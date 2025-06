Döbbenetes adat: a magyar diákok kiemelkedő arányokat mutatnak drogfogyasztásban

Megosztás itt:

A 2024 első félévében felvett adatok mindenben alátámasztják a kormány drogpolitikai intézkedéseinek szükségességét – szögezte le Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. Mint a szakember rámutatott, az európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról (ESPAD) 30 éve követi nyomon a serdülők rizikómagatartását Európában 37 ország részvételével. Bár a hangsúly továbbra is a szerhasználati szokásokon és trendeken van, legújabban a kutatás jobban odafigyel a mentális jóllétre és a prevenciós tevékenységekre is, felismerve e tényezők egyre nagyobb jelentőségét a serdülők egészségi állapotának alakításában.

Fontos tudni, hogy az ESPAD-kutatás kizárólag a 15–16 éves korosztályban vizsgálódik, a 2024-es jelentés részletes képet fest az ilyen korú európai diákok illegális droghasználati szokásairól.

Magyarország továbbra is az európai középmezőny felső részében helyezkedik el, azonban vannak területek – különösen a dizájnerdrogok és kokain –, ahol a magyar diákok kiemelkedő arányokat mutatnak.

Az adatok alapján a marihuána továbbra is a legelterjedtebb illegális szer a vizsgált korosztályban és országokban. Átlagosan a diákok 16 százaléka próbálta ki életében legalább egyszer, míg Magyarországon ez az arány 13 százalék, ami az európai átlag alatt van, de korántsem elhanyagolható. A látenciát itt is figyelembe kell venni, továbbá az is tény, hogy a 14–29 éves korosztályt vizsgáló legutóbbi OLAAP-jelentés ezt az arányt Magyarországon 36 százalékra mérte.

Az első kipróbálás kora átlagosan 14,5 év, ez szinte mindenütt egységes, így Magyarországon is ez a jellemző adat.

Hazánkban a fiúk között a használat aránya közel kétszerese a lányokénak.

Európában kiugróan rossz adata Franciaországnak, Csehországnak és Spanyolországnak van, ahol több mint 20 százalékos előfordulási gyakoriságot mutat a felmérés.

