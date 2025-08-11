Döbbenetes vádak: Magyar Péter ezúttal azt állította, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre + videó

Megosztás itt:

Újabb álhírekről rántotta le a leplet Orbán Balázs a Harcosok órája podcast hétfői adásában. írta meg az ORIGO. A miniszterelnök politikai igazgatója Németh Balázsnak kifejtette, hogy Magyarországon a politikai viták szinte teljesen átköltöztek a Facebookra, de a Tisza Párt és vezetője, Magyar Péter a szakpolitikai viták helyett inkább hergeléssel próbálja mozgósítani híveit.

„Az a helyzet, hogy a politikai vita felköltözött az online térbe, Magyarországon jellemzően a Facebookra. Más országokban ilyen típusú koncentráció nincs, több felület van. Nálunk a közéleti megnyilvánulás terepe a Facebook, aki győzni akar, annak ott kell lennie, és reagálnia kell” – mondta Orbán Balázs a Harcosok órájában.

Magyar Péter vasárnapi bejegyzésében azt írta, hogy az egyik kórházban vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre. A Telex ugyanerről az esetről úgy számolt be, hogy műtősök mentek be a szülésre, akik mindennapi protokolljukat látták el. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péterék a kórházat használják fel politikai csatározásokra, csakhogy a kórházi dolgozók ehhez nincsenek hozzászokva, idézi fel a Magyar Nemzet.

Szakpolitikai viták helyett hergel a Tisza

Orbán Balázs úgy látja, hogy ez a Tisza Párt beszorulásának a kórképe. Nekik ugyanis az volt a céljuk, hogy az egészségügy kapcsán bemutassák a rendszer hibáit, és felvázolják, hogy ők jobban tudnák ezeket kezelni. Ehhez képest ott tartunk – mondta a politikai igazgató –, hogy a párt képviselői megfutamodnak a viták elől, mert nincsenek versenyképes érveik az egészségügyi vitában.

Így lejönnek ezekről a szakpolitikai programokról, és csak egy dolog marad: a hergelés.”

Orbán Viktor és Török Gábor fagyizásáról is megkérdezték a véleményét, ugyanis a közösségi médiában megosztott felvételek alatt nekiestek Török Gábornak.

Egy kommentelő felvetette, hogy mi lett volna, ha azt csinálta volna mint korábban Magyar Péter (aki az első sorban tapsolt volna neki Tusványoson). Orbán Balázs felidézte:

Magyar Péter korábban ugyanilyen szent meggyőződéssel, mint amivel most szidja a kormányt, még a Diákhitel Központ vezetőjeként dicsérte a rendszert, gyakran hangoztatva, hogy „soha nem volt ilyen jó magyar fiatalnak lenni, mint most”.

Németh Balázs arról is kérdezte Orbán Balázst, mit szól ahhoz, hogy valaki bérgyilkost akart fogadni a miniszterelnök meggyilkolására, majd letartóztatták az illetőt. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint egy bizonyos határt senkinek sem szabad átlépni, még a közéleti diskurzusban sem, legyen szó akár előadókról, akár politikusokról.

