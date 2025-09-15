Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez” + videó

Megosztás itt:

Vannak mondatok, amelyek hideg borzongással töltenek el minket. Olyan mondatok, amelyek egyenesen a gyűlölet és az erőszak leplezetlen mélyére mutatnak. Ruszin-Szendi Romulusz, akit a Tisza Párt a honvédelmi tanácsadójának választott, egy rádióműsorban tett ilyen kijelentést. Azt mondta, hogy „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez.” Egy tábornoktól, akinek a feladata a haza és a nép védelme, ilyen szavak nem hangozhatnak el. Azt hittük, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt a „szeretetország” megteremtéséért harcol, de Ruszin-Szendi szavai rávilágítanak a rideg valóságra.

Ez a kijelentés nem csupán egy félresikerült mondat. Ez egy világkép, egy szörnyű gondolkodásmód megnyilvánulása. A fegyverek, a pusztítás eszközei közel állnak a szívéhez. De hol van akkor a béke, a szeretet, a kompromisszum, amit olyan sokszor hangoztatnak? Hol van az a „demokratikus” jövő, amivel hitegetik az embereket?

Mi, patrióták, hiszünk abban, hogy a nemzetet nem erőszakkal, hanem összefogással és közös munkával lehet építeni. Hiszünk abban, hogy a hazaszeretet ereje nem a gyilkos fegyverekből fakad, hanem a család, a hagyományok és a hit kötelékéből.

Most már világos, hogy a Tisza Párt gyönyörű szavai mögött valójában egy sötét, erőszakos, és a mi értékeinket teljesen elutasító ideológia bújik meg. A magyar népnek joga van tudni, kik azok, akik a szívükben a pusztítás vágyát hordozzák. Ne engedjük, hogy a gyűlölet beszivárogjon a közéletünkbe!