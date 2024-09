Döbbenetes drónvideón a víz alatt álló Vének + videó

Megosztás itt:

Véneken a nyaralókat minden árhullám alkalmával ellepi a víz. A Kisalföld munkatársai a helyszínen jártak.

Sokat jött egy nap alatt is a víz, szerintem nyolcvan centit, akár egy méter is emelkedett - mérte fel a lapnak Véneken, az üdülőtelep bejáratánál állva az egyik helyi lakó, József. Neki nincs nyaralója a Duna-partján, a torkolati műtárgy közelében fekvő üdülőtelepen, egy barátjának viszont igen, ő kérte meg, néha nézzen rá a házra. Ez most nem könnyű, mert a bekötő út egyszer csak véget ér, az üdülőtelep két utcájában vízben álló ingatlanok megközelíthetetlenek száraz lábbal, és csak a távolban látszanak.

Legalább hatvan-hetven nyaraló található a véneki Rózsa és az Ibolya utcában. Az árvíz miatt mindenkinek ki kellett költözni, jöttek a rendőrök, a polgármester engedélye nélkül senki sem mehet be a településrészre. Az ottaniak persze már hozzászoktak a helyzethez, mert ugyan volt, hogy évekig nem jött az áradás, de máskor meg félévente, és akár heteken át több árhullám is érkezett.

