arab és orosz sajtóforrások. Törökország nem vonakodik „megleckéztetni" a nemzetközileg elismert líbiai kormánnyal szemben harcoló Halifa Haftar tábornokot és hadseregét, ha folytatja támadásait a legitim vezetés és a líbiai emberek ellen - mondta Recep Tayyip Erdogan török elnök. A Halífa Haftar tábornok irányítása alatt álló líbiai fegyveres erők „készek és elszántak" a győzelemre - tudatta hivatalos közösségi oldalán a nemzetközileg elismert kormány ellen harcoló fegyveres szervezet. Letartóztatták Christophe Ruggia francia filmrendezőt, akit Adele Haenel színésznő azzal vádol, hogy 12 és 15 éves kora között rendszeresen zaklatta szexuálisan. Sanghaj mindenféle hivatalos kapcsolatot megszakított Prágával, miután a cseh főváros testvérvárosi egyezményt írt alá Tajpejjel - derül ki a sanghaji kormányzat internetes oldalán megjelent közleményből. Hat ember holttestét találták meg, és további eltűntek után kutatnak, miután beszakadt egy út Északnyugat-Kínában, és egy arra közlekedő busz a hirtelen nyílt árokba zuhant. Legkevesebb 57 halálos áldozata volt a lavináknak Kasmír pakisztáni részén, és legkevesebb 10 áldozata a terület India ellenőrzése alatt álló részén az elmúlt 24 órában. A szárazföldek és a vizek felszínének 30 százalékát kellene védelembe venni 2030-ig az ENSZ javaslattervezete szerint. Jogerősen nyolc év börtönbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a rendőrségi útzárat áttörő szerb embercsempészt, aki menekülés közben majdnem elgázolt két egyenruhást. Első fokon engedélyezte az egyik „skálás gyilkos", Bene László feltételes szabadságra bocsátását a bíróság, de a döntés még nem végleges. Emberölés megalapozott gyanúja miatt újabb gyanúsítottat vett őrizetbe a rendőrség a szilveszteri dunavarsányi gyilkossággal összefüggésben - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Vádemelést javasol a rendőrség annak az 57 éves férfinek a halála ügyében, akire tavaly júniusban Szombathelyen egy távhővezeték javítása során betontömb zuhant egy munkagödörben. Kábítószer birtoklása miatt emelt vádat a Bajai Járási Ügyészség egy 28 éves szerb férfi ellen, aki tavaly márciusban 10 kilogramm kannabiszt akart autójában Magyarországon keresztül Szlovákiába szállítani - tájékoztatott a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Egy zárlatos hősugárzó okozhatta a vasárnap délutáni óbudai tüzet - írja a Magyar Nemzet. A lap értesülései szerint egy Kelet-Magyarországról érkezett közmunkásokkal zsúfolt faházból indult a tűz. A szálló por koncentrációjának hétfői csökkenése ellenére továbbra is indokoltnak tartja a Főpolgármesteri Hivatal Budapesten a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartását. Csütörtöktől módosul a Liszt Ferenc Airport 2-re közlekedő 200E járatok közlekedési rendje - közölte a BKK. A magyar férfi kézilabda-válogatott 24:24-es döntetlent játszott az olimpiai és világbajnok dán csapattal az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. A magyar női válogatott 20:2-re legyőzte hétfőn a szlovákot a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokság második fordulójában. Kenderesi Tamás és Késely Ajna is begyűjtött egy-egy aranyérmet, míg Hosszú Katinka és Kapás Boglárka egy-egy második hellyel kezdett a Kínában zajló Úszó Bajnokok Sorozata viadalán. Fucsovics Márton az első szettben feladta a mérkőzését az ausztráliai Bendigóban zajló, 54 ezer dollár összdíjazású kemény pályás challenger-tornán.