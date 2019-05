Dömötör alaposan helyretette Gyurcsányt

Az európai parlamenti választáson a magyarok világosan kimondták: Brüsszelben változást szeretnének - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben. A magyar választók azt kérik, hogy az európai parlamenti képviselők a magyarok érdekeit képviseljék Brüsszelben, ne pedig Brüsszel érdekeit Magyarországon - jelentette ki a miniszterelnök. A magas részvétellel Magyarország azt bizonyította, hogy európai nemzet, európai ország, Európában van a helyünk, Európa a mi hazánk is, ezért meg is akarjuk változtatni - tette hozzá a kormányfő. Az európai parlamenti választáson három dologgal bízták meg a Fidesz-KDNP-t a magyarok, először is azzal, hogy állítsák meg egész Európában a bevándorlást - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a magyarok megbízást adtak továbbá a nemzetek Európája, valamint a keresztény kultúra megvédésére Európában. Soha ekkora támogatást nem kapott még politikai család EP-választáson Magyarországon, ez elvárást is jelent velünk szemben, és ennek meg fogunk felelni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Erős felhatalmazást kaptak a kormánypártok a magyar választóktól az EP-választáson - közölte a Fidesz alelnöke, Novák Katalin. Az EP-választáson nem az volt a kérdés, hogy a Fidesz megnyeri-e a választást, hanem az, hogy megszerzi-e a kétharmadot, és a Fidesz elveszítette a kétharmadot - mondta Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke. A Demokratikus Koalíció elnöke nem akarja felbontani az önkormányzati választásra kötött ellenzéki megegyezéseket. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott: az eddig megkötött megállapodásokhoz lehetőség szerint tartani kell magukat. A Momentum Mozgalom feladata mostantól az, hogy a magyar egészségügy, oktatás és megélhetés pártjává váljon - jelentette ki Fekete-Győr András, a párt elnöke. A kormánypártok az EP-választáson újabb, megkérdőjelezhetetlen felhatalmazást kaptak Orbán Viktor programjának megvalósítására, míg a DK-nak az összeomló ellenzéki kártyavár romjaiból sikerült profitálnia - olvasható a Századvég Alapítvány elemzésében. Súlyos vereségként értékelte Jávor Benedek, az MSZP-Párbeszéd EP-képviselőjelöltje a választási eredményeket, amelyek szerint a két közös listán indult párt egy mandátumot szerzett az EP-ben. Lemondott az LMP elnöksége, miután a párt nem szerzett mandátumot az európai parlamenti választáson - jelentette be Keresztes László Lóránt társelnök. A Munkáspárt elérte célját, hiszen azon pártok közé tudott kerülni, amelyek listát tudtak állítani az európai parlamenti választásokra - mondta Thürmer Gyula pártelnök. Az Európai Unió politikai jövője nem eldöntött kérdés: létezik a nemzetek Európájának koncepciója és a nemzetek feletti, föderatív Európáé - mondta Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A bevándorlók családegyesítésének súlyos következményei lesznek, és társadalmilag óriási problémákat rejt magában - mondta Speidl Bianka, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója. Speidl Bianka közölte, a családegyesítés miatt meg fog billenni a demográfiai egyensúly, mert tömegesen érkeznek olyan emberek, akik a kibocsátó országból választják házastársukat és annak az országnak a kultúráját követik. A Martonvásáron folyó agrárkutatás nem a kutatók ambíciójának kiéléséről, hanem rólunk és a holnapi kenyerünkről szól - mondta Áder János köztársasági elnök, miután átadta az MTA Agroverzum Tudományos Élményközpontját. Nemcsak segítség, hanem ésszerű gazdasági döntés is a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása - közölte Fülöp Attila államtitkár. Együttműködési megállapodást kötött a magyar és a koreai közlekedési intézet - jelentette Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Új politikai helyzet van a kontinensen, megbomlott a status quo az európai parlamenti választások nyomán - mondta Szijjártó Péter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott: mától hatalmas viták kezdődnek az Európai Unióban a jövőt illetően, először személyi, majd tartalmi kérdésekben. A frissített, de még nem végleges adatok szerint az Európai Néppárté lesz a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben a választások után. Az Európai Néppárt a választáson elnyerte a jogot arra, hogy saját listavezetője, Manfred Weber legyen az Európai Bizottság következő elnöke - jelentette ki a pártcsalád vezetője. Az Európai Parlament csak az EP-választási csúcsjelöltek közül választ elnököt az Európai Bizottság élére - jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje Münchenben. A német Kereszténydemokrata Unió támogatja, hogy az Európai Néppárt csúcsjelöltje, Manfred Weber legyen az Európai Bizottság következő elnöke, és kiáll a csúcsjelölti rendszer mellett - mondta Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke. Romániában a jobbközép ellenzéki pártok előretörését hozta az EP-választás, amelyen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is képviselethez jutott. A Matteo Salvini belügyminiszter vezette jobboldali Liga a voksok 34,3 százalékát szerezte meg az EP-választásokon - derült ki az olaszországi szavaztok 99,7 százalékának feldolgozása után. A jobboldali Nemzeti Tömörülés európai parlamenti választási győzelmét erősítették meg a legfrissebb részeredmények Franciaországban - a Marine Le Pen vezette radikális párt a voksok 23,23 százalékát szerezte meg. Nigel Farage Brexit Pártjának győzelmét, a Liberális Demokraták előretörését és a kormányzó Konzervatív Párt vereségét mutatják a brit európai parlamenti választások csaknem végleges eredményei. A Lengyelországban kormányzó Jog és Igazságosság pártja 27, az Európai Koalíció pártszövetség pedig 22 mandátumot kap az Európai Parlamentben. Az európai parlamenti választás legfontosabb fejleménye a magas részvételi arány, amely az EU intézményei közül a parlamentet erősíti - jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje. A liberálisok olyan közös érdekekért fognak küzdeni az új Európai Parlamentben, mint a klímaváltozás, a tisztességes adóztatás, a belső piac kiépítése, és a migrációs válság európai megoldása - mondta Guy Verhofstadt, az ALDE pártcsalád elnöke. Az Európai Unió átalakítását és az Európai Bizottság tevékenységének politikamentessé tételét jelölte meg a közeljövő legfontosabb feladatának az európai uniós politikában Andrej Babis cseh kormányfő, a csehországi EP-választás nyertese. Az EP-választások üzenete egyértelmű: még több erőfeszítést kell tenni a klímaváltozás ellen és a szociális igazságosság érdekében - mondta Udo Bullmann szociáldemokrata EP-frakcióvezető Brüsszelben. Elvesztette a bizalmi szavazást Sebastian Kurz osztrák kancellár Ausztria parlamentjében, miután az ellenzéki pártok összehangoltan ellene szavaztak. Előrehozott parlamenti választásokat jelentett be Alekszisz Ciprasz görög kormányfő, miután pártja, a baloldali Sziriza vereséget szenvedett az ellenzéki, konzervatív Új Demokrácia párttól az EP-választásokon. Lövöldözés volt az észak-lengyelországi Brzesc Kujawski város egyik iskolájában, két ember megsebesült. Zavargások törtek ki a dél-ukrajnai Odessza egyik börtönében, az intézményben tűz ütött ki, és tömegesen menekülnek a fogvatartottak. A börtönhöz rendőri erősítést vezényeltek és felvonultatták a Nemzeti Gárdát is - jelentette az UNIAN ukrán hírügynökség. A bécsi ügyészség bejelentette, hogy megkezdte a nyomozást a Heinz-Christian Strache szabadságpárti alkancellár és Johann Gudenus frakcióvezető lemondásához vezető Ibiza-videó ügyében. A francia rendőrség három gyanúsítottat vett őrizetbe a 13 sebesültet követelő lyoni robbantással összefüggésben. Egyikük a feltételezett elkövető - közölte az államügyészség. Egy ismeretlen férfi megkéselt négy újságírót a dél-oroszországi Sztavropoli területen - közölte a sztavropoli kormányzó. Japán 105 darab új F-35-ös vadászbombázót fog vásárolni az Egyesült Államoktól - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A szír kormányerők visszafoglaltak egy stratégiai jelentőségű várost, amelyet néhány nappal korábban vontak ellenőrzésük alá lázadók Hama tartományban - közölte a szíriai állami média. Hat ember meghalt egy közúti balesetben Fegyverneknél - közölte a rendőrség. Olasz kutyacsempészeket fogtak el Zalában. Egy személyautó csomagterébe zsúfolva szállított 38 kölyökkutyát két olasz férfi, akit Rédics közelében fogtak el a rendőrök. Tizennégy határsértőt találtak egy kamionban Csanádpalotánál. Hat budapesti kerületben és 116 településen folytatódik a szúnyoggyérítés a héten - jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A magyar kötöttfogásúak nyolc, a szabadfogásúak és a nők pedig egy-egy érmet szereztek az olaszországi Sassariban rendezett birkózóversenyen. A Veszprém 27-27-es döntetlent játszott a Szeged otthonában a férfi kézilabda NB I döntőjének visszavágóján, így 62-51-es összesítéssel megnyerte a párharcot. A magyar válogatott három arany-, két ezüst- és három bronzéremmel az első helyen végzett az éremtáblázaton a Sao Paulóban rendezett kerekesszékes vívó világkupa-versenyen, amely a jövő évi, tokiói paralimpia kvalifikációs sorozatának része volt.