Dobrev Klárának is van egy terve

Véget kell vetni Európában a felelőtlen, bevándorlást támogató politikának, amely az elmúlt három évben jellemezte az Európai Unió vezetését, intézményeit – mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Egyenjogú partnerként akarunk részt venni az európai vitákban – mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter Hódmezővásárhelyen. Még egy hétig jelentkezhetnek a külképviseleti szavazásra azok, akik az EP-választáson Magyarország 132 külképviseletének egyikén szeretnének szavazni. Hétfőtől és csak személyesen vehetik át a Magyarországon vagy más uniós tagállamban lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a szavazási levélcsomagjaikat a kijelölt külképviseleteken. Már csak egy hét áll az európai parlamenti választáson induló pártok rendelkezésére, hogy bejelentsék delegáltjaikat a szavazatszámláló bizottságokba. Alapszerződés-ellenes az uniós csúcsjelölti rendszer, amivel az Európai Parlament szeretné magának tulajdonítani a jogot az Európai Bizottság elnöki pozíciójának betöltésére - mondta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője az M1-en. Az Igazságügyi Minisztérium mély megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Nemzeti Választási Bizottság elutasította a Szegedi Törvényszék kérését és a bíróság kezdeményezése ellenére sem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát - írta Völner Pál államt Példátlannak nevezte a Fidesz frakciószóvivője, hogy az Országos Választási Bizottság ellenzéki delegáltjai nem szavazták meg Czeglédy Csaba mentelmi jogának felfüggesztését. Halász János szerint ezzel a visszaéltek tisztségükkel és egy köztörvényes bűnöző mellé álltak a bírósággal szemben. A Jobbik európai parlamenti listavezetője szerint EP-választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint a mostaninak, mert május 26-án az dől el, „megengedjük-e Orbán Viktornak, hogy Magyarországot teljesen elszigetelje”. Bírósági eljárást indított a Magyar Posta a Jobbik ellen, miután a párt egy év alatt sem fizette ki az országgyűlési kampányban adott mintegy százmilliós megbízását - írja a Magyar Nemzet. Csökkentené az állam által nyújtott babaváró támogatás kezességvállalási szintjét az Európai Bizottság, mivel álláspontja szerint a rendszer jelen állapotában uniós versenyjogot sérthet – írja a Magyar Nemzet. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára úgy reagált: a magyar kormány megvédi a családok érdekeit. Rétvári Bence szerint Brüsszelnek inkább a névtelen bankkártyákon keresztül a migránsoknak járó támogatások megvonásával kellene foglalkoznia. A csodákra nem várni kell, mert azok a gyermekekben, a jövő nemzedékeiben rejtőznek, és hittel, szeretettel, valamint kitartással mindig átlényegíthetik az életet - mondta Kövér László házelnök a Fiatalok a Polgári Magyarországért díj átadásán. A jövő zálogai a gyermekek, a magyar jövőnek pedig a pedagógusok is a biztosítékai - mondta Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos az Év tanára díjátadón Budapesten. Lakossági népegészségügyi szűréseket végeznek szeptembertől a Semmelweis Egyetemen hallgatói - közölte az intézmény. Az Agrárminisztérium évek óta kiemelt figyelmet fordít a felelős állattartás népszerűsítésére, számos programmal segíti elő az állattartói felelősséggel kapcsolatos szemléletformálást - mondta Bognár Lajos, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Amíg Európa nyugati felén sorra zárják be a templomokat, addig Magyarországon és a Kárpát-medence magyarok lakta településein mintegy 2800 templom újult meg és 120 épült fel az elmúlt 9 évben a kormány támogatásával - mondta Soltész Miklós államtitkár. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott közölte: támogatandó a Székely Nemzeti Tanácsnak egy európai kisebbségi fejlesztési régió kialakítására irányuló kezdeményezése – az EU-ban 60 millió ember, vagyis a lakosság 10 százaléka él kisebbségi sorban. Volodimir Zelenszkij megválasztott ukrán elnök a Facebookon közzétett videoüzenetében követelte a parlamenttől, hogy egyezségüknek megfelelően május 19-re tűzze ki elnöki beiktatását. Nagy összegű pénzbüntetéssel sújtaná a Földközi-tengeren migránsokat mentő hajók tulajdonosait Matteo Salvini olasz belügyminiszter. 