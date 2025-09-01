Keresés

Belföld

Döbbenetes: Magyar Péter szabadságon lévő újságírót zaklatott telefonon, kiabálva! Ez lenne a Tisza-féle sajtószabadság?

2025. szeptember 01., hétfő 15:00 | Mandiner

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője átlépett egy határt: szabadságon lévő Indexes újságírót hívott fel, hogy kiabálva kérdőre vonja egy cikk miatt. Az Index főszerkesztője keményen visszaszólt, a Mandiner főszerkesztője pedig lerántotta a leplet Magyar sajtószabadság-ellenes fenyegetéseiről. Ezt nem hagyhatod szó nélkül!

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ismét botrányt keltett. Az Index főszerkesztője, Fekete-Szalóky Zoltán szerint Magyar többször is számon kérte újságíróikat, sőt, egyszer egy szabadságon lévő munkatársukat hívta fel telefonon, és kiabálva vonta kérdőre egy cikk miatt. „Ez a viselkedés egy veszélyes mintázat része” – mondta a főszerkesztő.

Az Index határozottan cáfolta Magyar állításait, miszerint a Tisza Párt sajtópert nyert volna ellenük. „Ilyen per nem indult, így ítélet sem született. Magyar Péter hazugsággal vádolható” – szögezték le. A portál hangsúlyozta: „A sajtó megfélemlítése, perrel vagy hatósági eszközökkel való fenyegetése elfogadhatatlan egy demokráciában. Az Index az olvasókért dolgozik, a tárgyilagosság és a tényszerűség jegyében.”Magyar fenyegetései: börtönnel riogatja a sajtót

Magyar Péter a Facebookon kijelentette, hogy a Tisza Párt minden olyan sajtótermék ellen pert indít, amely a párt kiszivárgott SZJA-emelési terveiről írt, „elsőként a rogáni Index ellen”. Sőt, azt is állította, hogy egy leendő Tisza-kormány alatt bűncselekmény lesz, ha egy sajtóorgánum „szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, különösen egyértelmű cáfolat után”.A Mandiner főszerkesztője, Szalai Zoltán a Harcosok órájában élesen kritizálta Magyar kijelentéseit: „Egy politikus nem mondhatja meg, mi számít szándékosan rosszhiszeműnek. A sajtószabadság lényege, hogy a lapok – baloldaliak, jobboldaliak, liberálisak – a saját szemszögükből értelmezik a világot.” Szalai szerint Magyar fenyegetése abszurd: „Mi az egyértelmű cáfolat? Az, hogy valaki A-t mond, aztán B-t, majd kijelenti, hogy a valóságot nem mondhatja el, mert akkor megbukna? Ezt nem lehet komolyan venni.”Csend a független médiától

Megkerestük a magát függetlennek valló médiumokat – Telex, 444, 24.hu, HVG, Népszava, Magyar Narancs –, hogy mit gondolnak Magyar sajtószabadság-ellenes kijelentéseiről, de választ nem kaptunk. A liberális média hallgatása beszédes: vajon miért nem emelnek szót Magyar fenyegetései ellen?

 

 

Teljes cikk a MANDINER oldalán olvasható.

Fotó: Canva

 Magyar Péter „lopás” vádakkal dobálózik, de a tények mást mutatnak: bennfentes kereskedéssel, erőszakos botrányokkal és hazugságokkal ő maga fosztja meg a közvéleményt az igazságtól. A rendszer haszonélvezőjeként most „reformerként” pózol, miközben Brüsszelnek szolgál, aláásva Magyarország érdekeit. Magyar Péter az ellenzék szégyene, egy manipulatív szélhámos, aki a nemzet bizalmát lopja.

