Orbán Viktor: Azok tiltakoznak, akik eddig a külföldi pénzt kapták + videó

Még jóval a választás előtt szólta el magát az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, hogy már akkor is érkezett külföldről pénz a kampányába. Az akkori ellenzéki szövetség pártjai azóta is azt állítják, fogalmuk sem volt arról, hogy sok milliárdos nagyságrendben érkezett külföldi pénz a választási kampányba.

Ők azt mondják, hogy semmiről semmit nem tudtak. Hát nyilván van, aki ezt elhiszi

- mindezt még Márki-Zay Péter is kétkedve fogadta. A politikus most újra elismerte azt is, hogy a választási kampányhoz használták a külföldi forrást.

Márki-Zayék azzal magyarázkodnak, hogy az akkor még civil szervezetként működő mozgalma kapta a forrást, amit a kampányra költöttek.

Bár tiltja a magyar alkotmányos rendszer, hogy külföldről fogadjanak el a pártok pénzt, a baloldal mégis megtalálta a módját

- mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor emlékeztetett: a baloldali média és a baloldalhoz kapcsolódó civil szervezetek külföldi pénzzel befolyásolták a választást. Ez ellen született meg a szuverenitási törvény.

Ez önfeljelentés, tehát nyilván kik szólalnak most meg hát azok szólalnak meg akik eddig ezt a pénzt kapták, azok szólalnak meg azok tiltakoznak, akik ebből élnek, akik mondjuk zsoldban állnak, ez a zsoldosok tiltakozása, hát ennél szebb önvallomást nehéz elképzelni, elárulják saját magukat. Akinek az érdekét sérti a törvény, mert külföldről kapott eddig pénzt, annak nyilván nem tetszik.

A szabályozás a magyar nemzet javára szolgál és védi Magyarország érdekeit - tette hozzá Orbán Viktor.