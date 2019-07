Dobrev asszony megígéri, hogy “mostantól a köz szolgája” lesz

Ma a magyar nemzet birtokában van azoknak a politikai, gazdasági képességeknek, amelyekkel meg tudja magát védeni, és amelyek segítségével független tud maradni - mondta miniszterelnök Tusnádfürdőn. Magyarország biztató pályán maradását nem belülről, hanem kívülről fenyegeti veszély – mondta Orbán Viktor a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. Ha jövő év tavaszán beigazolódik az európai gazdaság kilátásaira tett helyzetértékelésünk, 2020 tavaszán egy második gazdaságvédelmi akciótervre lesz szükség, ősszel pedig egy harmadikra is - mondta Orbán Viktor. A tőkés piacgazdaság kereteit, a demokratikus jogi és politikai intézményeket fenn kell tartani, de a társadalmi szerveződés módját meg kell változtatni, vagyis „demokrácia igen, liberalizmus nem” - jelentette ki a miniszterelnök Tusnádfürdőn. Magyarországon létrejött egy illiberális állam, egy valódi állam- és politikaelméleti modell, egy sajátos kereszténydemokrata állam - közölte a kormányfő. Orbán Viktor szerint az illiberális politika értelme nem más, mint a keresztény szabadság. A Magyar Liberális Párt szerint Magyarország biztató pályáját Orbán Viktor miniszterelnök fenyegeti a legjobban, aki „a bezárkózás, a lemaradás, a félelem és gyűlölet politikáját folytatja”. Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője szerint semmi más nem történt Tusnádfürdőn, minthogy Orbán Viktor miniszterelnök megpróbálta megindokolni, hogy „miért épített ki az elmúlt években egy erőszakos, tolvaj maffiaállamot Magyarországon”. Kendernay János, az LMP társelnöke kifogásolta, hogy a miniszterelnök tusnádfürdői beszédében nem foglalkozott a klímaváltozással. Orbán Viktor miniszterelnök „szó szerint a nemzet mészárosa lett”, akit „csak a saját hatalmi tébolya érdekel, és ennek oltárán kész feláldozni Magyarországot is” - közölte Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője. Orbán Viktor miniszterelnök vagy hazudik, vagy nem érti a világot, amikor azt állítja, hogy az vagy keresztény, vagy liberális - jelentette ki a Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint azért kell szembefordulni a liberális ellenzékkel, mert nem a magyar családok, hanem a külföldiek érdekeit képviselik Magyarországon. A „jogállamisági kártya” egy olyan dzsóker a balliberális politikai közösség kezében, amelyet akkor játszanak ki, ha észérvekkel nem tudnak győzni - mondta Farkas Örs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője szerint nemzetegységesítő beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn. Az MSZP-ről, a Jobbikról és az LMP-ről az EP-választásokon lerítt a választóknak, hogy csak az egzisztenciális túlélés hajtja őket, semmi egyéb – mondta Schiffer András. A volt LMP-s alapító szerint Gyurcsány Ferenc miatt korlátok közé van szorítva a DK. Az ellenzék Őrsi Gergelyt, a II. kerület MSZP-s képviselőjét támogatja a helyi polgármesteri cím megszerzésében az őszi önkormányzati választáson. A nyári táborok kiválasztásakor a gyermeket kell megkérdezni elsőként, az igényeihez igazodva kell dönteni - mondta Földi Rita klinikai szakpszichológus. A hőség megterheli a szervezetet, különösen a gyermekekét és a kismamákét, így az ő védelmükre különösen figyelni kell a nyári hónapokban - mondta Szeles Géza igazságügyi orvosszakértő. A nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés többek között azt tűzi ki célul, hogy megakadályozza