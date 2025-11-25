Keresés

2025. 11. 25. Kedd
Belföld

Domokos-jelentés: Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak

2025. november 25., kedd 06:31 | Magyar Nemzet
korrupció Karácsony Gergely Budapest Brand

A Budapest Brand pénzügyi és számviteli gyakorlata több ponton nem felel meg sem a vonatkozó jogszabályoknak, sem a saját belső szabályzataiban rögzített elveknek, és a közpénzekkel való takarékos és felelős gazdálkodás követelményének sem – állapította meg a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat cégéről a kormányjelentés, amelyre Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes hívta fel a figyelmet. Mint a jelentésben olvasható, a feltárt kockázatok kifejezetten magasnak minősíthetők mind jogi, mind pénzügyi, mind reputációs szempontból. A jelentés részletezte, hogy utólag igazított prémiumcélkitűzések, túlárazások, luxusparkolásra elégetett pénzek és könyvelési trükkök jellemezhették Karácsony mintaprojektének a gazdálkodását.

  • Domokos-jelentés: Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A sajtóban kiszivárgott cikkek bagatellizálják, de a Domokos-jelentés ennél sokkal súlyosabb: Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak, luxusparkolóval és több száz milliós tanácsadói szerződésekkel – közölte Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes a közösségi oldalán. A közpénz ég, a felelős vezetés pedig továbbra is hiányzik. A jelentés a mai nappal nyilvános lett, a budapestieknek pedig tudniuk kell az igazságot – fogalmazott.

Mint a kormány által közzétett jelentésből kitűnik, 2025. október 15-én soron kívül célvizsgálat kezdődött Budapest Főváros Önkormányzata és szervezetei szakértői részvételével a Budapest Brand Nonprofit Zrt. átvilágítása érdekében. 

Az átvilágításra bocsátott iratanyag alapján a Budapest Brand pénzügyi és számviteli gyakorlata több ponton nem felel meg sem a vonatkozó jogszabályoknak, sem a saját belső szabályzataiban rögzített elveknek, sem pedig a közpénzekkel való takarékos és felelős gazdálkodás követelményének. 

A vizsgálat alapján kirajzolódik egy olyan működési minta, amelyben: 

  • a számviteli politika rugalmas, de kontrollálatlan alkalmazása, 
  • az eszközbeszerzések és értékcsökkenési politika, 
  • a külsős szolgáltatók indokolatlanul magas arányú és költségű igénybevétele, 
  • a parkolási és raktározási gyakorlat, 
  • valamint egyes kommunikációs és javadalmazási döntések együttesen a közpénzek indokolatlan mértékű felhasználásához, a tulajdonos fővárosi önkormányzat likviditási pozíciójának romlásához és a valós pénzügyi helyzet torz megjelenítéséhez vezettek. 

A feltárt kockázatok kifejezetten magasnak minősíthetők mind jogi, mind pénzügyi, mind reputációs szempontból – olvasható a jelentésben.

Fotó: MTI

Háború Ukrajnában

