Dódity Gabriella: Ideje lenne eltolni a biciklit és bocsánatot kérni

Magyarország a koronavírus-járványt követő gazdasági fellendülést a beruházások növelésével és az adók csökkentésével kívánja elérni - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság új migrációs és menekültügyi javaslatcsomagját, az ugyanis arra kényszerítheti Magyarországot, hogy bevándorlókat fogadjon be - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Bátor döntés volt az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból, de Magyarország nem fogja ezt az utat követni - jelentette ki a magyar kormányfő. Meggyőződésem, hogy Donald Trump fogja megnyerni a november 3-ai amerikai elnökválasztást - mondta a magyar kormányfő a Reuters-nek. 950 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 23 077-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 12 beteg, így a halottak száma 730 főre emelkedett, 5099-en pedig már meggyógyultak. Napokon belül az egészségügy rendelkezésére fog állni a külügyminisztérium által megrendelt 1000 darab lélegeztetőgép, amelyet a hazai székhelyű Celitron Medical Technologies Kft. már legyártott - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Meg kell tanulni együtt élni a koronavírussal - mondta Jakab Ferenc virológus professzor Magyarország élőben című műsorunkban. A professzor szerint a Covid-19 nagy valószínűséggel már sosem fog eltűnni, de ha lesz vakcina, akkor kordában tartható. A Hír TV megtalálta a koronatanút. A kispesti szocialisták belső körének tagja megerősítette és hitelesítette Informátor című oknyomozó műsorunk stábjának, a korábban bemutatott korrupcióról szóló felvételeket. Ezeken Lackner Csaba volt szocialista önkormányzati képviselő arról beszél, hogyan lopták ki a pénzt vállalkozókon keresztül a kerületi költségvetésből. A férfi több bulin is ott volt Lacknerrel és Gajda Péter kispesti polgármesterrel. Ideje lenne eltolni a biciklit és bocsánatot kérni - üzent a kispesti baloldalnak Dódity Gabriella. A helyi Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője az Informátor koronatanúja által elmondottakra úgy reagált: az alázat helyét valami egészen elképesztő arrogancia és nagyképűség foglalta el az önkormányzatban. Az egész baloldal elvtelenségét mutatja az egy-két éve még zsigeri antiszemita kijelentéseket tevő Bíró László jelölése - ezt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Schiffer András, az LMP egykori frakcióvezetője. A magyarok ellen kampányolt a Momentum elnöke a Facebookon. Fekete-Győr András egy felvételen arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy inkább a liberális USzeRe PLUS önkormányzati jelöltjeit támogassák a hétvégi választáson. A videót később a Momentum eltávolította az oldalról. Korábban is történt hasonló eset, tavaly novemberben román és szlovák jelöltek mellett kampányoltak a magyarokkal szemben. Többen dolgoznak, mint év elején. A gazdaságvédelmi intézkedéseknek köszönhetően a júniusi mélyponthoz képest 53 ezerrel csökkent a regisztrált álláskeresők száma szeptemberre. Miniszterként azon dolgozik majd, hogy a járvány miatt se csökkenjen a családok életszínvonala - mondta a Magyar Nemzetnek Novák Katalin, aki szerint, ha a baloldal kerülne hatalomra, elvennék a családoknak járó támogatásokat. Csökkent a természetes népességfogyás Magyarországon a tavalyi évhez képest a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Novák Katalin államtitkár elmondta: a következő időszakban tovább fogják bővíteni a családtámogatások körét. Erősíteni kell a kistelepülési önkormányzatok szabályozottságát és korrupció elleni védettségét, a vizsgált önkormányzatok mintegy fele ugyanis nem volt védett a korrupcióval szemben az Állami Számvevőszék ellenőrzése szerint. A kötelező kvóta szerinti