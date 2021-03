Dobrev jelöltségétől tart leginkább a Momentum

11 132 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 560 971-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 227 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 068-ra emelkedett. Amikor eléri az átoltottság a 2,5 millió embert, el lehet kezdeni az újraindítást - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő közölte: a jelenleg hatályban lévő korlátozások változatlan formában hétfőtől még egy hétig biztosan fennmaradnak. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 520 350 fő a beoltottak száma, ebből 465 643 fő már a második oltását is megkapta. A regisztrált időseknek már több mint a fele megkapta a védőoltást - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. A nyitás időpontját az határozza meg, hogy miként áll a járványhelyzet és hogyan állunk a beoltottsággal – mondta Dömötör Csaba Magyarország élőben című műsorunkban. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára közölte: ha elérünk egy bizonyos oltottsági szintet, akkor a nyitásnál támaszkodni kell a szakemberek, a gazdasági szereplők véleményére, valamint az online konzultáció eredményére. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő azt állította, hogy az OMSZ hazudik, amikor azt mondja, hogy jelenleg 4000 körüli esetszámmal dolgoznak, szerinte a valóság az, hogy a számok sokkal rosszabbak, 6000 körül vannak. Semmire sem jó az, ha valótlansággal riogatják az embereket – így reagált Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője Hadházy Ákos állítására Magyarország élőben extra című műsorunkban. Győrfi Pál közölte: nem az esetek száma, hanem a telefonközpontokba beérkező telefonhívások száma volt 6 ezer, de azokból sokszor nem lesz eset. A baloldali fővárosi kerületek nem biztosítanak munkatársakat a koronavírus elleni oltáshoz - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. Ingyenesen letölthető tervrajzokkal segítik az építkező családokat, jelenleg negyven mintaterv közül lehet választani - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Egyre jobb a magyar felsőoktatás, jelentős fejlesztési források érkeznek a gazdaság-újraindítási akcióterv keretében a magyar felsőoktatásba, ezért nő a jelentkezők száma - mondta Hankó Balázs, az ITM helyettes államtitkára. A koronavírus-járvány okozta kihívások ellenére is beruházási rekordot döntött tavaly Magyarország, mert 1494 vállalat kötelezte el magát fejlesztések mellett - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A járvány okozta különleges megpróbáltatások ellenére is erős maradt a hazai élelmiszeripar, amelynek termelési értéke nyolc százalékkal nőtt tavaly - hangsúlyozta Szijjártó Péter. Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytatott Freund Tamással, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével a Karmelita kolostorban. A család erőforrás és olyan közösség, ahol az ember megtanulhat boldog lenni - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek Budapesten, a Ferenc pápa által meghirdetett családok éve megnyitóján. Nem szűnik a migrációs nyomás, a magyar határ térségében is rendszeres az embercsempész-tevékenység - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Székelyudvarhely polgármesterét, Gálfi Árpádot megbírságolta Hargita megye prefektusa a március 15-én kitűzött magyar zászlók miatt. A világon 122,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 69,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A kínai Sinopharm koronavírus elleni védőoltása további kétmillió adagjának megvásárlásáról írtak alá szerződést szerb és kínai illetékesek, így Belgrád már négymillió adag kínai oltást vásárolt. Nemzeti szinten kell gondoskodni az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz oltóanyag beszerzéséről, ha az Európai Unió nem lép - mondta a német egészségügyi miniszter. Ismét robbanásszerűen emelkedik az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, és nincs elég oltóanyag a járvány újabb hullámának feltartóztatásához - mondták egészségügyi vezetők Berlinben. Bécsben elhalasztják a nem sürgős, tervezhető műtéteket a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek emelkedő száma miatt, hogy szükség esetén biztosítani tudják a megfelelő számú ágykapacitást a kórházakban. A belga kormány úgy döntött, hogy az előzetes tervekkel ellentétben mégsem vezet be korlátozásenyhítéseket április elején. Horvátországban szigorúbban fogják ellenőrizni a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos előírások betartását - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter. Franciaországban újraindult az oltás az AstraZeneca-vakcinával, de a francia egészségügyi főhatóság csak az 55 évnél idősebbek beoltását engedélyezte vele. Tömegesen hagyták el az emberek Párizst a koronavírus-járvány megfékezésére életbe lépett harmadik lezárás előtt. A nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének jelentős lassulását mutatják a mérőszámok, már több mint 26 millióan kapták meg a koronavírus elleni vakcina első dózisát. Beadták a 100 milliomodik koronavírus elleni oltást az Egyesült Államokban Joe Biden amerikai elnök hivatalba lépése óta - jelentette be Jeff Zients, a Fehér Ház Covid-19 munkacsoportjának vezetője. Nyílt párbeszédet, nem pedig vitát javasol amerikai hivatali partnerének, Joe Bidennek Vlagyimir Putyin orosz elnök - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Törökország legalább négy városában indult terrorellenes razzia, amelynek keretében több tucat embert, köztük kurdbarát politikusokat vett őrizetbe a rendőrség. Görögországban idén hivatalosan május 14-től kezdődik az idegenforgalmi szezon, határait azonban várhatóan már április közepétől megnyitja az Európai Unióból érkező turisták előtt - jelentette be Harisz Theoharisz idegenforgalmi miniszter. Kétmilliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt rendelte el négy ember letartóztatását a Pécsi Járásbíróság. A rendőrség továbbra is fellép a korlátozások megszegőivel, a gyűlések szervezőivel és résztvevőivel szemben - jelentette ki Gál Kristóf, az ORFK szóvivője. Március 20-án szombaton este 8 óra és március 21-én vasárnap reggel 8 óra között informatikai fejlesztést hajtanak végre az útdíjfizetési rendszerben, így a megszokott értékesítési szolgáltatások (e-matrica, e-útdíj) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Női kézilabda olimpiai selejtező: Magyarország - Kazahsztán 46:19 Sopron Basket 75:62-re kikapott a francia Lyontól a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének visszavágóján, de 156:141-es összesítéssel bejutott a négyes döntőbe. Szlovák jégkorongliga: HKM Zvolen - DVTK Jegesmedvék 8:3 Döntött az Európai Úszószövetség: Budapest lesz a házigazdája a női vízilabda Euroliga négyes döntőjének.