Dobrev Klára a „brüsszeli magyar kémügy” hullámán lovagolna tovább a várt reflektorfénybe

A zöldszervezet két társelnöke, a német Terry Reintke és a holland Bas Eickhout nemrég követelte, hogy az Európai Parlament vizsgálja ki a „brüsszeli magyar kémügyet”. A vádaskodók szerint a magyar hírszerzés sok évvel ezelőtt az uniós intézményeknél dolgozó magyarokat próbált beszervezni, de a hálózat 2017-ben lebukott és összeomlott. A kémkedés célja állítólag az volt, hogy Orbán Viktor kormánya időben értesüljön bizonyos kedvezőtlen intézkedésekről.

A történet fölött elszálltak az évek, Dobrev Klára mégis úgy csapott le az ígéretes zsákmányra, mint halászsólyom a füstölt heringre. Az elnök asszonynak ugyanis minden kapóra jön, ami rátereli a reflektorfényt, mivel az élteti a baloldali politikusokat, no meg a fényevőket.

Nyomban kezdeményezte az Európai Parlamentben egy független bizottság felállítását, amely majd kideríti, hogy kik és miért kémkedtek az állandó képviseleten. Dobrevnek nem olyan régen már volt egy látványos akciója, amikor is igyekezett hatalmas méretűvé dagasztani a nem létező Szőlő utcai pedofilbotrányt. Az ezzel kapcsolatos rágalomhadjárat magas rangú kormánytagokat is érintett, csakhogy volt egy kis szépséghibája: bizonyíték nem létezett, a történetet mindössze egy mendemonda ellenőrizetlen állítására építették.

Klára asszony annyira utálja a Fidesz–KDNP-t, hogy nem akart beletörődni ebbe. Szokatlan módszerhez folyamodott. Közhírré tette, hogy fejenként ötmillió forint nyomravezetői díjat fizet annak, aki bizonyítékot szerez. Ezt írta a Facebookon: „Aki hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy ki a két pedofil politikus, az ötmillió forintot kap értük fejenként, ötöt az egyikért, és újabb ötöt a másikért”. A DK nevében teljes névtelenséget és jogi védelmet is felajánlott a jelentkezőknek. Tízmillió forint nem kis pénz, de jelentkező nem akadt.

A szegények sorsa miatt nyilvánosan aggódó Dobrev Klárának van mit aprítania a tejbe. Kormánybuktatást követően bizonyára még több aprítanivalója lenne, mert az általa is áhított Európai Egyesült Államok globalista hívei bőkezűen jutalmaznák az Orbán-kormánnyal szembeni hősies helytállását.

Fotó: képernyőfotó