elosztás a magyar kormány számára "mindig vörös vonal volt", és ebben Ausztria az egyik legfontosabb szövetségese - mondta Varga Judit, az uniós ügyekért is felelős igazságügyi tárca vezetője. Pozitívra változtatta Magyarország adósosztályzati kilátását a Moody's. A hitelminősítő szerint hazánk gazdasági teljesítménye meghaladja a hasonló országok átlagát. Magyarország hitelminősítői elismerése egyedülálló az Európai Unióban, hiszen az elmúlt fél évben egyetlen más tagállam adósbesorolásának kilátásait sem javították - mondta videoüzenetében Varga Mihály pénzügyminiszter. Nem lehet befogadni azokat a migránsokat, akiket akaratuk ellenére irányítottak át Lengyelországba - szögezte le Andrzej Duda lengyel elnök, reagálva az Európai Bizottság e héten bemutatott migrációs és menekültügyi javaslatcsomagjára. A világon 32,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 987 ezer, a gyógyultaké pedig 22,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A kétmilliót is elérheti a koronavírus halálos áldozatainak a száma, mielőtt széles körben alkalmazzák a sikeres védőoltást, sőt magasabb is lehet, ha nem hoznak összehangolt lépéseket a járvány megfékezésére - közölte az Egészségügyi Világszervezet. A koronavírus-járvány kitörése óta a legmagasabb napi növekményt, 1587 új fertőzöttet regisztráltak Lengyelországban, az egészségügyi tárca szóvivője járványügyi szigorításokat helyezett kilátásba. Franciaországban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma pénteken átlépte a félmilliót, miután az elmúlt 24 órában ismét csaknem 16 ezer új esetet tártak fel az egészségügyi hatóságok. Az Egyesült Államokban pénteken este meghaladta a hétmilliót a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. Tovább növeli azon területek számát a madridi tartomány vezetése, ahol korlátozzák a lakosok szabad mozgását a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében - jelentette be a helyi autonóm kormány egészségügyi tárcavezetőjének helyettese. Ismét több amerikai városban tüntettek a rendőri túlkapások ellen. A megmozdulások sok helyen kisebb zavargásokba torkolltak. Újabb tömegtüntetést szervez a fehérorosz ellenzék a hétvégére, néhány nappal Aljakszandr Lukasenko váratlan beiktatása után. Donald Trump amerikai elnök spanyolajkú és afroamerikai szavazatokért kampányolt pénteken három tagállamban is. Lezuhant egy kadétokat szállító ukrán katonai An-24-es szállítógép Harkiv megyében. A gépen mintegy harmincan tartózkodtak, 22-en életüket vesztették. Terrortámadás történt Párizsban. Két embert megkéseltek a Charlie Hebdo volt szerkesztőségének közelében, ahol 2015 januárjában két terrorista meggyilkolt 12 embert. Az elkövetők machetével támadtak áldozataikra. A két tettest később elfogták. Mintegy 800 gramm kokaint és amfetamint, valamint kábítószergyanús tablettákat találtak egy kerepesi dílernél - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Idén nyáron több mint 570 rászoruló nagycsalád és egyszülős család nyaralhatott a Mészáros Csoport támogatásával. Az ingyenes üdültetést elsősorban a koronavírus-járvány ideje alatt nehéz helyzetbe került családok vehették igénybe. A Puskás Akadémia 1:0-ra legyőzte a vendég Mezőkövesdet a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójának nyitómérkőzésén, ezzel átvette a vezetést a tabellán. Szinte hibátlanul sikerült a délutáni középfutamos program a házigazda magyar csapatnak, a paradöntőkben pedig újabb érmeket gyűjtöttek a hazai versenyzők a szegedi kajak-kenu világkupa nyitónapján. A FIFA tanácsa azonnali hatállyal felfüggesztette a Trinidad és Tobagó-i szövetség tagságát, mert súlyosan megsértette a nemzetközi szövetség alapszabályát, amikor egy helyi bírósághoz fordult jogorvoslatért a FIFA-val történt nézeteltérés miatt.