Dőlt az állami pénz a Fidesz holdudvarának

46 MILLIÁRD FORINTOS PROFITOT HOZTAK MÉSZÁROS LÕRINCNEK TÕZSDEI CÉGEI 24.HU. A KORMÁNYBARÁT BALÁSY GYULA CÉGEI EGY ÉV ALATT MEGHÚSZSZOROZTÁK A NYERESÉGÜKET. MAJDNEM MEGDUPLÁZTA NYERESÉGÉT A MATOLCSY GYÖRGY CSALÁDJÁHOZ TARTOZÓ MÉDIAVÁLLALAT. GARANCSI ISTVÁN CÉGE, A MARKET ÉPÍTÕ ZRT. KÉT ÉV ALATT MEGDUPLÁZTA BEVÉTELÉT. KÓSA LAJOS FELESÉGÉNEK CÉGE 91 MILLIÓ FT-OS ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNYT PRODUKÁLT. NEM SZEREPEL FARKAS FLÓRIÁN NEVE A MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTTAK ÉS KORMÁNYBIZTOSOK ELSÕ LISTÁJÁN INDEX.HU. POLICY AGENDA: A MAGYAROK EGYHARMADA A LÉTMINIMUM ALATT ÉL. AMERIKAI LAP: ORBÁN VIKTOR POLITIKAI FORGATÓKÖNYVÉT HASZNÁLJA A SZLOVÉN ELNÖKVÁLASZTÁS LEGNAGYOBB ESÉLYESE. VISSZAUTASÍTJA A MAGYAR KORMÁNY AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FÕBIZTOSSÁGÁNAK FELSZÓLÍTÁSÁT A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG VISSZAVONÁSÁRA. LMP: JELEN ÁLLAPOTÁBAN ELFOGADHATATLAN A STOP SOROS ÉS AZ ALAPTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁS. 40 MILLIÁRDOS ADÓSSÁGGAL VETTE ÁT BALOG ZOLTÁNTÓL AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁT KÁSLER MIKLÓS MFOR.HU. BOTKA: ORBÁN EGYPÁRTRENDSZERT ÉPÍTETT, AZ ELLENZÉKI PÁRTVEZETÕK PEDIG ÖNZÉSBÕL, ÁRULÁSBÓL UTASÍTOTTÁK EL AZ ÖSSZEFOGÁST. DK: MEGBUKOTT AZ ELSZÁMOLTATÁS, MERT A 2010 ELÕTTI, SZOCIALISTÁKHOZ KÖTHETÕ ÜGYEKBEN FELMENTÕ ÍTÉLETEKET HOZTAK. FÜGGETLEN JELÖLTKÉNT INDUL SCHMUCK ANDOR A BELVÁROSI IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON. TOVÁBBRA IS A DUNA ARÉNÁBAN MARADHAT AZ IRON AQUATICS, HOSSZÚ KATINKA ÚSZÓKLUBJA VG.HU A ZSIDÓ VILÁGKONGRESSZUS IGAZGATÓJÁT, ROBERT SINGERT FOGADTA SZIJJÁRTÓ PÉTER A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBAN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG TOVÁBBRA IS STRATÉGIAI PARTNERKÉNT TEKINT IZRAELRE. LETETTE ESKÜJÉT A GIUSEPPE CONTE VEZETTE ÚJ OLASZ KORMÁNY. BELEBUKOTT A BIZALMATLANSÁGI SZAVAZÁSBA MARIANO RAJOY SPANYOL MINISZTERELNÖK. RAJOY-T A SZOCIALISTA PEDRO SANCHEZ VÁLTJA, DE NEM LESZ TÖBBSÉGE A SPANYOL PARALAMENTBEN. EGÉSZ EURÓPÁBAN AKADOZIK A VISA BANKKÁRTYA-CÉG RENDSZERE, A TRANZAKCIÓKAT NEM LEHET VÉGREHAJTANI. 50 ÉV UTÁN HELYREÁLLT A KÖZVETLEN POSTAFORGALOM KUBA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÖTT. TELEFONON KÖZÖLTE DONALD TRUMPPAL EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK, HOGY TÖRVÉNYTELENEK AZ EURÓPÁT SÚJTÓ AMERIKAI VÉDÕVÁMOK. JUNCKER: AZ EU HAMAROSAN BEJELENTI VÁLASZINTÉZKEDÉSEIT AZ AMERIKAI VÉDÕVÁMOKRA. KANADA VÁLASZKÉNT SZÁMOS AMERIKAI TERMÉK IMPORTVÁMJÁT MEGEMELTE. MEGGYILKOLTÁK A KORMÁNYZÓ INTÉZMÉNYES FORRADALMI PÁRT EGYIK JELÖLTJÉT MEXIKÓBAN. AZ ESET UTÁN MÁR 103-NÁL JÁR A MEXIKÓI VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN MEGÖLT JELÖLTEK SZÁMA. TÖBB MINT NYOLCEZER KORÁBBI FELKELÕ FEGYVERES CSATLAKOZOTT A KORMÁNYERÕKHÖZ SZÍRIÁBAN. KATONAI ÉS CSALÁDEGYESÍTÉSI KÉRDÉSEKET VITAT MEG HAMAROSAN DÉL- ÉS ÉSZAK-KOREA. KIM DZSONGUN: ÉSZAK-KOREA TOVÁBBRA IS ELKÖTELEZETT A NUKLEÁRIS LESZERELÉS MELLETT. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT AZ ELLENZÉKI OROSZ ÚJSÁGÍRÓ MEGÖLÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉVEL GYANÚSÍTOTT FÉRFI. AZ ÉSZAK-ÍRORSZÁGI ABORTUSZTÖRVÉNY SZIGORA ELLEN TÜNTETTEK NÕI ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK BELFASTBAN. JEGYEK HÍJÁN MÁR INGYEN IS LEHET UTAZNI A METRÓN A VÁLSÁG SÚJTOTTA VENEZUELA FÕVÁROSÁBAN. KÉT TUCATNYI PÉNZÜGYÕRT TARTÓZTATTAK LE SZEGEDEN KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL. 5 ÉV 10 HÓNAPOT KAPOTT A FÉRFI, AKI GYERMEKE SZEME LÁTTÁRA PRÓBÁLTA MEG KIRABOLNI UTASTÁRSÁT A FÕVÁROSBAN. MEGHALT EGY 9 ÉVES KISFIÚ MEZÕCSÁTON, MIUTÁN RÁSZAKADT EGY LAKÓÉPÜLET PINCÉJE. TÖBB, MINT 2 MILLIÁRD FORINTÉRT ÚJÍTJÁK FEL A BUDAPESTI 4-ES ÉS 6-OS VILLAMOST.