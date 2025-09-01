Döbbenet Budapesten: gyűrűsfarkú makit találtak egy autóban

Megosztás itt:

Már meg sem lepődünk… A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság motoros rendőrei egy villamossínen közlekedő autóst állítottak ki a forgalomból az Orczy úton.

Az intézkedés egy lett volna a sok közül, ha közben valaki ki nem kandikál az anyósülés alól… Apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett, emlékeztet a BRFK posztjában, hozzátéve: a kis állat füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett.