az Európai Unió kohéziós forrásainak a felhasználását az asszimilációs politikában - mondta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Meg fog nőni az Ír-sziget egyesülésének valószínűsége, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, de annak valószínűsége is nagyobb lesz, hogy Skócia kiválik Nagy-Britanniából - jelentette ki Leo Varadkar ír miniszterelnök. Nagy lehetőségnek tartja a Brexitet az újonnan kinevezett brit miniszterelnök. Boris Johnson kifejtette: az Unió elhagyásával az Egyesült Királyság esélyt kap arra, hogy megváltoztassa gazdasági irányvonalát. Az Európai Unió kormányai megkezdték az egyeztetést, hogy ki legyen az a jelölt, akit majd a Nemzetközi Valutaalap élére javasolnak. Egyelőre öten jelezték indulásukat a posztért. A skandináv országokat vette célba az Európán végigvonuló melegfront: még Svédország északi részén is harminc fok fölötti hőmérsékleteket mértek - számolt be a svéd meteorológiai intézet. A német alaptörvénybe és Bajorország tartományi alkotmányába is be kell emelni az éghajlatvédelem ügyét - mondta a bajor miniszterelnök, és hogy a müncheni vezetés nagyszabású intézkedésekre, köztük 30 millió fa elültetésére készül a klímaváltozás ellen. Példátlan mértékű rendőrségi megtorlással reagáltak az orosz hatóságok az ellenzék engedély nélkül megtartott moszkvai választási tüntetésére. Több mint 1000 demonstrálót, vagy annak tekintett személyt tartóztattak le. A venezuelai válság csakis a kormány és ellenzéke közvetlen, előfeltételekhez nem kötött párbeszédével oldható meg - jelentette ki Szergej Lavorv orosz külügyminiszter. A tálibok nem akarnak közvetlen tárgyalásokat folytatni a kabuli kormánnyal. Tízezer katonát küld az indiai kormány az észak-indiai Dzsammu és Kasmír államba a lázadók elleni műveletek megerősítése céljából - jelentette az indiai média. A ciprusi rendőrség hamis vád gyanújával őrizetbe vette azt a 19 éves brit nőt, aki korábban csoportos nemi erőszak elkövetése miatt tett feljelentést izraeli turisták ellen. Mexikó 20 ezer hondurasi munkahely teremtésével igyekszik gátat szabni a migrációnak. A hongkongi rendőrség 11 embert vett őrizetbe az erőszakba fulladt esti tüntetés után. Helikopterekkel és mentőcsónakokkal kellett kimenteni Mumbai közelében mintegy hétszáz utast egy indiai expresszvonatról, amely elakadt az áradások miatt. Emelkedett a kínai földcsuszamlás halálos áldozatainak száma: a legfrissebb értesülések szerint 29-en vesztették életüket. Negyvenezer liter olaj ömlött a tengerbe Chile partjainál. Az országos vasúthálózat több szakaszon még dolgoznak a szakemberek az éjszakai viharban keletkezett károk felszámolásán. Több helyen fák dőltek a vasúti pályára és a felsővezeték is leszakadt. Halálos motorosbaleset történt a Tolna megyei Zombán. Csempészett cigarettát találtak egy kisbuszban a szabolcsi Milotánál. Hétfőn kezdődik a Pasaréti út felújításának második üteme a Gábor Áron út és Pasaréti tér közti szakaszán, amely az 5-ös busz útvonalát, valamint a közúti forgalom rendjét is módosítja. Torlódás alakult ki a Csongrád megyei határátkelőhelyeken. Szabó Bence és Furkó Kálmán bronzérmet nyert a könnyűsúlyú kettesek versenyében a Sarasotában rendezett U23-as evezős világbajnokságon. Milák Kristóf negyedik lett 100 méter pillangón a kvangdzsui vizes világbajnokságon. Gyurátz Réka olimpiai szintet dobott kalapácsvetésben az atlétikai országos bajnokságon. A dél-koreai rendőrség megtiltotta, hogy Kenderesi Tamás úszó elhagyja az országot, mert vizsgálat indult ellen szexuális zaklatás ügyében.