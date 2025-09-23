Dobrev Klára 10 millióval csalja csapdába a „pedofil politikusokat” – politikai játszma Gyurcsány szellemében?

Megosztás itt:

Botrány a köbön

A parlamentben Dobrev Klára valóságos politikai show-t rendezett, amikor a Szőlő utcai pedofilbotrány ügyében kiosztotta a Fideszt. Semjén Zsolt és társai magyarázata szerinte nem elég: „Börtönbe a bűnösökkel!” – harsogta, miközben a botrány részletei továbbra is homályban maradnak.

A vád

Két, ismeretlen magasrangú politikus szerinte éveken át visszaélt állami gondozott gyerekekkel, és Pintér Sándor belügyminiszter állítólag tíz évig nem tett semmit. Dobrev most saját kezébe veszi az ügyet, és milliós ajánlattal csábít, 5 millió forint jár fejenként annak, aki bizonyítékot küld valami email címre a két „pedofil politikus” kilétéről. Anonimitást és jogi védelmet ígér, de csak hiteles bizonyítékokért fizet – olyanokért, amelyek „a Holdról is látszanak”.

Csakhogy itt bűzlik valami

Dobrev ajánlata nem más, mint egy jól időzített politikai bomba, amely a Fidesz ellen irányul, miközben a DK ismét a gyermekvédelmet használja fel politikai haszonszerzésre. Gyurcsány Ferenc öröksége – az őszödi beszéd hazugságai és a 2006-os szemkilövetés botránya – ott lóg a levegőben, és Dobrev most ezt a múltat lovagolja meg, csak az ügy más, hogy hergelje a közvéleményt. Ez nem igazságkeresés, hanem kőkemény politikai haszonszerzés! A 10 milliós vérdíj vajon valóban a tettesek kézre kerítéséről szól, vagy csak egy újabb trükk, hogy a DK a címlapokra kerüljön? Egy biztos, a botrány felkavarta az országot, és a kattintások már most az egekben járnak.

Fotó: Facebook