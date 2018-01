Dömötör a feleségével beszéli meg, hogy mennyit utal Orbánnak

12 FÕS ELSZÁMOLTATÁSI LISTÁVAL VÁRJA A VÁLASZTÁST AZ LMP. AZ LMP SZERINT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK JOGTALANUL HELYEZETT KILÁTÁSBA BÜNTETÉST PÁRTJUK IRODABÉRLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN. A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA VÉGZÉSE SZERINT MEG KELL ISMÉTELNI A TOLNA MEGYEI PUSZTAHENCSÉN RENDEZETT IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST. A FIDESZ KÉRI A KORMÁNYT, HOGY ÁLLJON ELLEN MINDEN OLYAN BRÜSSZELI TÖREKVÉSNEK, AMELY BEVÁNDORLÓORSZÁGGÁ TENNÉ MAGYARORSZÁGOT. TÖBB ESETBEN IS HALOTTAKNAK KÜLDÖTT PÉNZKÉRÕ LEVELET A FIDESZ OLYANOKNAK IS, AKIK ÁLLÍTÁSUK SZERINT SOHA NEM ADTÁK MEG ADATAIKAT. HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN A FÜGGETLEN MÁRKY-ZAY PÉTER MÖGÉ FELSORAKOZHAT A JOBBIK, AZ LMP ÉS AZ MSZP IS A FIDESZES JELÖLTTEL SZEMBEN. FIDESZES ÉS JOBBIKOS SZIMPATIZÁNSOK KÖZÖTT LÖKDÖSÕDÉS ÉS FENYEGETÕZÉS ALAKULT KI A BÉKÉS MEGYEI VÉGEGYHÁZA FÕUTCÁJÁN, CSÜTÖRTÖKÖN. A JOBBIKOS POLGÁRMESTER VAJDA NORBERT, SZÓRÓLAPOKAT OSZTOTT KI A TELEPÜLÉSEN ARRÓL, HOGY A FIDESZES TESTÜLET SZÉTLOPTA A KÖZSÉGET. ELSZABADULHATNAK AZ ENERGIAÁRAK A KAMPÁNY VÉGEZTÉVEL - VÉLI A JOBBIK, AZ ELLENZÉKI PÁRT EZT A STRATÉGIAI VÁLLALATOK ELADÁSÁVAL INDOKOLJA. KIÍRTA AZ IDEI KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓS KERET-KÖZBESZERZÉST A NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL, A PÁLYÁZAT ÉRTÉKÉT 1 FORINTBAN HATÁROZTÁK MEG. SZAVAZATVÁSÁRLÁSTÓL TART A DK A HATÁRON TÚLRA ADOTT TÖBB TÍZMILLIÁRDOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. MÁR A MAGYARORSZÁGI ÁRAMELLÁTÁS ÖTÖDE MÉSZÁROS LÕRINC KEZÉBEN VAN, MIUTÁN A FELCSÚTI POLGÁRMESTER BEVÁSÁROLTA MAGÁT A MÁTRAI ERÕMÛBE. MINDENEK ELÕTT TISZTÁZNI KELL, HOGY REÁLIS-E A TERRORVESZÉLY, ÚGY LEHET ELDÖNTENI, HOGY KI CSINÁLJA A HONVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERVET - MONDJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE. GALLÓ ISTVÁNNÉ, ELNÖK, PSZ: MI NEM BIZTATJUK BOJKOTTRA AZ INTÉZMÉNYVEZETÕKET, DE ARRA IGEN, HOGY TEGYÉK VILÁGOSSÁ: EHHEZ NEM ÉRTENEK. MAGYAR TÛZOLTÓ SZÖVETSÉG: CSAKNEM 400 MILLIÓ FORINTOT KAPNAK IDÉN AZ ÖNKORMÁNYZATI TÛZOLTÓSÁGOK BÉREMELÉSRE ÉS ESZKÖZFEJLESZTÉSRE. ROBERT FICO SZLOVÁK MINISZTERELNÖK: SEMMILYEN BRÜSSZELI BÜROKRATA NEM KÉNYSZERÍTHETI A VISEGRÁDI ORSZÁGOKAT ARRA, HOGY MIGRÁNSOKAT FOGADJANAK BE. MARTIN SCHULZ: MEGENGEDHETETLEN, HOGY MÍG NÉHÁNY EU-S TAGÁLLAM, MINT