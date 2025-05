Megosztás itt:

A múlt évben is jelentős mennyiségű forrás érkezett külföldről ahhoz az Ökotárs Alapítványhoz, amely évtizedek óta a fő elosztója az Egyesült Államokból és az Európai Bizottságtól a hazai politikai élet befolyásolásáért Magyarországra küldött támogatásoknak.

Dőlt a külföldről érkező pénz a múlt évben is az egyik meghatározó hazai álcivil szervezethez, az Ökotárs Alapítványhoz. Amint arról a Magyar Nemzet hétfőn már beszámolt, közel egymilliárd forint bevételt könyvelt el az egyébként Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok által is finanszírozott NGO. A 2024-re vonatkozó gazdasági beszámolójukból kiderül, a 937,3 millió forintból 66 millió volt valamilyen adomány, míg mintegy 788,5 milliót támogatás formájában kapta a USAID-botrányban is érintett szervezet.

A csaknem egymilliárd forint jelentős része egyértelműen külföldi, méghozzá jól behatárolható forrásból származott. Nemzetközi támogatások címszó alatt összesen 554,5 millió forintot jelöltek meg, amiből 519,8 millió forintot EU-s és más államtól, nemzetközi szervezettől, és 34,6 milliót külföldi civil szervezettől kaptak.

Mindez igazolja, amit a Szuverenitásvédelmi Hivatal részben a Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja által az év elején feltárt USAID-botrány magyarországi vonatkozásairól megállapított. Ennek egyik sarokpontja, hogy az Ökotárs Alapítvány kulcsszerepet játszott az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államokból, illetve az Európai Bizottságtól érkező pénzek elosztásában. Erről Lánczi Tamás, a hivatal elnöke beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Mint kifejtette, az Ökotárs Alapítvány egy aggregátorszervezet, azzal a feladattal, hogy a külföldről, politikai nyomásgyakorlásra érkező pénzeket befogadja, és továbbossza a támogatásokat a hálózati szervezetekhez. A finanszírozási csatorna végén pedig aktivistacsoportok és propagandaoldalak állnak – fűzte hozzá Lánczi Tamás.

Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államokból, illetve az Európai Bizottságtól hazai politikai nyomásgyakorló szervezetekhez az elmúlt három évben érkezett összesen 23 milliárd forint egy részét az Ökotárs osztotta le a többi álcivil szervezetnek.

Döntő többségében politikai nyomásgyakorló szervezetekhez jutott el a pénz

A Szuverenitásvédelmi Hivatal tavaly decemberi jelentése részletesen beszámolt a nyomásgyakorló szervezetek finanszírozási szerkezetéről. Megállapították, hogy az Európai Bizottság úgynevezett CERV-programjából a megelőző két évben közel 18 millió eurónyi forrás érkezett Magyarországra, ezeknek a pénzeknek közel háromnegyede a politikai nyomásgyakorló szervezethez jutott el. Az Ökotárs Alapítvány ezen támogatásokból több mint 3,3 millió eurót kapott, ezeket pedig a külföldi nyomásgyakorló hálózathoz bizonyítottan kapcsolódó szervezetek között osztott szét, mint például az Amnesty International Magyarország, a Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért, de szintén jelentős összegekhez jutott az Átlátszó, valamint a 444 is.

