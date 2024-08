Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kérik a rágalmazási ügy miatt

Mint korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla: Áder János testvére még ez év márciusában tett magánindítványként feljelentést nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt Dobrev Klára ellen, mivel a politikus azt állította, hogy Pölöskeiné Áder Annamária is bűnös egy pedofilbotrányban, mondván a volt államfő húga a főváros Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának a vezetőjeként tudott a bicskei pedofil igazgatóról, ennek ellenére mégsem tett semmit. Ezt a volt államfő testvére egyértelműen rágalmazásként értelmezte, mivel a főosztály vizsgálata után, 2011. szeptember 28-án írásbeli feljegyzésben tájékoztatta a főjegyzőt és az aljegyzőt a bejelentésről, valamint arról, hogy az általa vezetett főosztály büntetőfeljelentés előkészítését kezdte meg.

