Dömötör: Aki a családját védi, nem támad rendőrökre

Már a Sargentini-jelentésben is bunkósbotként használták Ahmed H. ügyét, és arra is mindenki emlékezhet, hogy tucatnyi liberális és baloldali EP-képviselő követelte Strasbourgban a szabadon bocsátását. Hát, akkor most nyugodtan meggyőzhetik a saját országaik hatóságait arról, hogy fogadják be. Magyarország ugyanis ki fogja toloncolni – mondta Dömötör Csaba a Pesti Srácok.hu portálnak.

Szombaton a 24.hu-n jelent meg az a videó, melyben az Amnesty International szakértője, Demeter Áron a terrorizmus miatt elítélt Ahmed H ügyében vádolta a kormányt. A portál egy Soros által pénzelt szervezet aktivistájával karöltve állította be a magyar társadalmat megbélyegzőnek, Ahmed H.-t pedig ártatlannak. Állítólag Ahmed H nem is migráns, hisz schengeni útlevele van és Cipruson él 15 éve. Ennek kapcsán kérdezte a Pestisrácok.hu Demeter Csabát, a szír férfi által nemrég visszaperelt miniszterelnöki kabinetiroda politikai államtitkárát.

Adódik a kérdés, hogy ha nem bevándorló, akkor mit keresett Röszkén a tömegben? Valószínűleg az Amnesty aktivistái is nagyon jól tudják, hogy amit Ahmed H. tett, rendőrökre támadt, az bármely más európai országban is bűncselekménynek minősülne. Sőt, még hazájában, Szíriában is. A per során maga is megerősítette, hogy ezzel tisztában van – válaszolta a kérdésre Demeter Csaba. Aki a családját menti, az nem támad hatósági emberekre – tette hozzá.