85 illegális bevándorlót mentettek ki a máltai hatóságok egy bajba jutott bárka fedélzetéről Málta partjainál – közölte a szigetország haditengerészete. Közel háromszázan tüntettek a délkelet-szlovéniai Crnomelj városában a migráció ellen, mert szerintük a kormány és a rendőrség nem tesz eleget az állampolgárok biztonsága érdekében - közölte a szlovén közszolgálati televízió. Ismét tüntettek a francia kormány gazdaságpolitikája ellen a sárgamellényesek Franciaországban, a részvétel azonban tovább csökkent - a belügyminisztérium adatai szerint országszerte 18 600-an, Párizsban mintegy 1200-an vonultak utcára. A francia parlament alsóháza elfogadta az egy hónappal ezelőtti tűzvészben megrongálódott párizsi Notre-Dame felújításáról szóló törvényt. Fegyveresek támadtak meg egy luxusszállodát a délnyugat-pakisztáni Gvádar városában, és tűzpárbajt vívtak a biztonsági erőkkel. Helyi tisztségviselők szerint a három fegyverest a biztonságiak megölték, ugyanakkor meghalt a szálloda egyik őre is. Megkezdték csapataik kivonását a húszik a Vörös-tenger partján fekvő Hodeida városából, illetve az ugyancsak Hodeidában található Szalífból és Rász Íszából - közölték helyi források. Felfüggesztették tevékenységüket az ENSZ-szel kapcsolatban álló humanitárius szervezetek Északnyugat-Szíria egyes részein, mert a szíriai rezsim és orosz szövetségese által végrehajtott csapások veszélyeztetik munkatársaik biztonságát. Az Egyesült Államok elvárja Irántól az azonnali és teljes szíriai csapatkivonást, és nem fogja eltűrni, hogy Teherán a saját régiós pozíciójának erősítésére használja az északnyugat-szíriai hatalmi vákuumot. Donald Trump amerikai elnök utasítást adott az összes fennmaradó, mintegy 300 milliárd dollár értékű kínai importtermék vámtarifájának megemelésére, amelyekre eddig nem vetettek ki büntetővámot. Donald Trump amerikai elnök nem tartja a bizalommal való visszaélésnek azt, hogy Észak-Korea az elmúlt napokban újabb kísérleteket hajtott végre rövid hatótávolságú rakétákkal. Tartályhajóval ütközött két olajszállító hajót vontató uszály a Texas állambeli Houston partjainál, az egyik olajszállító hajó elsüllyedt, a másik súlyosan megrongálódott - közölte az Egyesült Államok parti őrsége. A venezuelai hírszerzés volt vezetője, Manuel Cristopher Figuera tábornok az amerikai Központi Hírszerző Ügynökségnek dolgozott - jelentette ki a dél-amerikai ország elnöke, Nicolás Maduro. Verekedés volt a hongkongi parlamentben az ellenzéki demokrata és a kormánypárti képviselők között, legkevesebb négyen megsérültek. A kormányzó Afrikai Nemzeti Kongresszus nyerte a Dél-afrikai Köztársaságban a héten tartott választásokat a végleges eredmények szerint. A fővárosi ivóvízben még az Európai Unió által 2013. december 25-én csökkentett,10 mikrogramm/literes határértéket sem éri el az ólomkoncentráció, a budapesti átlagérték mindössze 1,5 mikrogramm/liter - közölte a Fővárosi Vízművek. Május 13-tól 26-ig lezárják a Budapest-Keleti pályaudvart előre tervezett karbantartás miatt, ez idő alatt az érintett vonatok mindegyike módosított menetrend alapján közlekedik. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani holnap délelőtt Budapesten, időszakosan lezárják például a budai és a pesti rakpartokat, valamint a Margit hidat - közölte a BKK. Férfi vízilabda ob I: RacioNet-Honvéd - DVSE 14:13 Labdarúgó NB I: Paks - Kisvárda 1:0; Újpest - Puskás Akadémia 0:1; Mezőkövesd - Szombathelyi Haladás 1:0; Budapest Honvéd - Diósgyőri VTK 4:4; Vidi FC - MTK Budapest 4:2 Női kézilabda BL: Győri ETO - Vipers Kristiansand 31:22 Szilágyi Áron ezüstérmet nyert a férfi kardozók madridi világkupaversenyén. Babos Tímea kikapott az elődöntőben a salakpályás tenisztornán a franciaországi Cagnes-sur-Merben. Férfi könnyűsúlyú egypárban Galambos Péter aranyérmes lett a plovdivi evezős világkupán. Tótka Sándor 200 méter egyesben és Nádas Bencével 500 méter párosban is nyert a kajakosok és kenusok idei első versenyén, a Szolnokon zajló rangsoroló viadalon. A magyar rögbiválogatott 36-27-es svédországi vereséggel zárta az Európai Nemzetek Kupája-sorozat első konferenciájának északi csoportját. A lengyel Pawel Franczak nyerte a V4 nemzetközi kerékpárverseny mai magyarországi szakaszát, amelyen a legjobb magyar Dina Márton lett.