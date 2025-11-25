Domokos-jelentés: Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak

Megosztás itt:

A sajtóban kiszivárgott cikkek bagatellizálják, de a Domokos-jelentés ennél sokkal súlyosabb: Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak, luxusparkolóval és több száz milliós tanácsadói szerződésekkel – közölte Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes a közösségi oldalán. A közpénz ég, a felelős vezetés pedig továbbra is hiányzik. A jelentés a mai nappal nyilvános lett, a budapestieknek pedig tudniuk kell az igazságot – fogalmazott.

Mint a kormány által közzétett jelentésből kitűnik, 2025. október 15-én soron kívül célvizsgálat kezdődött Budapest Főváros Önkormányzata és szervezetei szakértői részvételével a Budapest Brand Nonprofit Zrt. átvilágítása érdekében.

Az átvilágításra bocsátott iratanyag alapján a Budapest Brand pénzügyi és számviteli gyakorlata több ponton nem felel meg sem a vonatkozó jogszabályoknak, sem a saját belső szabályzataiban rögzített elveknek, sem pedig a közpénzekkel való takarékos és felelős gazdálkodás követelményének.

A vizsgálat alapján kirajzolódik egy olyan működési minta, amelyben:

a számviteli politika rugalmas, de kontrollálatlan alkalmazása,

az eszközbeszerzések és értékcsökkenési politika,

a külsős szolgáltatók indokolatlanul magas arányú és költségű igénybevétele,

a parkolási és raktározási gyakorlat,

valamint egyes kommunikációs és javadalmazási döntések együttesen a közpénzek indokolatlan mértékű felhasználásához, a tulajdonos fővárosi önkormányzat likviditási pozíciójának romlásához és a valós pénzügyi helyzet torz megjelenítéséhez vezettek.

A feltárt kockázatok kifejezetten magasnak minősíthetők mind jogi, mind pénzügyi, mind reputációs szempontból – olvasható a jelentésben.

