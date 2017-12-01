2017. december 1.,
péntek, Elza napja

DK: Orbán Ráhel rámutatott, apja pedig megveszi neki közpénzen

Hír TV

2017. december 1., péntek 14:47

A Demokratikus Koalíció szerint Orbán Viktor a saját lányának veszi meg a Bálnát. A Gyurcsány-párt fővárosi képviselője azt mondta, ha már a főpolgármester elkótyavetyéli a fővárosi ingatlant, akkor az épület eladásának bevételéből oldja meg a 3-as metró akadálymentesítését.

„A tervezett funkciótól eltérően hagyta kocsmává zülleni, és most megfosztja azzal is a budapestieket, hogy a Bálnát elkótyavetyéli. Árulkodó, hogy a megvásárolandó épületet a kormány a magyar turisztikai ügynökségnek szánja, mint ismeretes, Orbán Ráhel elsősorban idegenforgalmi és turisztikai ügyekben nyomul, nehéz tehát szabadulni attól a gondolattól, hogy a miniszterelnök lánya rámutatott az épületre, a kedves papa pedig közpénzből megoldja neki ezt a lehetőséget, színlelt, valamilyen stróman cégnek átjátszva az üzemeltetést” – mondta Gy. Németh Erzsébet.

Hír TVvissza a címlapra
DKBálnaGy. Németh ErzsébetOrbán RáhelOrbán Viktor

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Orbán Fülig Jimmy-idézettel válaszolt Vonának

2

Hír TV

Sértődés

3

Hír TV

Kálmán Olgánál fakadt ki a szocialisták budapesti elnöke

4

Hír TV

Változó mértékű lesz a nyugdíjemelés

5

Hír TV

Kötelező Simicskó-előadás? Váratlan kérdést tett fel a diák

6

Hír TV

Holnaptól beköszönt az igazi tél