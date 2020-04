Dömötör: A baloldal újra eladósítaná Magyarországot

Kiskunhalason tartott ellenőrzést Orbán Viktor miniszterelnök, ahol megtekintette a mobil járványkórházat, egy védőruha-varróüzemet és a városi kórházat. 1410-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős, krónikus beteg. Ezzel 99 főre emelkedett az elhunytak száma. 118 fő pedig már gyógyultan távozott a kórházból. Újabb 56 fertőzöttet regisztráltak a Pesti úti idősek otthonában- jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília azt mondta: az újabb betegeket a Korányi és a Szent János Kórház fogadta be, mindannyian jól vannak, többüknek nincsenek tünetei sem. Az országos tisztifőorvos kivizsgáltatja, hogy megfelelő orvosi ellátást kaptak-e a fővárosi Pesti úti idősotthon lakói. A járványügyi hatóság megkezdte a Pesti úti idősotthonban előírt intézkedések végrehajtásának ellenőrzését - közölte a koronavirus.gov.hu. Segélykérő levélben kért segítséget a Pesti úti Idősek Otthonának igazgatója Budapest Főváros Kormányhivatalától. Ízléstelennek nevezte a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán azt, ahogy a főpolgármester „menekül az egyenes kiállás és a felelősség elől", a balliberális média pedig „napok óta szerecsenmosdatja". A budapesti Rózsa utcai otthon 94 lakójából 60 idős embernek lett pozitív a koronavírus-tesztje a főváros saját forrásból végzett szűrésén - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Öt repülőgép több mint ötmillió maszkot, húszezer tesztet és ötezer pár kesztyűt szállított Magyarországra az egészségügyi ellátórendszerben dolgozóknak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán. Csúcsot döntött a kijárási korlátozásokat megszegők száma Budapesten. A több, mint féltucat köztér lezárása miatt alternatív helyszíneket kerestek az emberek. A Városligetet továbbra sem zárták le, a főpolgármester szerint a kormánynak kellene intézkedni. Gyors, biztonságos és izolált betegszállítást tesznek lehetővé azok az izolációs kapszulák, amelyekkel a Magyar Honvédség légi egészségügyi kiürítési képességét erősítették - írta koronavirus.gov.hu. A koronavírus-járvány hatására felértékelődik a biztonság és fontosabbá válik az emberi jogoknál - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos súlyos mulasztás miatt váltották le a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatóját - írta az Origo. Senki ne próbálja meg kijátszani a kijárási korlátozást - hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Kormányinfó Pluszban a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: ez az ünnep más, mint az eddigiek, ugyanakkor továbbra is életeket menthetünk azzal, ha nem utazunk el és otthonunkban maradunk. BDO Magyarország: Noha a munkáltatók többsége az idén is megtartotta a tavaly kínált cafeteria-elemek zömét, adóelőnye miatt a SZÉP-kártya, illetve a pénzkifizetés teszi ki a teljes cafeteria-juttatások 96 százalékát. Krisztus feltámadásának ünnepe alkalom, hogy szembenézzünk a saját hitünkkel - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvét vigíliáján, szombat este a budapesti Szent István-bazilikában. A Krisztus halálakor is a reményt választó nőket és férfiakat nevezte példaképnek Ferenc pápa a betegség és halál uralta mai világ számára a szombat esti vigília szertartásán. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte az 1 777 666-ot a világon. A Covid-19 nevű betegségben 108 867-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 404 372 volt. Romániában először emelkedett 500 fölé az egy nap alatt észlelt új koronavírus-fertőzések száma. Egyre többen fertőződnek meg az új koronavírussal a horvát és a szlovén szeretetotthonokban. Franciaországban az elmúlt 24 órában 635-tel 13 832-re emelkedett a koronavírus-fertőzés áldozatainak száma, 353-an kórházban, 290-en idősotthonokban vesztették életüket, ami összességében lassulást jelez az előző naphoz képest. Spanyolországban tovább mérséklődik az új típusú koronavírus okozta halálozás mértéke, az elmúlt 24 órában 510-en veszítették életüket, 95-tel kevesebben, mint egy nappal korábban. A koronavírus-fertőzések számának növekedését jelző görbe töretlenül emelkedik Belgiumban, ahol meghaladta a 28 ezret az igazolt esetek száma. Hollandiában egy nap alatt mintegy 1500-zal, Luxemburgban 108-cal emelkedett a jelentett esetek száma. Nagy-Britanniában eddig 9875-en haltak meg az új típusú koronavírus okozta betegségben. Az elmúlt 24 órában 917 halálesetről érkezett bejelentés a hatóságokhoz. Az Egyesült Államok lett a járvány által leginkább sújtott ország a világban. A koronavírus okozta Covid-19 betegség már 19 701 halottat követelt. A dél-kínai Kanton vezetése tagadta, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesítene afrikai származású embereket, miután a helyi amerikai konzulátus szombaton azt tanácsolta az afroamerikaiaknak, hogy ne utazzanak a városba. Romeltakarítás közben megtalálták egy fogvatartott holttestét azon a szibériai büntetés-végrehajtási telepen, ahol az elmúlt napokban börtönlázadás tört ki és több épület leégett. A zendülés mintegy háromszáz részvevőjét vizsgálati fogságba helyezték. Egy hónapra elrendelte a Miskolci Járábíróság annak a nőnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint szándékosan felgyújtott egy miskolci családi házat, hogy a lakókat megölje. Csak szentendrei kerékpárosok használhatják a húsvéti ünnepek alatt Pest megyei városban a Duna-parti kerékpárutat és bezárnak a belvárosi cukrászdák, lángossütők is - közölte a település önkormányzata. A Csurgói KK férfi kézilabdacsapata felajánlotta az EHF-kupában való indulást a Gyöngyösnek. A sportminiszteri tisztet is ellátó osztrák alkancellár elképzelhetőnek tartja, hogy a tervezett július 5-i időpontban megrendezzék a Forma-1-es Osztrák Nagydíjat Spielbergben.