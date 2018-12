Domokos: Az ÁSZ idén is elvégezte feladatát

2018. DECEMBER 27., CSÜTÖRTÖK ERDÕ PÉTER ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEK SIKET ÉS NAGYOTHALLÓ HÍVEKNEK ÉS CSALÁDTAGJAIKNAK CELEBRÁLT SZENTMISÉT KARÁCSONY MÁSODIK NAPJÁN. ISTEN PÁRBESZÉDRE HÍV ÉS BOLDOGGÁ AKAR TENNI MINDEN EMBERT - MONDTA ERDÕ PÉTER BÍBOROS, PRÍMÁS, ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEK. BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN: KARÁCSONY TÖRTÉNETÉBEN ISTEN VÁLASZTÁS ELÉ ÁLLÍT. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG ELINDULT FELFELÉ ÉS ÚJ KORSZAK ELÕTT ÁLL MAGYAR IDÕK. BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN LELKÉSZ: AZ ÜNNEP LEHETÕSÉG, HOGY MEGTALÁLJUK A CSENDET, AMIKOR VÉGRE NEM MI KIABÁLUNK, HANEM AZ ANGYALOK BESZÉLNEK HOZZÁNK. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER SZERINT AZ ELLENZÉK BE AKARJA CSAPNI AZ EMBEREKET ÉS FÉLREMAGYARÁZZA AZ ÖNKÉNTES TÚLÓRATÖRVÉNYT VASÁRNAPI ÚJSÁG. HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: AHOGY EDDIG, ÚGY EZUTÁN IS MINDENKI HÓ VÉGÉN MEGKAPJA A TÚLÓRAPÉNZÉT HÍR TV. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: A BÍRÓSÁG NEM JOGERÕSEN ELRENDELTE A BÛNÜGYI FELÜGYELETÉT ANNAK A FÉRFINAK, AKI FÜSTGYERTYÁT DOBOTT A SÁNDOR-PALOTÁRA. NÉZÕPONT INTÉZET: A BIZTOS SZAVAZÓK KÖZÖTT 7%-KAL TUDTA NÖVELNI TÁMOGATOTTSÁGÁT A FIDESZ-KDNP, LEGVALÓSZÍNÛBB LISTÁS EREDMÉNYE 54 SZÁZALÉK. NÉZÕPONT: FIDESZ-KDNP: 54%, JOBBIK: 14%, MSZP-PÁRBESZÉD: 11%, DK: 7%, LMP: 4%, MOMENTUM: 4%, KUTYAPÁRT: 3%, MI HAZÁNK: 3%. JANUÁRTÓL INDUL AZ ÚGYNEVEZETT JÁRMÛ SZOLGÁLTATÁSI PLATFORM, A TESZTÜZEM UTÁN, INGYEN LEKÉRDEZHETÕEK LESZNEK A GÉPJÁRMÛVEK ADATAI M1. MAGYARORSZÁGON AZ ÜNNEPI IDÕSZAKBAN FOGAN A LEGTÖBB BABA A KSH ÉS EGYÉB KUTATÁSOK ADATAI ALAPJÁN. FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG KEDD ÉJJEL A SZICÍLIAI CATANIA TÉRSÉGÉT, NEM HIVATALOS ADATOK SZERINT 28 EMBER SÉRÜLT MEG. FELOLDOTTÁK A HADIÁLLAPOTOT UKRAJNÁBAN - JELENTETTE BE PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK SZERDÁN. ÚJABB SZANKCIÓKAT HOZOTT OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN AZ UKRÁN NEMZETBIZTONSÁGI ÉS VÉDELMI TANÁCS SZERDAI KIJEVI ÜLÉSÉN. A TANÁCS KÖZLEMÉNYE SZERINT A LISTÁN OLYAN SZEMÉLYEK SZEREPELNEK, AKIK " HOZZÁJÁRULTAK AZ UKRAJNÁVAL SZEMBENI AGRESSZÍV CSELEKMÉNYEKHEZ". DMITRIJ MEDVEGYEV: OROSZORSZÁG KITERJESZTETTE A KIJEVVEL SZEMBENI GAZDASÁGI ELLENSZANKCIÓIT - JELENTETTE BE TWITTER-BEJEGYZÉSÉBEN SZERDÁN. SIKERESEN TESZTELTÉK OROSZORSZÁGBAN AZ AVANTGARD HIPERSZONIKUS RAKÉTARENDSZERT. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK MEGVÉDTE AZ AMERIKAI KATONÁK SZÍRIÁBÓL TÖRTÉNÕ KIVONÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSÉT, IRAKBAN TETT VÁRATLAN LÁTOGATÁSÁN. BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI KORMÁNYFÕ: IZRAEL TOVÁBBRA IS TÁMADNI FOGJA IRÁN SZÍRIAI ÉRDEKELTSÉGEIT. FELOSZLATTA MAGÁT AZ IZRAELI PARLAMENT SZERDÁN, MEGKEZDÕDÖTT AZ ÁPRILIS 9-EI IZRAELI VÁLASZTÁSOK KAMPÁNYIDÕSZAKA. ALIG TALÁLNI FÜGGETLEN SAJTÓORGÁNUMOT IRÁNBAN - ISMERTE EL SZERDÁN A TEHERÁNI KULTURÁLIS TÁRCA. HOSZNI MUBARAK VOLT EGYIPTOMI ELNÖK TERHELÕ TANÚVALLOMÁST TETT MOHAMED MURSZI EGYKORI ÁLLAMFÕVEL SZEMBEN, KAIRÓBAN. KOLUMBIAI BEVÁNDORLÁSI HIVATAL: ELFOGTAK EGY TIZENÖT RENDBELI GYILKOSSÁGGAL VÁDOLT 18 ÉVES VENEZUELAI ÁLLAMPOLGÁRT. BOLÍVIÁBAN TALÁLTAK MEG EGY ARGENTIN NÕT, AKIT 32 ÉVE, 13 ÉVESEN RABOLTAK EL EMBERKERESKEDÕK - KÖZÖLTE KEDDEN AZ ARGENTIN RENDÕRSÉG. BRIT BELÜGYMINISZTÉRIUM: NEGYVEN MIGRÁNST MENTETTEK KI A LA MANCHE-CSATORNÁN HÁNYKÓDÓ GUMICSÓNAKOKBÓL A BRIT ÉS A FRANCIA HATÓSÁGOK. ELHUNYT CSÁKÓ MIHÁLY SZOCIOLÓGUS, A MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTÓ TAGJA, 77 ÉVES VOLT. ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 67-ES FÕÚTON, KAPOSVÁRNÁL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉSBEN HALT MEG EGY 56 ÉVES FÉRFI ÉS 24 ÉVES FIA KEDDEN DÉVAVÁNYAI OTTHONUKBAN. HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST EGY SZEMÉLYAUTÓ AZ M0-S AUTÓÚT 27-ES KILOMÉTERÉNÉL. EGY AUTÓ LESODRÓDOTT AZ 5408-AS ÚTRÓL BORDÁNY ÉS SZEGED KÖZÖTT, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE.