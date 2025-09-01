Döbbenetes: Magyar Péter szabadságon lévő újságírót zaklatott telefonon, kiabálva! Ez lenne a Tisza-féle sajtószabadság?

Megosztás itt:

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ismét botrányt keltett. Az Index főszerkesztője, Fekete-Szalóky Zoltán szerint Magyar többször is számon kérte újságíróikat, sőt, egyszer egy szabadságon lévő munkatársukat hívta fel telefonon, és kiabálva vonta kérdőre egy cikk miatt. „Ez a viselkedés egy veszélyes mintázat része” – mondta a főszerkesztő.

Az Index határozottan cáfolta Magyar állításait, miszerint a Tisza Párt sajtópert nyert volna ellenük. „Ilyen per nem indult, így ítélet sem született. Magyar Péter hazugsággal vádolható” – szögezték le. A portál hangsúlyozta: „A sajtó megfélemlítése, perrel vagy hatósági eszközökkel való fenyegetése elfogadhatatlan egy demokráciában. Az Index az olvasókért dolgozik, a tárgyilagosság és a tényszerűség jegyében.”Magyar fenyegetései: börtönnel riogatja a sajtót

Magyar Péter a Facebookon kijelentette, hogy a Tisza Párt minden olyan sajtótermék ellen pert indít, amely a párt kiszivárgott SZJA-emelési terveiről írt, „elsőként a rogáni Index ellen”. Sőt, azt is állította, hogy egy leendő Tisza-kormány alatt bűncselekmény lesz, ha egy sajtóorgánum „szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, különösen egyértelmű cáfolat után”.A Mandiner főszerkesztője, Szalai Zoltán a Harcosok órájában élesen kritizálta Magyar kijelentéseit: „Egy politikus nem mondhatja meg, mi számít szándékosan rosszhiszeműnek. A sajtószabadság lényege, hogy a lapok – baloldaliak, jobboldaliak, liberálisak – a saját szemszögükből értelmezik a világot.” Szalai szerint Magyar fenyegetése abszurd: „Mi az egyértelmű cáfolat? Az, hogy valaki A-t mond, aztán B-t, majd kijelenti, hogy a valóságot nem mondhatja el, mert akkor megbukna? Ezt nem lehet komolyan venni.”Csend a független médiától

Megkerestük a magát függetlennek valló médiumokat – Telex, 444, 24.hu, HVG, Népszava, Magyar Narancs –, hogy mit gondolnak Magyar sajtószabadság-ellenes kijelentéseiről, de választ nem kaptunk. A liberális média hallgatása beszédes: vajon miért nem emelnek szót Magyar fenyegetései ellen?