NÉMETORSZÁG NAGY ERÕKET MOZGÓSÍT, MÁSOK EGYETLEN MENEKÜLTET SEM HAJLANDÓAK BEFOGADNI. SZIJJÁRTÓ PÉTER: SCHULZ AZ ALAPVETÕ TÉNYEKKEL SINCS TISZTÁBAN, A NÉMET POLGÁROKAT IS VÉDÕ MAGYARORSZÁGOT GÁNCSOLJA HÁTULRÓL FOLYAMATOSAN. NEM LEHETSÉGES AZ ELÕREHALADÁS TÖRÖKORSZÁG EU-S CSATLAKOZÁSÁBAN A TAVALYI ÁLLAMCSÍNYKÍSÉRLET UTÁNI NAGYSZABÁSÚ MEGTORLÁSA MIATT. HIVATALI VISSZAÉLÉS VÁDJÁVAL 3 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK AZ UKRAJNÁBAN TARTÓZKODÓ SZAAKASVILI VOLT GEORGIAI ELNÖKÖT TBILISZIBEN. KATALÁN VÁLSÁG: ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBAN MARAD ORIOL JUNQUERAS SZAKADÁR KATALÁN VEZETÕ. NEM SIKERÜLT BETILTATNIA AZ AMERIKAI ELNÖKNEK AZT A KÖNYVET, AMELYBEN VOLT TANÁCSADÓJA HAZAÁRULÁSSAL VÁDOLTA MEG VEJÉT ÉS FIÁT. AZ USA FELFÜGGESZTETTE A PAKISZTÁNI BIZTONSÁGI TÁMOGATÁS NAGY RÉSZÉT, MERT ISZLÁMÁBÁD NEM TETT ÉRDEMI INTÉZKEDÉSEKET A TÁLIBOK MEGFÉKEZÉSÉRE. WASHINGTON ÚJABB SZANKCIÓKAT HOZOTT 5 IRÁNI VÁLLALAT ELLEN, MERT RÉSZT VESZNEK A PERZSA BALLISZTIKUSRAKÉTA-PROGRAMBAN. TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK IRÁNBAN A REZSIM MELLETT ÉS A VÉLT KÜLFÖLDI BEFOLYÁS ELLEN. A SZAÚDI LÉGVÉDELEM ISMÉT LELÕTTE A JEMENI LÁZADÓK EGY BALLISZTIKUS RAKÉTÁJÁT, RIJÁD SZERINT A TÁMADÁS ÚJABB BIZONYÍTÉKA A LÁZADÓKNAK NYÚJTOTT IRÁNI TÁMOGATÁSNAK. GLOBÁLIS TERRORISTÁNAK MINÕSÍTETTE WASHINGTON A SZOMÁLIAI AL-SHABAAB MILÍCIA HELYETTES VEZETÕJÉT ÉS BEFAGYASZTOTTÁK ALI ADAN VAGYONÁT. LEGKEVESEBB 35-EN MEGHALTAK A KONGÓI FÕVÁROST SÚJTÓ HEVES ESÕZÉSEK ÉS FÖLDCSUSZAMLÁSOK MIATT. SZOKATLANUL HIDEG VAN INDIÁBAN, KÍNÁBAN HALÁLOS ÁLDOZATAI IS VANNAK A HAVAZÁSNAK. HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT LAJOSKOMÁROMNÁL PÉNTEK ESTE, A RENDÕRSÉG ENYING ÉS LAJOSKOMÁROM KÖZT A 64-ES ÚTRA TERELI A FORGALMAT. KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT LAJOSKOMÁROM KÜLTERÜLETÉN, AZ ENYING FELÉ VEZETÕ ÚTON, AHOL 3 EMBER MEGSÉRÜLT. A 2014-BEN ALÁÍRT SZERZÕDÉS KERETÉBEN A MEGLÉVÕ 47 DB MELLÉ, TOVÁBBI 26 DB CAF VILLAMOS ÉRKEZIK BUDAPESTRE. ÕRIZETBE VETTEK A RENDÕRÖK EGY FÉRFIT, AKI BEISMERTE, HOGY ELLOPTA A KODÁLY ZOLTÁNT ÁBRÁZOLÓ SZOBROT A KECSKEMÉTI KÉTTEMPLOM KÖZBÕL. 12 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSSEL SÚJTOTT A SZEGEDI ÍTÉLÕTÁBLA EGY BAJAI FÉRFIT, AKI EGY ÉVEN ÁT KÁBÍTÓSZERT ÁRUSÍTOTT. A RENDÕRÖK ELÕL HAMIS RENDSZÁMMAL MENEKÜLVE BALESETET SZENVEDETT EGY AUTÓ NAGYKANIZSÁN. VÁDEMELÉST JAVASOL A RENDÕRSÉG A 2015-ÖS JÁSZFELSÕSZENTGYÖRGYI GYILKOSSÁG ÁLDOZATÁNAK VOLT ÉLETTÁRSA ELLEN, T. GÁBOR BEISMERTE A BÛNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉT.