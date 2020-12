Dömötör: A baloldal most is megszorít

3951 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 221 073-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 154 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4 977-re emelkedett. Egyelőre nincs oltásra alkalmas, koronavírus elleni vakcina Magyarországon, de a lakossági igények jelzésére hamarosan megjelenik egy felület a vakcinainfo.gov.hu honlapon - mondta az országos tisztifőorvos. Módosult a koronavírus-fertőzések megelőzésének és terápiájának kézikönyve - mondta az emberi erőforrások minisztere. Mindenki vigyázzon mind saját magára, mind embertársaira - kérte Böjte Csaba ferences szerzetest Magyarország élőben extra című műsorunkban, aki a vírusfertőzésből felgyógyultan távozott a kórházból. Jó lenne a családok számára a találkozásokat minél szélesebb körben lehetővé tenni - erről beszélt a karácsony kapcsán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az ellenzék a járvány közepén is a 2022-es választási kampányra koncentrál, és a hatalmi marakodással foglalkozik - hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Országházban. Sem buszai, sem alkalmazottai nincsenek a BKV-tenderen befutó cégnek - erről ír a 24.hu. A portál szerint erősen kamucégnek néz ki az az offshore-hátterű vállalat, amely megnyerte a BKV buszbérlős közbeszerzését. Ne a fantomokkal hadakozzon a Ligetben, hanem tegyen rendet az átláthatatlan buszbeszerzés ügyében – erre szólította fel a Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a főpolgármestert. Fürjes Balázs közösségi oldalán azt írta: a budapestiek érdeke, hogy megbízható és átlátható cég szállítson működő buszokat a fővárosba, most azonban se busz, se cég, se kötbér nincs. Újabb juttatásokban részesülnek a családok: 5 százalékra csökken az ingatlanok áfája, amit a CSOK-osok vissza is igényelhetnek, valamint illetékmentesen juthatnak új és használt lakásokhoz - írta a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán. Magyarország jelentőset lépett előre az energiaellátása diverzifikálásában - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány azt kéri az Európai Uniótól, hogy kezdje újra a szabadkereskedelmi tárgyalásokat Thaifölddel, Malajziával és Fülöp-szigetekkel - nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter. A brüsszeli migrációs stratégia maga a Soros-terv - mondta Menczer Tamás tájékoztatásért felelős államtitkár Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az egyet nem értés jogának kifejezése az Európai Unió alaptételei között van - hangsúlyozta Deutsch Tamás Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz EP-képviselője szerint lengyel és magyar támogató szavazat akkor lehet, ha visszatérnek a júniusi állásponthoz. Orbán Viktor miniszterelnök és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő megbeszélést tartott Varsóban. Lengyelország és Magyarország az Európai Unió német soros elnökségének új javaslataira vár az uniós költségvetési csomag kapcsán - jelentette ki Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Mivel az Európai Unió értékeit továbbra is fenyegetik, folytatni kell a 7-es cikk szerinti eljárást Magyarország és Lengyelország ellen mindaddig, amíg a jogállamisági problémák a két országban fennállnak -mondta az Európai Bizottság igazságügyi biztosa. Házkutatást tartott az Ukrán Biztonsági Szolgálat több kárpátaljai magyar intézményél és Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a lakásán. Minden nemzetközi fronton kiáll a kormány a kárpátaljai magyarokért - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzetközi közvélemény értesüljön az ukrajnai magyar szervezetek elleni boszorkányüldözésről - közölte Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A Vajdasági Magyar Szövetség egy emberként áll ki a kárpátaljai magyarság mellett, és teljes támogatásáról biztosítja Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét - írta a VMSZ a közösségi oldalán. Meghaladta a 63,2 milliót a világban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. A halálos áldozatok száma 1,4 millióra, a gyógyultaké pedig 40,5 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A múlt héten szeptember óta először csökkent az újonnan igazolt koronavírus-fertőzések száma - jelentette be a WHO főigazgatója, mindazonáltal további elővigyázatosságra intett. A koronavírus elleni oltóanyagokkal kapcsolatos álhírek veszélyeire figyelmeztetett Francesco Rocca, a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének elnöke. Ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, keddre megint több mint 12 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt. Húsz adag orosz, Szputnyik-V koronavírus-vakcinát kap Szerbia még a héten Moszkvától laboratóriumi tesztelésre - közölte a szerb kormányfő. A horvát kormány szigorított a határátlépési feltételeken, mától csak 48 óránál nem régebbi PCR-tesztel lehet beutazni az országba. Csehországban folytatódott a napi koronavírus-fertőzések számának csökkenése. A francia egészségügyi hatóságok ajánlása szerint az idősotthonok lakói és dolgozói kaphatják meg elsőként a koronavírus-elleni oltást. Spanyolországban tovább javultak a koronavírus-járvány mutatói a hétvégén; hétfőre 275-re csökkent a százezer lakosra vetített átlagos esetszám, amely pénteken még 307, a hónap elején pedig 525 volt. Oroszországban a Covid-19-járvány kezdete óta legamagasabb napi halálozási adatot, 569 áldozatot jelentették, az emberveszteség ezzel elérte a 40 464 főt. Másfél hónap után ismét rekordmértékű az új fertőzöttek száma Izraelben, október közepe óta először meghaladta az 1200-at az elmúlt 24 órában regisztrált új vírushordozók száma. Megszavazhatják a kormány elleni bizalmatlansági indítványt Izraelben a kormány két fő koalíciós pártja, a jobboldali Likud és a centrista Kék-Fehér között egyre élesebbé váló ellentétek nyomán - jelentette az izraeli média. Arizona után egy másik csatatér államban, Wisconsinban is hitelesítették Joe Biden amerikai demokrata elnökjelölt győzelmét. Ankara és Moszkva megállapodást írt alá a hegyi-karabahi tűzszünet ellenőrzése céljából Azerbajdzsánban létrehozandó török-orosz megfigyelőközpont kialakítására és feladataira vonatkozó technikai részletekről - közölte a török védelmi minisztérium. Azerbajdzsán átvette az ellenőrzést a Hegyi-Karabahhal szomszédos, eddig örmény kézen lévő Lacini járás felett - jelentette be Ilham Aliyev azeri elnök. Csakis előrehozott választások vezethetik ki Örményországot a hegyi-karabahi konfliktus nyomán kialakult válságból - jelentette ki Armen Szárkiszján örmény elnök. Az észak-etiópiai Tigré tartományt fenyegető ivóvízhiányra figyelmeztetett az ENSZ-főtitkár szóvivője. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet hat fegyveresével végeztek az iraki terrorelhárító egységek az északi Ninive tartományban - jelentették be iraki biztonsági források. Majdnem 200 ezer csoportos gyors-tesztet végeztek el a múlt héten országszerte, amelyből 4436 fertőzöttet találtak- jelentette be a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Három hónap telt el a határforgalom-ellenőrzés Magyarország teljes schengeni határszakaszán történő ideiglenes visszaállítása óta - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A héten újabb 16 oktatási intézmény fertőtlenítését végzi el a honvédség a koronavírus-járvány elleni védekezés során - közölte a Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóaljának parancsnoka. Hétfő éjféltől kedd délig 44 alkalommal tartóztattak fel a rendőrök és katonák egyedül vagy csoportban érkező határsértőket Csongrád-Csanád megyében, a magyar-szerb határ közelében - közölte a rendőrség. Elsőfokú, nem jogerős ítéletében életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki egy tapétavágóval vágta el ismerőse torkát - közölte a Fővárosi Főügyészség. Négy autó összeütközött az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán, Újhartyánnál, a balesteben egy ember meghalt - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. leállította az év hátralevő részére a megyei matricák értékesítését a viszonteladók körében, mivel az autópálya-matricát használóknak az év végéig érdemesebb az olcsóbb, havi országos e-matricát megvásárolniuk. Szilágyi Liliána Európa-bajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai bajnok úszó bejelentette, hogy jövő nyárig nem versenyez, és a tokiói olimpián sem indul. Férfi kosárlabda NB I: Zalakerámia ZTE KK - Alba Fehérvár 79:97; Naturtex-SZTE-Szedeák - Szolnoki Olajbányász 78:84; Kaposvári KK - Egis Körmend 66:73; Atomerőmű SE - Jászberényi KSE 117:63 Elkészült a Szegedi Vasutas Sportegyesület nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas atlétikai pályája - jelentette be Szokol Lajos, az egyesület elnöke. Pozitív lett a koronavírustesztje az immár hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnak, a Mercedes brit versenyzőjének, aki így nem állhat rajthoz a Bahreinben hétvégén sorra kerülő Szahíri Nagydíjon.