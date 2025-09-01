Keresés

Belföld

Döbbenet Budapesten: gyűrűsfarkú makit találtak egy autóban

2025. szeptember 01., hétfő 09:37 | Magyar Nemzet
Budapest gyűrűsfarkú maki

A rendőrök egy félreállított kocsi anyósülése alatt bukkantak rá a fokozottan védett kis állatra, amely mintha leskelődve figyelte volna az eseményeket.

  • Döbbenet Budapesten: gyűrűsfarkú makit találtak egy autóban

Már meg sem lepődünk… A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság motoros rendőrei egy villamossínen közlekedő autóst állítottak ki a forgalomból az Orczy úton.

Az intézkedés egy lett volna a sok közül, ha közben valaki ki nem kandikál az anyósülés alól… Apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett, emlékeztet a BRFK posztjában, hozzátéve: a kis állat füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

 

Fehér Ház: az Egyesült Államok végét jelentené, amennyiben el kellene törölni a Trump-adminisztráció vámjait

Barátság kőolajvezeték: óriási üzemanyag-drágulásra figyelmeztet a Mol-vezér

Menzabotrány Újbudán: szabálytalan közétkeztetési pályázatról beszél a Fidesz

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

